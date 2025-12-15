काँग्रेस रॅलीत पंतप्रधान मोदींविरोधात वादग्रस्त घोषणा: संसदेत मोठा गदारोळ, किरेन रिजिजू म्हणाले 'काँग्रेसनं माफी मागावी'
रामलीला मैदानावर झालेल्या रॅलीत काँग्रेस पदाधिकाऱ्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींबाबत वादग्रस्त घोषणाबाजी केली. त्याचे पडसाद आज संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात उमटले.
नवी दिल्ली : दिल्लीतील रामलीला मैदानावर 14 डिसेंबरला झालेल्या काँग्रेस रॅलीत काँग्रेस पदाधिकाऱ्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या विरोधात वादग्रस्त घोषणाबाजी केल्यानं मोठी खळबळ उडाली. या वादग्रस्त घोषणाबाजीचे पडसाद आज संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात उमटले. भाजपा नेत्यांनी काँग्रेसवर जोरदार हल्लाबोल केला. ही काँग्रेसची संस्कृती असल्याची टीका भाजपा नेत्यांनी केली आहे. केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू यांनी आज संसदेत हा मुद्दा उचलून धरली. या प्रकरणी काँग्रेसनं माफी मागावी, अशी मागणी त्यांनी केली.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदींबाबत वादग्रस्त घोषणाबाजी : दिल्ली इथं रामलीला मैदानात काँग्रेसच्या रॅलीचं आयोजन करण्यात आलं होतं. यावेळी काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याबाबत वादग्रस्त घोषणाबाजी केल्यानं मोठी खळबळ उडाली. त्यामुळे देशभर मोठी खळबळ उडाली. या घोषणाबाजी करण्यात जयपूर काँग्रेसच्या महिला अध्यक्षा मंजू लता मीणा या आघाडीवर होत्या.
केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू यांचा संसदेत हल्लाबोल : काँग्रेसनं रामलीला मैदानात आयोजित केलेल्या रॅलीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याबाबत वादग्रस्त घोषणाबाजी करण्यात आली. त्या घोषणाबाजीचे आज संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात मोठे पडसाद उमटले. केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू यांनी हा मुद्दा आज संसदेत उचलून धरला. त्यांनी यावेळी काँग्रेसवर जोरदार हल्लाबोल केला. "पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याबाबत वादग्रस्त घोषणाबाजी केल्याप्रकरणी काँग्रेसनं माफी मागावी," अशी मागणी त्यांनी यावेळी केली. याबाबत बोलताना ते म्हणाले की, "आपण लोकांनी निवडून दिलेले लोकप्रतिनिधी आहोत. एकमेकांचे विरोधक आहोत, शत्रू नाही. मागच्या वेळी भाजपाच्या एका खासदारानं काँग्रेस नेत्यांवर वादग्रस्त वक्तव्य केलं होतं. त्यावेळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी त्यांना माफी मागण्यास सांगितलं. आता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याविरोधात वादग्रस्त घोषणाबाजी करण्यात आली. त्यावर काँग्रेसनं माफी मागावी."
जयपूर काँग्रेस महिला पदाधिकाऱ्यानी केली घोषणाबाजी : जयपूर काँग्रेस महिला पदाधिकारी मंजू लता मीणा यांनी या वादग्रस्त घोषणा दिल्या. या घोषणाबाजीचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला. भाजपाच्या राष्ट्रीय प्रवक्त्या राधिका खेरा यांनी त्यांच्या सोशल मीडिया अकाउंटवर मंजू लता यांच्या घोषणांचा व्हिडिओ शेअर करत काँग्रेसवर टीका केली.
मी माझ्या विधानावर ठाम : जयपूर शहर महिला काँग्रेस जिल्हाध्यक्षा मंजू लता मीणा यांनी या घोषणाबाबत वृत्तसंस्थेला माहिती दिली. त्या म्हणाल्या की, "मी कोणतेही खोटं विधान केलेलं नाही. अशा घोषणा यापूर्वीही देण्यात आल्या आहेत. मी माझ्या विधानावर पूर्णपणे ठाम आहे. भाजपा नेते पंडित जवाहरलाल नेहरू, राहुल गांधी आणि सोनिया गांधी यांच्याविरुद्ध अनेक निराधार घोषणा देतात. त्यांच्याबद्दल कोणीही काहीही बोलत नाही. भाजपा 'मत चोरी' करून कसं सरकार स्थापन करत आहे, हे सर्वांना माहिती आहे."
