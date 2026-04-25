हा तर अरविंद केजरीवाल यांना बदनाम करण्याचा डाव; प्रियंका कक्कर यांचा भाजपावर हल्लाबोल
आम आदमी पक्षाचे नेते राघव चढ्ढा यांनी आपच्या 7 खासदारांसह भाजपामध्ये प्रवेश केला. यावरुन आम आदमी पक्षाच्या प्रियंका कक्कर यांनी भाजपावर हल्लाबोल केला आहे.
Published : April 25, 2026 at 11:54 PM IST
नवी दिल्ली : आम आदमी पक्षाच्या मुख्य प्रवक्त्या प्रियांका कक्कर यांनी शनिवारी दिल्लीत आयोजित पत्रकार परिषदेत भारतीय जनता पक्षावर गंभीर आरोप केले. भाजपा नेत्यांनी बनावट छायाचित्रं सादर करून, ती अरविंद केजरीवाल यांच्या निवासस्थानाची असल्याचं भासवून जनतेची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न केला आहे, असं त्यांनी नमूद केलं. त्यांनी या कृत्याचं वर्णन 'जाणीवपूर्वक रचलेले खोटे' आणि 'दुष्प्रचाराचे कृत्य' असं केलं.
BJP ने केजरीवाल जी को बदनाम करने के लिए फिर से दुष्प्रचार शुरू कर दिया है।— AAP (@AamAadmiParty) April 25, 2026
मंत्री प्रवेश वर्मा और BJP सांसद इंटरनेट साइट Pinterest से तस्वीरें उठाकर उन्हें केजरीवाल जी के घर की तस्वीर बताकर जनता को गुमराह कर रहे हैं।
— @PKakkar_ जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता, AAP #BJPFearsAAP pic.twitter.com/QHl4apf3op
भाजपा खोट्याचा आधार घेत आहे : प्रियांका कक्कर यांनी सांगितलं की, "भाजपाकडं आता मांडण्यासारखे कोणतेही ठोस मुद्दे उरलेले नाहीत. म्हणूनच ते खोट्या प्रचाराचा आधार घेत आहेत. त्यांनी असा आरोप केला की, भाजपाच्या एका नेत्या आणि खासदार, बांसुरी स्वराज यांनी इंटरनेटवरून काही छायाचित्रं घेतली आणि ती केजरीवाल यांच्या घराची असल्याचं भासवलं. वास्तविक, ही छायाचित्रं विविध संकेतस्थळांवर आधीच सार्वजनिकरीत्या उपलब्ध होती. या छायाचित्रांचा संबंध केजरीवाल यांच्याशी जोडणं हे पूर्णपणे असत्य आहे. देशासमोर महागाई, बेरोजगारी, एलपीजीच्या वाढत्या किमती आणि खालावलेली अर्थव्यवस्था यांसारखे अनेक गंभीर प्रश्न उभे आहेत. तरीही, या समस्यांचे निराकरण करण्याऐवजी भाजपा लक्ष विचलित करणाऱ्या राजकारणात मग्न आहे. रुपयाचे अवमूल्यन रोखण्यासाठी किंवा सामान्य जनतेवरील वाढता आर्थिक बोजा कमी करण्यासाठी सरकारनं काही ठोस पावले उचलली आहेत का," असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला.
क्या देश में गैस की किल्लत खत्म हो गई? क्या महंगाई कम हो गई? क्या रुपये की कीमत नियंत्रण में आ गई?— AAP (@AamAadmiParty) April 25, 2026
बीजेपी का अब सिर्फ़ एक ही काम रह गया है, दुष्प्रचार करना, केजरीवाल जी को बदनाम करना, आम आदमी पार्टी की सरकार तोड़ना और जनता को असली मुद्दों से भटका कर गुमराह करना।
— @PKakkar_ जी,… pic.twitter.com/zun2t2kYOu
अरविंद केजरीवाल यांच्या साधेपणावर टाकला प्रकाश : अरविंद केजरीवाल यांच्या सार्वजनिक प्रतिमेचं समर्थन करताना, प्रियांका यांनी नमूद केलं की ते एक माजी 'आयआरएस' (IRS) अधिकारी आहेत. त्यांनी असा युक्तिवाद केला की, जर त्यांची इच्छा असती, तर ते अत्यंत सुखवस्तू जीवन जगू शकले असते. परंतु त्याऐवजी, त्यांनी सामान्य जनतेसाठी काम करण्याचा मार्ग निवडला. दिल्लीमध्ये शिक्षण, आरोग्यसेवा, वीज आणि पाणी या क्षेत्रांत केलेल्या कामाचा संदर्भ देत त्यांनी टिप्पणी केली की, नेमक्या याच कामगिरीमुळे भाजपला पोटशूळ उठला आहे.
प्रियांका कक्कर यांनी ठामपणे सांगितलं की, "आप'च्या धोरणांमुळे भाजपाची गाळण उडाली आहे. त्यांनी सुचवलं की, जर नरेंद्र मोदी आणि अरविंद केजरीवाल यांची अधिकृत निवासस्थाने जनतेसाठी खुली केली, तर लोक स्वतःच त्यातील फरक पडताळून पाहू शकतील. अशा प्रकारची पारदर्शकता टाळण्याच्या प्रयत्नात, भाजपने अडथळे (बॅरिकेड्स) उभे केले आहेत आणि लोकांना आत प्रवेश करण्यापासून रोखलं आहे," असा आरोप त्यांनी केला.
बांसुरी स्वराज यांनी माफी मागावी, अशी मागणी : पत्रकार परिषदेदरम्यान बांसुरी स्वराज यांच्यावर निशाणा साधताना, प्रियांका कक्कर यांनी सांगितलं की, एक वकील म्हणून स्वराज यांना हे माहीत असायला हवं की, चुकीची माहिती पसरवणे हा एक फौजदारी गुन्हा आहे. खासदार बांसुरी स्वराज यांनी जनतेची माफी मागावी, अशी मागणी त्यांनी केली.
राघव चढ्ढा यांच्यावर हल्लाबोल : प्रियंका कक्कर यांनी राघव चढ्ढा यांनाही लक्ष्य केलं. राघव चढ्ढा यांनी नुकताच भाजपामध्ये प्रवेश केला आहे. त्यांनी राघव चढ्ढा यांच्या या कृतीचे वर्णन 'विश्वासघात' असं केलं आणि त्यांच्यावर पंजाबच्या जनतेची फसवणूक केल्याचा आरोप केला. राजकीय नेत्यांवर दबाव टाकण्यासाठी भाजपा केंद्रीय तपास यंत्रणांचा गैरवापर करते आणि अशाच दबावामुळे अनेक नेते पक्ष बदलतात, असा आरोप कक्कर यांनी केला. दरम्यान, प्रियंका कक्कर यांनी भगवंत मान सरकारच्या कामगिरीचं समर्थनही केलं. त्यांनी पंजाबमध्ये राबवण्यात आलेल्या महत्त्वपूर्ण उपक्रमांवर प्रकाश टाकला. यामध्ये मोफत वीज, आरोग्य योजना, रोजगार निर्मिती आणि अमली पदार्थविरोधी मोहिमांचा समावेश आहे. जे नेते जमिनीशी आणि तळागाळातील वास्तवाशी जोडलेले असतात, त्यांना राज्यात घडलेल्या परिवर्तनकारी बदलांची पूर्ण जाणीव असते, असे त्यांनी ठामपणे सांगितलं.
खोटेपणावर आधारित राजकारण फार काळ टिकत नाही : पत्रकार परिषदेदरम्यान, प्रियंका कक्कर यांनी असं निरीक्षण नोंदवलं की, "भाजपाचं राजकारण... ते खोटेपणावर आणि अपप्रचारावर आधारित आहे, जे फार काळ टिकू शकत नाही. त्यांनी प्रसारमाध्यमांना आवाहन केलं की, त्यांनी तथ्यांची शहानिशा करावी आणि जनतेपर्यंत अचूक माहिती पोहोचवावी. प्रियंका म्हणाल्या, "खोट्या गोष्टींना पाय नसतात आणि म्हणूनच त्या फार दूरवर जाऊ शकत नाहीत. जनता सर्व काही समजते आणि योग्य वेळी योग्य तो प्रतिसाद देते."
