चिमुकलीच्या आजाराला कंटाळून दाम्पत्यानं संपवलं जीवन : तिघांचे आढळले मृतदेह
मुलीच्या आजाराला कंटाळून दाम्पत्यानं चिमुकलीसह आपलं जीवन संपवलं. या दाम्पत्याची चिमुकली दीर्घ आजारानं ग्रस्त होती. त्यामुळे या दाम्पत्यानं जीवन संपवल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.
Published : April 20, 2026 at 8:26 PM IST
चंदीगड : दाम्पत्यासह त्यांच्या तीन वर्षीय चिमुकलीचा मृतदेह आढळून आल्यानं मोठी खळबळ उडाली. ही घटना हरियाणामधील कुरुक्षेत्रमधील प्रेमनगर परिसरात आज पहाटेच्या सुमारास उघडकीस आली. जितेंद्र, त्यांची पत्नी मंजू आणि त्यांची तीन वर्षाची चिमुकली अद्विका अशी मृतांची नावं आहेत. चिमुकलीच्या आजाराला कंटाळून या दाम्पत्यानं चिमुकलीसह आपलं जीवन संपवल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. पोलिसांनी तत्काळ घटनास्थळी पोहोचून मृतदेह ताब्यात घेऊन शवविच्छेदनासाठी पाठवले. सध्या पोलीस या प्रकरणाचा पुढील तपास करत आहेत.
काय म्हणाले नातेवाईक : मृताच्या मामा बलवीर यानं सांगितलं, "जितेंद्र रेल्वे विभागात नोकरी करत होता. त्याचा धाकटा भाऊ कॅनडामध्ये राहतो, तर त्याचे वडील सुमारे सहा महिन्यांपूर्वीच वारले होते. त्याच्या आईव्यतिरिक्त, त्याच्या जवळच्या कुटुंबात आता दुसरं कोणीही हयात नाही. त्याचा धाकटा भाऊ आपल्या पत्नी आणि मुलांसह कॅनडामध्ये स्थायिक आहे. या दाम्पत्यानं इतकं टोकाचं पाऊल उचलल्यामुळे सर्वजण हादरुन गेले. कुटुंबाची आर्थिक परिस्थिती चांगली होती. मात्र, मुलीच्या आजारपणामुळे ते अत्यंत व्यथित झाले."
मुलीच्या आजारानं होते परेशान : प्रभाग क्रमांक २० चे नगरसेवक मनिंदर यांनी सांगितलं, "या दाम्पत्यानं आपल्या मुलीसह आत्महत्या केली आहे. या घटनेमुळे संपूर्ण परिसर हादरून गेला आहे. कुटुंबात इतर सर्व गोष्टी सुरळीत होत्या. परंतु त्यांची मुलगी आजारी होती. याच कारणामुळे त्यांनी हे टोकाचं पाऊल उचललं. त्यांनी एक संदेश ठेवला आहे, यामध्ये त्यांनी त्यांच्या या आत्महत्येसाठी इतर कोणालाही जबाबदार धरू नये. मुलीच्या आजारपणाच्या ओझ्याखाली आम्ही पूर्णपणे दबले गेलो." पोलिसांनी घटनास्थळावरून मृतदेह ताब्यात घेतले असून ते शवविच्छेदनासाठी पाठवले आहेत. तिन्ही मृतांचे मृतदेह शवविच्छेदनासाठी कुरुक्षेत्रातील एल एन जे पी (LNJP) रुग्णालयात नेण्यात आले आहेत. कुटुंबातील सदस्यांचे जबाब नोंदवून घेतल्यानंतर पोलिसांनी आता या प्रकरणासंदर्भात पुढील कायदेशीर कार्यवाही सुरू केली आहे.
