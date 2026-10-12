ज्ञानेश कुमारांच्या विरोधात CPM चे देशव्यापी आंदोलन; कोठडीत असताना नेत्याला औषधे घेण्यास मनाई केल्याचा आरोप
सीपीएमचे सरचिटणीस एम. ए. बेबी यांनी 'ईटीव्ही भारत'ला दिलेल्या विशेष मुलाखतीत या रणनीतीची रूपरेषा मांडली. गौतम देबरॉय यांनी त्यांच्याशी संवाद साधला.
Published : October 12, 2026 at 5:38 PM IST
नवी दिल्ली: कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्सवादी) अर्थात CPM ने सोमवारी आपली मोहीम देशभरातील प्रत्येक राज्यात नेण्याचा निर्णय घेतला. मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांना पदावरून हटवणे, 'विशेष सखोल पुनरावलोकन' (Special Intensive Revision) प्रक्रिया मागे घेणे आणि निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीशी संबंधित कायदा रद्द करणे अशा मागण्या ते करीत आहेत. 'ईटीव्ही भारत' (ETV Bharat) शी बोलताना CPM चे सरचिटणीस एम. ए. बेबी यांनी सांगितले की, केंद्र सरकारच्या क्रूर वृत्तीविरुद्ध लढा देण्यासाठी डाव्या आणि लोकशाहीवादी पक्षांना, शैक्षणिक संस्थांना, विचारवंतांना आणि सांस्कृतिक क्षेत्रातील मान्यवरांना एकत्र आणून एक व्यापक व्यासपीठ उभारण्याचा पुढाकार त्यांचा पक्ष घेईल. या मुलाखतीतील काही महत्त्वाचे मुद्दे:
ईटीव्ही भारत: मुख्य निवडणूक आयुक्तांना हटवण्याच्या मागणीसाठी राष्ट्रीय राजधानीत सुरू असलेली आंदोलने आपण पाहत आहोत. ही मोहीम पुढे नेण्याची तुमची काय योजना आहे?
एम.ए. बेबी: सरकार बॅरिकेड्स उभे करू शकते, सुरक्षा दले तैनात करू शकते आणि शांततापूर्ण आंदोलकांवर पेलेट गन्सचा वापरही करू शकते; परंतु ते आंदोलकांना रोखू शकत नाहीत. डावे पक्ष, इतर लोकशाहीवादी संस्था, विचारवंत आणि सांस्कृतिक क्षेत्रातील मान्यवर एकत्र येतील. केंद्र सरकारच्या क्रूर वृत्तीचा सामना करण्यासाठी आम्ही एक व्यापक व्यासपीठ तयार करू. मी आज नवी दिल्लीत होणाऱ्या 'इंडिया' (INDIA) आघाडीच्या बैठकीलाही उपस्थित राहणार आहे. आम्हाला आशा आहे की, सर्व समविचारी लोकशाहीवादी पक्ष एकत्र येतील आणि "मतचोरी" (vote theft) विरुद्ध देशव्यापी आंदोलन सुरू करतील. संयुक्त लढा उभारण्यासाठी आम्ही आमच्या सर्व विद्यार्थी संघटना, कामगार संघटना, व्यापारी संघटना आणि इतर घटकांना संघटित करू.
ईटीव्ही भारत: आम्ही पाहिले की सुरक्षा दलांनी नवी दिल्लीत अनेक माजी मुख्यमंत्र्यांना ताब्यात घेतले.
एम.ए. बेबी: होय, आमचे दोन माजी मुख्यमंत्री पिनराई विजयन (केरळ) आणि माणिक सरकार (त्रिपुरा) यांना क्रूर दिल्ली पोलिसांनी ताब्यात घेतले होते. त्यांना तासनतास पोलीस वाहनांमध्ये कोंडून ठेवण्यात आले. त्यांना अन्न आणि पाणी नाकारण्यात आले आणि आवश्यक औषधे घेण्याचीही परवानगी दिली गेली नाही. दिल्ली पोलिसांनी राजकीय पक्ष, नागरी समाज संस्था, विद्यार्थी गट आणि युवा चळवळींमधील शेकडो नेत्यांना अटक केली. CPM च्या जवळपास संपूर्ण नेतृत्वाला पोलीस कोठडीत घेण्यात आले होते. पोलिसांनी अटक केलेल्या अनेकांना मारहाण केली आणि त्यांच्याशी गैरवर्तन केले, ज्यामुळे काहींना दुखापत झाली; यामध्ये पोलितब्युरो सदस्य तपन सेन आणि खासदार शिवदासन व जॉन ब्रिटास यांचा समावेश होता. दिल्ली पोलीस आणि केंद्र सरकारने संभाव्य सहभागींना धमकावणे व त्रास देणे थांबवावे आणि लोकांना मनमानीपणे ताब्यात घेण्यापासून परावृत्त व्हावे, अशी आम्ही मागणी करतो. त्यांनी लोकशाही अधिकारांच्या अंमलबजावणीत अडथळा आणू नये आणि लोकांना पुढे जाण्याची मुभा द्यावी.
ईटीव्ही भारत: आंदोलक कायदा आणि सुव्यवस्थेचा भंग करण्यात सहभागी होते, असा सरकारचा दावा आहे?
एम. ए. बेबी: केंद्रीय गृह मंत्रालयाच्या निर्देशानुसार दिल्ली पोलिसांनी केलेली कारवाई ही अलीकडच्या काळातील सर्वात क्रूर कारवाई ठरली आहे. या सरकारने आंदोलनाचा मूलभूत अधिकार हिरावून घेतला असून, त्यातून त्यांची हुकूमशाही वृत्ती पुन्हा एकदा दिसून आली आहे. हे संविधानाच्या कलम 19 चे उल्लंघन आहे. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या (RSS) नियंत्रणाखालील भाजप सरकारच्या काळात, शांततापूर्ण मार्गाने एकत्र येणे, असहमती व्यक्त करणे आणि सरकारी अधिकाऱ्यांना निवेदने सादर करणे हा आता गुन्हा ठरला आहे.
ईटीव्ही भारत: 'एसआयआर' (SIR) प्रक्रियेबाबत तुमचे काय मत आहे?
एम. ए. बेबी: 'एसआयआर' (SIR) ही भारतीय संविधानाने हमी दिलेल्या लोकशाही अधिकारांसमोरील एक गंभीर आव्हान म्हणून समोर आली आहे. मतदानाचा अधिकार हा जनतेच्या सार्वभौमत्वाचा मूलभूत आविष्कार आणि प्रतिनिधित्व करणाऱ्या लोकशाहीचा पाया आहे. या अधिकाराला धोका निर्माण करणाऱ्या कोणत्याही प्रक्रियेसाठी जबाबदारी निश्चित केली गेली पाहिजे. यामुळे केवळ 'विशेष सखोल पुनरावलोकन' (Special Intensive Revision) प्रक्रियेला कोणी मंजुरी दिली आणि ती कशी राबवली जात आहे, एवढेच नाही तर आयोगाचे कामकाज आणि त्याची स्वायत्तता यांबाबतही मूलभूत प्रश्न निर्माण झाले आहेत. हा मुद्दा 'फॉर्म 6' मध्ये केलेल्या बेकायदेशीर बदलांशीही संबंधित आहे. भाजपचे कार्यकर्ते खऱ्या मतदारांची नावे वगळण्यासाठी मोठ्या संख्येने 'फॉर्म 7' चे अर्ज सादर करत असल्याचे वृत्त आहे. यामुळे पुनरावलोकन प्रक्रियेच्या गैरवापराबाबतची चिंता अधिकच वाढली आहे. याव्यतिरिक्त आयटी (IT) रचनेतील बदलांमुळे केंद्रीकरण होत आहे आणि निवडणूक नोंदणी अधिकाऱ्यांच्या भूमिकेबाबतच्या कायदेशीर तरतुदींचे पूर्णपणे उल्लंघन होत आहे.
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