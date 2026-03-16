विमान प्रवासावर संकट! दुबईमध्ये एमिरेट्सची विमानसेवा ठप्प; कोचीहून निघालेले विमान वाटेतूनच माघारी परतले

विमान कंपनीने प्रवाशांना आवाहन केले आहे की, त्यांनी सध्याच्या काळात विमानतळाकडे प्रवास करणे टाळावे.

Emirates Services Halted
By ETV Bharat Marathi Team

Published : March 16, 2026 at 11:37 AM IST

नवी दिल्ली- मध्यपूर्वेतील वाढत्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर दुबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर (DXB) घडलेल्या एका सुरक्षाविषयक घटनेमुळे सर्वत्र खळबळ उडालीय. विमानतळावर झालेल्या एका ड्रोन हल्ल्यामुळे इंधनाच्या टाकीला आग लागली, ज्यामुळे एमिरेट्स (Emirates) विमान कंपनीला आपली सर्व विमाने तात्पुरती स्थगित करावी लागली. विमान कंपनीने प्रवाशांना आवाहन केले आहे की, त्यांनी सध्याच्या काळात विमानतळाकडे प्रवास करणे टाळावे.

ड्रोन हल्ल्याने दुबई विमानतळ हादरले : स्थानिक अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, एका संशयित ड्रोनने विमानतळावरील इंधनाच्या टाकीला लक्ष्य केले, ज्यामुळे तिथे भीषण आग भडकली. सुरक्षेच्या कारणास्तव हवाई वाहतूक सेवा तात्काळ प्रभावाने थांबवण्यात आली. 'X' (पूर्वीचे ट्विटर) या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर एक सूचना जारी करताना एमिरेट्सने म्हटलंय की, "दुबईला येणारी आणि दुबईहून जाणारी सर्व विमाने तात्पुरती स्थगित करण्यात आलीत. कृपया प्रवाशांनी विमानतळाकडे जाऊ नये. आमच्या प्रवाशांची आणि कर्मचाऱ्यांची सुरक्षा हीच आमची सर्वोच्च प्राथमिकता आहे आणि या बाबतीत कोणतीही तडजोड केली जाणार नाही."

विमान वाटेतूनच माघारी अन् कोचीमध्ये सुरक्षित लँडिंग : दुबई विमानतळ अचानक बंद झाल्याचा परिणाम भारतातून निघणाऱ्या विमानांवरही झालाय. 325 प्रवाशांना घेऊन जाणारे 'EK533' हे विमान पहाटे 4.30 वाजता कोचीहून दुबईसाठी रवाना झाले होते. प्रवासादरम्यान सुरक्षेच्या कारणास्तव या विमानाला माघारी फिरण्याचे निर्देश देण्यात आलेत. हे विमान सकाळी 8.30 वाजता कोची विमानतळावर सुखरूप परत उतरले. प्रवाशांना सध्या विमानामध्येच थांबून राहण्याचा सल्ला देण्यात आलाय, जेणेकरून परिस्थिती स्पष्ट झाल्यानंतर विमानसेवा पुन्हा सुरू करता येईल.

ड्रोन हल्ल्यामुळे लागलेल्या आगीनंतर विमानसेवा स्थगित : दुबईतील स्थानिक अधिकाऱ्यांनी दुजोरा दिला की, विमानतळावरील इंधनाच्या टाकीवर ड्रोनने हल्ला केल्यानंतर विमानसेवा थांबवण्यात आली. या घटनेमुळे आग लागली आणि हवाई वाहतूक तात्काळ स्थगित करणे भाग पडले. ही घटना अशा वेळी घडली आहे, जेव्हा मध्यपूर्व प्रदेश आधीच वाढत्या संघर्षांचा सामना करत आहे; या संघर्षांचा प्रादेशिक हवाई वाहतुकीवर गंभीर परिणाम होत आहे.

प्रवाशांना विमानामध्येच थांबून राहण्याचा सल्ला : प्रवक्त्याने सांगितले, "DXB (दुबई) येथील परिस्थितीचा आढावा घेतला जात असताना प्रवाशांना विमानामध्येच थांबून राहण्याचा सल्ला देण्यात आलाय. जर विमानतळावरील कामकाज पुन्हा सुरू झाले, तर परतीचे विमान पुढील प्रवासाला निघेल." प्रवक्त्याने पुढे नमूद केले की, संबंधित अधिकारी परिस्थितीचे मूल्यमापन करणे सुरूच ठेवतील आणि सुरक्षाविषयक आढाव्याच्या आधारे पुढील कृतीची दिशा निश्चित करतील.

एअर इंडियाकडून मध्यपूर्वेशी जोडणाऱ्या 48 विमानांचे संचालन : विशेष म्हणजे अमेरिका-इस्रायल-इराण यांच्यातील सध्याच्या संघर्षामुळे या प्रदेशातील हवाई क्षेत्रात (airspace) कडक निर्बंध लागू असल्याने एअर इंडिया आणि तिची किफायतशीर उपकंपनी 'एअर इंडिया एक्सप्रेस' सोमवारी मध्यपूर्वेकडे आणि तिथून परत येणाऱ्या एकूण 48 नियोजित आणि अनियोजित विमानांचे संचालन करतील. एका प्रसिद्धीपत्रकानुसार, या विमान कंपन्या जेद्दाह आणि मस्कतसाठी त्यांच्या नियमित सेवा चालवतील; यामध्ये भारतातील विविध शहरे आणि जेद्दाह यांच्या दरम्यानच्या दहा थेट विमानांचा समावेश असेल. एअर इंडिया दिल्ली आणि मुंबई येथून प्रत्येकी एक परतीची सेवा सुरू करेल, तर एअर इंडिया एक्सप्रेस बंगळुरू, कोझिकोड आणि मंगळूर येथून प्रत्येकी एक विमान चालवेल.

