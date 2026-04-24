सेंट फ्रान्सिस झेवियर यांच्याबद्दल वादग्रस्त विधान भोवलं; गौतम खट्टरविरोधात लूक आऊट नोटीस, भाऊ गोवा पोलिसांच्या ताब्यात

गोव्यातील एका कार्यक्रमात बोलताना गौतम खट्टर यानं सेंट फ्रान्सिस झेवियर यांच्याबद्दल आक्षेपार्ह वक्तव्य केलं होतं. त्यामुळं त्याच्याविरोधात लूक आऊट नोटीस जारी केली आहे.

GAUTAM KHATTAR SAINT XAVIER
गौतम खट्टर
By ETV Bharat Marathi Team

Published : April 24, 2026 at 6:41 PM IST

पणजी : सेंट फ्रान्सिस झेवियर यांच्याबद्दल आक्षेपार्ह वक्तव्य केल्याप्रकरणी मुख्य आरोपी गौतम खट्टर याचा भाऊ माधव खट्टर याला गोवा पोलिसांनी हरिद्वार येथून अटक केली. या प्रकरणाचा तपास करणाऱ्या क्राईम ब्रँचनं माधव याच्याविरोधात सबळ पुरावे गोळा करून ही कारवाई केली. यासह या प्रकरणातील मुख्य आरोपी गौतम खट्टर देशाबाहेर पळून जाऊ नये, यासाठी क्राईम ब्रँचनं त्याच्या विरोधात लूक आऊट नोटीस जारी केली आहे.

गोव्यातील कार्यक्रमात बोलताना केलं होतं आक्षेपार्ह वक्तव्य : गोव्यातील वास्को इथं झालेल्या कार्यक्रमासाठी माधव हा गौतमसोबत आला होता. यावेळी माधवनेच सेंट फ्रान्सिस झेवियर यांच्याबद्दलच्या आक्षेपार्ह विधानाचा व्हिडिओ मोबाईलमध्ये चित्रित केला. यासह तो सोशल मीडियावर प्रसारित केला. हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाल्यानंतर अनेकांच्या भावना दुखावल्या. यानंतर क्राईम ब्रँचनं कार्यक्रमाच्या आयोजकांची चौकशी केली. यादरम्यान त्यांनी महत्त्वाचे खुलासे केले. आयोजकांनी दिलेल्या माहितीनुसार, गौतम खट्टरच्या प्रवासाचे नियोजन, निवास व्यवस्था आणि 51 हजार रुपयांच्या मानधनाबाबत माधव खट्टर याच्याशीच चर्चा झाली होती.

लूक आऊट नोटीस जारी : गोवा पोलिसांचं एक पथक गेल्या काही दिवसांपासून हरिद्वारमध्ये तळ ठोकून आहे. गौतम खट्टरच्या घरावर रात्रभर पाळत ठेवल्यानंतर बुधवारी पोलिसांनी माधवला शोधून काढून अटक केली. त्याला आता पुढील तपासासाठी गोव्यात आणलं जाणार आहे. दुसरीकडं, मुख्य संशयित गौतम अद्याप फरार असून तो देशाबाहेर पळून जाऊ नये, यासाठी क्राईम ब्रँचनं त्याच्या विरोधात लूक आऊट नोटीस जारी केली आहे. ब्युरो ऑफ इमिग्रेशनला याबद्दलची माहिती देण्यात आली आहे.

माधवनं लिहून दिलं भाषण : गौतम खट्टरनं दिलेलं आक्षेपार्ह भाषण प्रत्यक्षात माधवनंच तयार केलं होतं. माधवनं भाषण लिहून दिलं आणि गौतमनं ते वाचून दाखवलं. हे संपूर्ण कृत्य पूर्वनियोजित होतं. सोशल मीडियावर प्रसिद्धी मिळवण्यासाठी माधवनं त्याचं रेकॉर्डिंग करत सोशल मीडियावर प्रसारित केलं. अधिक तपासात अशी धक्कादायक माहिती उघड झाली. यासह या गुन्ह्यातील सक्रिय सहभाग स्पष्ट झाल्यामुळं माधव खट्टरला सह-आरोपी केलं आहे.

गौतमला असेल तेथून उचलून आणू : "सेंट फ्रान्सिस झेवियर यांच्याबद्दल वादग्रस्त विधान करणारा सनातन महासंघाचा संस्थापक गौतम खट्टर अजून 'लोकेट' झालेला नाही. पोलीस पथक डेहराडूनला गेलं असून तो सापडताच असेल तिथून उचलून आणू. सरकार याप्रकरणी कडक कारवाईबाबत ठाम आहे. मी स्वत: तसंच पोलीस महासंचालक आम्ही दोघंही वैयक्तिकपणे मॉनिटरिंग करत आहोत. खट्टर यानं केलेलं विधान गंभीर स्वरूपाचं आहे. म्हणूनच तत्काळ टीम आम्ही डेहराडूनला पाठवली. परंतु तो अजून सापडलेला नाही, असं मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी पत्रकार परिषदेवेळी माध्यमांशी बोलताना स्पष्ट केलं.

सेंट फ्रान्सिस झेवियर
गौतम खट्टर
ST FRANCIS XAVIER
GAUTAM KHATTAR
GAUTAM KHATTAR SAINT XAVIER

