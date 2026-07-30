घराला लागलेली आग आटोक्यात आणताना सिलिंडरचा स्फोट, 10 जखमी, 7 जणांची प्रकृती गंभीर
शेजाऱ्यांना मध्यरात्री आग लागल्याचं समजलं. त्यांनी घरातील लोकांना जागं केलं. तर ही आग आटोक्यात आणताना सिलिंडरचा स्फोट झाला. यामध्ये अनेक जण जखमी झालेत.
By PTI
Published : July 30, 2026 at 5:13 PM IST
तंजावर : घराला लागलेली आग ओटाक्यात आणताना एलपीजी सिलिंडरचा स्फोट झाल्याने 10 जण भाजल्याची धक्कादायक घटना तंजावरमधून समोर आली आहे. गुरुवारी 30 जुलैच्या मध्यरात्री ही घटना घडली. या स्फोटामुळे 10 जण गंभीररित्या भाजले आहेत. यामध्ये 15 वर्षांच्या मुलीचा समावेश आहे. जखमींवर उपचार सुरु आहेत, याबाबत पोलिसांनी माहिती दिलीय. या जखमींमधील 7 जणांवर तंजावर मेडीकल कॉलेजमधील आयसीयूत उपचार सुरु आहेत. मिळालेल्या माहितीनुसार, मध्यरात्री 2 वाजता लक्ष्मीपुरम भागातील मुरुगायन या शेतकऱ्याच्या घराला आग लागली. मुरुगायनच्या घराचं छप्पर हे गवताचं होतं. त्यामुळे वेगात आग लागली. स्थानिकांकडून आग आटोक्यात आणताना सिलिंडरचा स्फोट झाला.
प्रत्यक्षदर्शींनी दिलेल्या माहितीनुसार, "संपूर्ण कुटुंब गाढ झोपेत असताना ही आग लागली. आगीने घराला वेढा घातला होता. त्यानंतर घरातील सर्वांना सुरक्षितरित्या बाहेर काढण्यासाठी आवाज दिला. त्यानंतर पाण्याच्या मदतीने आगीवर नियंत्रण मिळवण्याचं प्रयत्न केले." आगीवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी प्रयत्न सुरु असतानाच सिंलिडरचा स्फोट झाला.
जखमींची ओळख पटली : सिलिंडरच्या स्फोटात मुरुगायन, मुरुगायन यांची मुलगी आणि आगीवर नियंत्रण मिळवण्यसाठी प्रयत्न करणारे शेजारी जखमी झाले आहेत. कासीनाथन, राजशेखर, पलानीवेल, वेंबैयान, कलैयारासी, भुवनेस्वरन, सेल्वराज आणि कालियाम्मल अशी जखमींची नावं आहेत.
"गवताचं छप्पर घर जळताना पाहून त्यांना जागं केलं. आग लागल्यानंतर आम्ही आमच्या मुलांना घराबाहेर काढलं. तर पुरुषांनी आगीवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी पाणी आणलं. घरात सिलिंडर असल्याची कुणालाच कल्पना नव्हती. सिलिंडरचा स्फोट झाला. जखमींपैकी काही जण हे 80 टक्क्यांपेक्षा अधिक भाजले आहेत", अशी माहिती स्थानिक असलेल्या दुर्गादेवी यांनी पीटीआय व्हीडिओजला दिली.
पोलिसांकडून तपास सुरु : दरम्यान तिरुवोनाम पोलिसांकडून या अपघाताची नोंद करण्यात आली आहे. या प्रकरणाचा तपास केला जात आहे.
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