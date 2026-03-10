ETV Bharat / bharat

तामिळनाडूच्या चेन्नईमध्ये घराला आग लागल्याने दाम्पत्यासह 2 वर्षांच्या मुलीचा मृत्यू

मंगळवारी सकाळी माहेश्वरी आणि तिचे पती रुग्णालयातून तिच्या बाळासह घरी परतले, तेव्हा संपूर्ण घर आगीत जळलेले पाहून त्यांना धक्का बसला.

घराला आग लागल्याने दाम्पत्य आणि त्यांची 2 वर्षांच्या मुलीचा मृत्यू (Source- ETV Bharat)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : March 10, 2026 at 2:11 PM IST

चेन्नई: तामिळनाडूमध्ये घडलेल्या एका दुःखद घटनेत सोमवारी मध्यरात्री चेन्नईजवळ डासांसाठी लावलेल्या जळत्या कॉइलमुळे लागलेल्या आगीत एका जोडप्याचा आणि त्यांच्या दोन वर्षांच्या बाळाचा जळून मृत्यू झालाय. पार्थिबन (36), त्यांची पत्नी चित्रा (25) आणि त्यांची मुलगी जयश्री अशी मृतांची नावे आहेत. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सोमवारी रात्री गुडुवनचेरीजवळील पांडूर परिसरातील रहिवासी पार्थिबन त्यांच्या पत्नी आणि मुलीसह त्यांची बहीण माहेश्वरीच्या आजारी बाळाला पाहण्यासाठी गेले होते.

जोडप्याने झोपण्यापूर्वी मच्छरदाणी पेटवली : बाळाची तब्येत बिघडत चालल्याने माहेश्वरी आणि त्यांचे पती रामनाथ मध्यरात्री मुलाला रुग्णालयात घेऊन गेले तर पार्थिबनचे कुटुंब घरातच होते. जेवण संपवून जेव्हा जोडपे मुलगीसह बेडरूममध्ये गेले तेव्हा तिथे खूप डास होते, त्यामुळे जोडप्याने झोपण्यापूर्वी मच्छरदाणी पेटवली. मंगळवारी सकाळी माहेश्वरी आणि तिचे पती रुग्णालयातून तिच्या बाळासह घरी परतले, तेव्हा संपूर्ण घर आगीत जळलेले पाहून त्यांना धक्का बसला. माहेश्वरीने तात्काळ अग्निशमन दलाला माहिती दिली, त्यानंतर अग्निशमन दलाच्या जवानांनी घटनास्थळी धाव घेतली आणि आग विझवली.

मृतदेह शवविच्छेदनासाठी चेंगलपट्टू सरकारी रुग्णालयात हलवले : पार्थिवन, त्याची पत्नी चित्रा आणि 2 वर्षाची मुलगी जयश्री यांचे मृतदेह अग्निशमन दलाने बाहेर काढले आणि पोलिसांच्या ताब्यात दिलंय. मृतदेह शवविच्छेदनासाठी चेंगलपट्टू सरकारी रुग्णालयात हलवले. कुडुवनचेरी पोलिसांनी या घटनेबाबत गुन्हा दाखल केलाय आणि या संदर्भात तपास सुरू केलाय. पोलिसांच्या म्हणण्यानुसार, मच्छरदाणीजवळ ठेवलेल्या आगीच्या कपड्यांना आग लागल्याचे प्राथमिक तपासात समोर आले आहे. या प्रकरणासंदर्भात पोलिस शेजारी आणि कुटुंबीयांचीही चौकशी करीत आहेत. या दुःखद घटनेमुळे संपूर्ण परिसरात धक्का आणि दुःख पसरलंय.

