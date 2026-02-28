ETV Bharat / bharat

पटियाला कायदा विद्यापीठामधून राजीव गांधींचं नाव हटवण्याची तयारी सुरू, काँग्रेसचा विरोध

विद्यापीठाचे कुलगुरू प्राध्यापक जयशंकर सिंह यांनी या प्रस्तावाला शैक्षणिक परिषदेनं मंजुरी दिल्याच्या वृत्ताला दुजोरा दिला आहे.

Controversy arises as the Rajiv Gandhi National University of Law proposes a name
राजीव गांधी राष्ट्रीय कायदा विद्यापीठ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : February 28, 2026 at 8:53 PM IST

पटियाला (पंजाब) : पटियाला येथील राजीव गांधी राष्ट्रीय कायदा विद्यापीठाच्या (RGNUL) शैक्षणिक परिषदेनं विद्यापीठाच्या नावातून माजी पंतप्रधान राजीव गांधी यांचं नाव काढून टाकण्याची शिफारस केली आहे. प्रस्तावानुसार, विद्यापीठाचं नवीन नाव फक्त "राष्ट्रीय कायदा विद्यापीठ" असू शकतं. विद्यापीठाचे कुलगुरू प्राध्यापक जयशंकर सिंह यांनी या प्रस्तावाला शैक्षणिक परिषदेनं मंजुरी दिल्याच्या वृत्ताला दुजोरा दिला आहे.

2006 मध्ये विद्यापीठाची स्थापना : दरम्यान, विद्यापीठाच्या नावातील बदल अंमलात आणण्यासाठी, यासंबंधीचा प्रस्ताव आता कार्यकारी परिषद आणि पंजाब सरकारकडे मंजुरीसाठी पाठवला जाईल. राजीव गांधी राष्ट्रीय कायदा विद्यापीठ, पंजाब कायद्याअंतर्गत पंजाब सरकारनं 2006 मध्ये विद्यापीठाची स्थापना केली. तर नोव्हेंबर 2024 मध्ये, अकाल तख्तचे कार्यवाहक जत्थेदार ज्ञानी कुलदीप सिंग गर्गज यांनी केंद्र सरकारला विद्यापीठाचे नाव बदलण्याची विनंती केली होती. तसंच 1984 च्या शीखविरोधी दंगलीनंतर या नावानं शीख समुदायाच्या भावना दुखावल्या गेल्याचा युक्तिवाद त्यांनी केला होता.

काँग्रेस नेत्यांचा विरोध : राजीव गांधी राष्ट्रीय कायदा विद्यापीठाचं नाव बदलण्याच्या चर्चेमुळं पंजाबमधील काँग्रेस नेते संतप्त झाले आहेत. बर्नाला येथील राहुल गांधींच्या रॅलीला उपस्थित राहिलेले काँग्रेसचे विद्यमान आमदार परगत सिंग म्हणाले की, "नाव बदलल्यानं काही फरक पडणार नाही; ही खूप वाईट गोष्ट आहे. जर तुम्हाला काही दाखवायचं असेल तर सर्वत्र मागे असलेल्या पंजाबच्या प्रगतीसाठी काम करा." तर काँग्रेस आमदार राणा गुरजीत सिंग यांनी राजीव गांधी राष्ट्रीय कायदा विद्यापीठाच्या नाव बदलण्याबद्दल म्हटलं की, "जर नाव बदलल्यानं विद्यापीठाची प्रतिष्ठा वाढली तर काहीही होणार नाही. उच्च शिक्षणाला चालना देण्यासाठी योग्य व्यवस्था आवश्यक आहे. अनुदान आणि चांगल्या सुविधा विद्यापीठासाठी सर्वकाही आहेत; नाव बदलल्यानं काहीही साध्य होणार नाही."

वाईट विचारसरणीचं प्रतिबिंबित : दरम्यान, काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते भारत भूषण आशु यांनी एक्सवर पोस्ट करत म्हटलं आहे की, "माजी पंतप्रधान राजीव गांधी यांचं नाव पटियाला येथील राजीव गांधी राष्ट्रीय कायदा विद्यापीठातून काढून टाकण्याचा प्रस्ताव त्यामागील सर्वांच्या वाईट विचारसरणीचं प्रतिबिंबित करतो. राजीव गांधी हे केवळ भारताचे माजी पंतप्रधान नव्हते, तर त्यांनी आपल्या देशाची एकता आणि अखंडता जपण्यासाठी आपलं जीवनही दिलं. त्यांचं नाव काढून टाकणं ही केवळ नीच मानसिकता दर्शवते. जर सत्ताधारी आप, त्यांच्या मार्गदर्शक भाजपाप्रमाणे, हौतात्म्य आणि बलिदानाचा हा महान आणि गौरवशाली वारसा पुसून टाकू शकते, असं मानत असेल, तर ते खरं आहे."

