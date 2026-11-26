संविधान हे राष्ट्राचा आत्मा आणि अन्यायाविरुद्धचे सर्वात मोठे शस्त्र : राहुल गांधी
संविधान दिनानिमित्त पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही देशवासीयांना मनःपूर्वक शुभेच्छा दिल्या आहेत. त्यांनी भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्यासह संविधान सभेतील सर्व सदस्यांना विनम्र आदरांजली अर्पण केली.
Published : November 26, 2026 at 2:49 PM IST
नवी दिल्ली : संविधान दिनानिमित्त काँग्रेसचे नेते आणि लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी गुरुवारी (26 नोव्हेंबर) भारतीय संविधानाला राष्ट्राचा आत्मा म्हटलं आहे. तसंच कोणत्याही परिस्थितीत संविधानाचं संरक्षण करण्याचा संकल्प त्यांनी केला. सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म 'एक्स'वरील एका पोस्टमध्ये राहुल गांधी यांनी म्हटलं आहे की, संविधान हा आपल्या लोकशाहीचा भक्कम पाया आहे.
अन्यायाविरुद्ध लढण्यासाठी सर्वात मोठं शस्त्र : "भारताचे संविधान केवळ एक पुस्तक नाही, तर राष्ट्राचा आत्मा आहे. ते प्रत्येक नागरिकाच्या आत्मसन्मानाची ढाल, प्रत्येक आवाजाची शक्ती आणि न्याय, स्वातंत्र्य, समानता व बंधुत्वाचे रक्षक आहे," असं राहुल गांधी यांनी लिहिलं आहे. तसंच त्यांनी पुढं असंही म्हटलं की, अन्यायाविरुद्ध लढण्यासाठी ते आपले सर्वात मोठं शस्त्र आहे. तसंच संविधान दिनानिमित्त, त्यांनी सर्व परिस्थितीत संविधानाचे रक्षण करण्याचा आणि प्रत्येक भारतीयाच्या हक्कांसाठी लढत राहण्याचा आपला निर्धार पुन्हा एकदा व्यक्त केला.
भारत का संविधान सिर्फ़ एक किताब नहीं - देश की आत्मा है। ये हर नागरिक की गरिमा का कवच है, हर आवाज़ की ताक़त है - न्याय, स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे का रक्षक। यही हमारे लोकतंत्र की नींव है, और अन्याय के ख़िलाफ़ हमारा सबसे बड़ा हथियार। संविधान दिवस पर संकल्प दोहराता हूँ - हम हर हाल में इसकी रक्षा करेंगे, और हर भारतीय के अधिकार के लिए लड़ते रहेंगे। जय संविधान, जय हिंद! 🇮🇳— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) November 26, 2026
संविधान देशाला सातत्याने योग्य दिशा आणि मार्गदर्शन देत राहील : संविधान दिनानिमित्त पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही देशवासीयांना मनःपूर्वक शुभेच्छा दिल्या आहेत. त्यांनी भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्यासह संविधान सभेतील सर्व सदस्यांना विनम्र आदरांजली अर्पण केली. 'एक्स'वरील पोस्टमध्ये नरेंद्र मोदी यांनी म्हटलं की, विकसित भारताचे स्वप्न साकार करण्यासाठी भारतीय संविधान देशाला सातत्याने योग्य दिशा आणि मार्गदर्शन देत राहील. संविधान दिन हा केवळ एक सोहळा नसून, संविधान निर्मात्यांचा सन्मान करण्याचा दिवस आहे. संविधानात अंतर्भूत असलेल्या मूल्यांचे जतन आणि संवर्धन करण्याच्या देशाच्या कटिबद्धतेचा त्यांनी यावेळी पुनरुच्चार केला. या विशेष प्रसंगी नरेंद्र मोदी यांनी आपल्या व्हिडिओ पोस्टद्वारे संस्कृतमधील श्लोकही देशवासीयांसोबत शेअर केला आहे.
सभी देशवासियों को संविधान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। इस पावन अवसर पर पूज्य बाबासाहेब एवं संविधान सभा की समस्त महान विभूतियों को मेरा नमन और वंदन। संविधान के रूप में उनके द्वारा दी गई सौगात भारतीय लोकतंत्र की अनमोल धरोहर है, जो विकसित भारत के संकल्प को साकार करने में हमारा मार्गदर्शन करती रहेगी। Greetings on Constitution Day, a day to pay homage to the makers of our Constitution and an occasion to reaffirm our commitment to strengthening the values enshrined in it. बहुधा बहुभिः सार्धं चिन्तिताः सुनिरूपिताः। कथञ्चिन्न विलीयन्ते विद्वद्भिश्चिन्तिता नयाः॥— Narendra Modi (@narendramodi) November 26, 2026
संविधानाचे संरक्षण करण्याच्या आपल्या वचनबद्धतेचा पुनरुच्चार : दुसरीकडे, काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांनी देखील संविधान दिनानिमित्त देशाला हार्दिक शुभेच्छा दिल्या आणि लोकशाही व संविधानाचे संरक्षण करण्याच्या आपल्या वचनबद्धतेचा पुनरुच्चार केला. भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या प्रसिद्ध विधानाचा संदर्भ देत सामाजिक लोकशाहीचा पाया मजबूत असल्याशिवाय राजकीय लोकशाही टिकू शकत नाही, असं मल्लिकार्जुन खरगे यांनी म्हटलं आहे. तसंच त्यांनी महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभभाई पटेल, नेताजी सुभाषचंद्र बोस, मौलाना आझाद, डॉ. राजेंद्र प्रसाद, सरोजिनी नायडू आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांना आदरांजली अर्पण केली. ते म्हणाले की, "आज संविधानाच्या मूलभूत आदर्शांचे - न्याय, स्वातंत्र्य, समानता, बंधुत्व, धर्मनिरपेक्षता आणि समाजवाद- संरक्षण करणं ही आपली सर्वात मोठी राष्ट्रीय जबाबदारी आहे." तसंच सर्व नागरिकांना देशाची एकता, अखंडता आणि सलोखा टिकवून ठेवण्याचं आवाहन त्यांनी केलं.
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