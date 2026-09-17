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शिवसेना नेमकी कोणाची ? : सर्वोच्च न्यायालयानं विधिमंडळातील बहुमताच्या चाचणीबाबत उपस्थित केला प्रश्न

शिवसेना पक्षचिन्हाच्या वादावर निर्णय घेण्यासाठी 'विधिमंडळातील बहुमत' हा निकष वापरण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयानं गुरुवारी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.

Supreme Court On Shiv Sena
उद्धव ठाकरे (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 17, 2026 at 11:00 PM IST

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नवी दिल्ली : शिवसेना पक्षचिन्हाच्या वादावर निर्णय घेण्यासाठी 'विधिमंडळातील बहुमत' हा निकष वापरण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयानं गुरुवारी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. न्यायालयानं निरीक्षण नोंदवलं की, मतं ही 'एकत्रित' शिवसेनेसाठी दिली गेली होती, त्यामुळे पक्षात फूट पडल्यानंतर, संबंधित मतदारानं त्यावेळी दिलेलं मत किंवा भविष्यात दिलं जाणारं मत हे फुटीनंतरच्या गटातील उमेदवारालाच दिलं असतं की नाही, हे निश्चितपणे सांगता येणार नाही.

"मतदार हा विभागलेल्या पक्षाला मतदान करेल का, हा केवळ तर्क किंवा कयास लावण्याचा विषय आहे. भारतीय निवडणूक आयोगानं (ECI) असाच तर्कसंगत निष्कर्ष काढला आहे," असं निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयानं नोंदवलं. तसेच, मतदार हा प्रत्यक्षात पक्षाला मतदान करतो, केवळ प्रतिनिधीला नाही, असंही न्यायालयानं नमूद केलं. न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांच्या नेतृत्वाखालील आणि न्यायमूर्ती जयमाल्या बागची व न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांचा समावेश असलेल्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. एकनाथ शिंदे यांच्या वतीनं ज्येष्ठ वकील नीरज किशन कौल यांनी बाजू मांडली.

TAGGED:

REAL SHIV SENA
ELECTION COMMISSION OF INDIA
शिवसेना नेमकी कोणाची
सर्वोच्च न्यायालय
SUPREME COURT ON SHIV SENA

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