लाल किल्ला बॉम्बस्फोट प्रकरण : न्यायालयानं चार आरोपींच्या एनआयए कोठडीत केली वाढ
दिल्लीतील लाल किल्ला बॉम्बस्फोट प्रकरणातील आरोपींच्या एनआयए कोठडीत वाढ करण्यात आली आहे. दिल्लीतील पटियाला हाऊस न्यायालयात या प्रकरणी आज सुनावणी झाली.
Published : December 8, 2025 at 7:20 PM IST
नवी दिल्ली : लाल किल्ला बॉम्बस्फोट प्रकरणातील आरोपींच्या कोठडीत न्यायालयानं चार दिवसांची वाढ केली आहे. दिल्लीच्या पटियाला हाऊस न्यायालयानं हा निर्णय दिला आहे. प्रधान जिल्हा आणि सत्र न्यायाधीश अंजू बजाज चंदना यांच्या न्यायालयात या प्रकरणाची सुनावणी पार पडली. यावेळी न्यायालयानं चारही आरोपींच्या एनआयए कोठडीची मुदत वाढवून दिली. आज या आरोपींची कोठडी संपणार होती, त्यामुळे त्यांना न्यायालयात हजर करण्यात आलं. या अगोदर 29 नोव्हेंबरला न्यायालयानं या आरोपींना सोमवारपर्यंत एनआयए कोठडी ठोठावली होती.
आरोपींच्या एनआयए कोठडीत वाढ : न्यायालयानं एनआयए कोठडीत वाढ केलेल्या आरोपीत पुलवामा इथला डॉ. मुझम्मिल शकील गनई, जम्मू-काश्मीर इथला डॉ. आदिल अहमद रहतर, लखनऊ इथला डॉ. शाहीन सईद, जम्मू-काश्मीर इथला मुफ्ती इरफान वागे या आरोपींचा समावेश आहे. यापूर्वी 27 नोव्हेंबरला न्यायालयानं या प्रकरणातील आरोपी आणि आत्मघाती हल्ला करणाऱ्या डॉ उमर नबीचा सहकारी जसीर बिलाल वाणी उर्फ दानिशची एनआयए कोठडी सात दिवसांनी वाढवली होती.
बॉम्बस्फोटापूर्वी दानिशनं ड्रोनमध्ये केले तांत्रिक बदल : एनआयएच्या दाव्यानुसार लाल किल्ल्याजवळ कार बॉम्बस्फोटापूर्वी दानिशनं ड्रोनमध्ये तांत्रिक बदल केले. त्यातून त्यानं रॉकेट तयार करण्याचा प्रयत्न केला. संपूर्ण कट रचण्यात दानिशनं उमर उन नबीसह महत्त्वाची भूमिका बजावली. राज्यशास्त्राचा पदवीधर असलेल्या दानिशचे उमरनं आत्मघाती बॉम्बर बनण्यासाठी ब्रेनवॉश केलं. ऑक्टोबर 2024 मध्ये कुलगाममधील एका मशिदीत या मॉड्यूलला भेटण्यास तो तयार झाला. तिथून त्याला हरियाणातील फरीदाबाद इथल्या अल फलाह विद्यापीठात राहण्यासाठी नेण्यात आलं.
सात आरोपींना ठोकल्या बेड्या : दानिशला यापूर्वी जम्मू आणि काश्मीर पोलिसांनी ताब्यात घेतलं होतं. चौकशीदरम्यान त्यानं मॉड्यूलमधील इतर सदस्य त्याला बंदी घातलेल्या जैश-ए-मोहम्मदसाठी ओव्हर-ग्राउंड वर्कर (ओजीडब्ल्यू) बनवू इच्छित होते अशी कबुली दिली. तर उमर अनेक महिन्यांपासून त्याला आत्मघाती बॉम्बर बनण्यासाठी ब्रेनवॉश करत होता. एनआयएच्या म्हणण्यानुसार या वर्षी एप्रिल महिन्यात उमरचा प्रयत्न फसला होता. एनआयएनं आतापर्यंत या प्रकरणात सात आरोपींना अटक केली आहे. 10 नोव्हेंबरला लाल किल्ल्याजवळ कार बॉम्बस्फोट झाला. ही कार आमिर रशीद अली याच्या नावावर नोंदणी केलेली होती. या स्फोटात तेरा जणांचा मृत्यू झाला आहे.
