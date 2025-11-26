ETV Bharat / bharat

संविधानाचे पावित्र्य राखण्यात वकीलवर्गाची महत्त्वाची भूमिका-सरन्यायाधीश सूर्यकांत

भारताचे सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी समाजातील दुर्बल आणि दुर्लक्षित गटांना कायदेशीर मदत देण्यावर भर दिला. ते संविधान दिनानिमित्त आयोजित कार्यक्रमात आज बोलत होते.

CJI In Constitution Day Event
भारताचे सरन्यायाधीश सूर्यकांत (Source- ANI)
author img

By Sumit Saxena

Published : November 26, 2025 at 4:35 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

नवी दिल्ली: भारताचे सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी बुधवारी सांगितले, ते अनेकदा उजेडात न आलेल्या पीडित व्यक्तींबद्दल बोलतात. केवळ न्यायव्यवस्था अशा पीडितांना दुःखातून वाचवू शकतो, यावर त्यांचा ठाम विश्वास आहे.

सर्वोच्च न्यायालय बार असोसिएशननं आयोजित केलेल्या संविधान दिन समारंभात संबोधित करताना सरन्यायाधीश म्हणाले की, संवैधानिक बाबींमध्ये आम्हाला मदत करण्याबरोबरच, आमच्या मूलभूत दस्तऐवजाच्या गाभ्याला स्वीकारण्यासाठी वकीलवर्गानं एकत्रितपणे पावले उचलणं तितकंच महत्त्वाचं आहे. समाजात असुरक्षित किंवा दुर्लक्षित असलेल्यांना कायदेशीर मदत देणे, तसेच राज्य धोरणाच्या निर्देशात्मक तत्त्वांमध्ये समाविष्ट असलेल्या राज्याच्या दृष्टिकोनाशी सुसंगत असणे, या गोष्टींवर त्यांनी प्रकाश टाकला.

सरन्यायाधीश सूर्यकात म्हणाले, वचनबद्धता महत्त्वपूर्ण आहे. कारण, वकीलवर्ग अशा जबाबदाऱ्या स्वीकारतात तेव्हा त्यांचा परिणाम दूरगामी असतो. त्यांच्या समुदायांमध्ये वास्तविक बदल घडवून आणतो आणि दैनंदिन जीवनात घटनात्मक मूल्ये बळकट करतो. तुमचा दृष्टिकोन खूप महत्त्वाचा आहे. तुम्ही ज्या गांभीर्यानं तुमचे काम करता ते काम घटनेच्या भविष्याच्या आमुलाग्र बदलावर थेट परिणाम करते. संविधान केवळ एका संस्थेला नाही तर विचार आणि विद्वान गटाला त्याची काळजी सोपवते. त्या गटात, वकीलवर्ग आणि खंडपीठ आवश्यक भागीदार म्हणून उभे आहेत.

संविधानाचे पावित्र्य राखण्यात वकीलवर्गाची महत्त्वाची भूमिका- सरन्यायाधीशांनी सांगितलं की, न्यायव्यवस्थेनं कायदा व्यवस्थेच्या अखंडतेचं रक्षण करण्यातील अमूल्य भूमिकेची वारंवार दखल घेतली आहे. भारतीय लोकांनी स्वतःला दिलेले सर्वात मूलभूत वचन (संविधान दिन) साजरे करत आहोत. कायद्याचे राज्य मजबूत करण्यात आणि आपल्या संविधानाचे पावित्र्य राखण्यात वकीलवर्गाची महत्त्वाची भूमिका आहे. जर न्यायालयाला संविधानाचे रक्षक मानले जात असेल, तर वकीलवर्ग हे आपला मार्ग दाखविणारे मशालवाहक आहेत, हे मला सांगण्यास अजिबात संकोच वाटत नाही. ते आपले गंभीर कर्तव्य स्पष्टतेनं आणि दृढनिश्चयानं पार पाडण्यास मदत करतात.

कायदा सर्वांना उपयुक्त व्हावा-एससीबीएचे अध्यक्ष आणि ज्येष्ठ वकील विकास सिंह म्हणाले की, कायदेशीर व्यवस्थेतील कायदा बनवणे, न्याय देणे आणि प्रत्येक सामान्य माणसाला न्याय मिळणे या तीन घटकांकडे लक्ष द्यावे. तरच कायदा सर्वांना उपयुक्त आणि सुलभ होऊ शकतो. गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेले लोक संसदेत प्रवेश करत आहेत, यावर त्यांनी चिंता व्यक्त केली. न्यायपालिका, कार्यकारी मंडळ आणि कायदेमंडळ हे स्वतंत्र असूनही समन्वयानं काम करतात. हे संविधानाचे सौंदर्य असल्याचे महाधिवक्ता तुषार मेहता यांनी म्हटलं.

विदेशातील या मुख्य न्यायाधीशांनी सर्वोच्च न्यायालयाला दिली भेट- सर्वोच्च न्यायालयात संविधान दिन समारंभात सहभागी होण्यासाठी आलेल्या विविध देशांतील प्रमुख न्यायाधीश उपस्थित राहिले. सरन्यायाधीशांनी त्यांचे स्वागत केले. सरन्यायाधीश म्हणाले, विविध देशातील मुख्य न्यायायाधीश संविधान दिन समारंभात सहभागी होण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात आले आहेत. आणि योगायोग म्हणजे २४ नोव्हेंबर रोजी सरन्यायाधीश म्हणून शपथ घेतली. विदेशातील न्यायाधीशांमध्ये भूतानचे मुख्य न्यायाधीश लियोन्पो नोर्बू त्शेरिंग, केनियाचे मुख्य न्यायाधीश मार्था के. कूमे, मॉरिशसचे मुख्य न्यायाधीश बीबी रेहाना मुंगली-गुलबुल आणि श्रीलंकेचे मुख्य न्यायाधीश प्रीती पद्मन सुरसेना यांचा समावेश होता. केनिया, नेपाळ, श्रीलंका आणि मलेशियाच्या फेडरल कोर्टातील वरिष्ठ न्यायाधीशदेखील उपस्थित राहिले.

हेही वाचा-

TAGGED:

SUPREME COURT BAR ASSOCIATION
भारतीय संविधान दिन
CJI SURYAKANT ON BAR
CJI KANT ON CONSTITUTION
CONSTITUTION DAY 2025

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ओप्पो फाइंड एक्स9 प्रो आणि फाइंड एक्स9 जागतिक बाजारात लाँच; किंमत आणि स्पेसिफिकेशन

दिवाळी 2025 : iPhone 16 Pro वर मोठी सवलत, फ्लिपकार्ट ते क्रोमा पर्यंत सर्वोत्तम डील्स

OnePlus Ace 6 : लवकरच 7,800mAh बॅटरीसह लॉंच होण्याची शक्यता

ओप्पो फाइंड X9 सीरिज भारतात नोव्हेंबरमध्ये लाँच होणार; मीडियाटेक डायमेंसिटी 9500 सोबत भागीदारी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.