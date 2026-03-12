काँग्रेसनं अल्पसंख्याकांचा वापर राजकीय टूलकिट आणि व्होट बँक म्हणून केला - पुष्कर सिंह धामी
उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांनी बुधवारी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनादरम्यान काँग्रेसवर निशाणा साधला.
गैरसैन : उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांनी बुधवारी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनादरम्यान काँग्रेसवर निशाणा साधला. यावेळी मुस्लीम व्होट बँकसाठी काँग्रेस इतर अल्पसंख्याकांकडे दुर्लक्ष करत असल्याचा आरोप मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांनी केला. "काँग्रेसनं नेहमीच अल्पसंख्याक समुदायाचा आपल्या राजकारणासाठी टूलकिट म्हणून वापर केला आहे. तसंच काँग्रेसनं नेहमीच त्यांचा व्होट बँक म्हणून वापर केला आहे. अल्पसंख्याक समुदाय काँग्रेसच्या टूलकिटपुरता मर्यादित राहिला असून त्यांचा हात धरला आहे. मात्र, आमच्या सरकारला अल्पसंख्याकांच्या हातात फक्त टूलकिट नसून एक चांगलं पुस्तक असावं, असं वाटतं," असं पुष्कर सिंह धामी यांनी सांगितलं.
मदरसा कायद्याद्वारे काँग्रेसनं इतर अल्पसंख्याकांशी केला भेदभाव : मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांनी मदरसा कायद्यावरूनही काँग्रेसवर हल्लाबोल केला. ते म्हणाले की, "उत्तराखंड मदरसा कायदा 2016 मध्ये काँग्रेस सरकारच्या काळात लागू करण्यात आला. काँग्रेसचा असा विश्वास होता की, केवळ मुस्लीम हा अल्पसंख्याक समुदाय आहे. त्यांनी इतर अल्पसंख्याकांना त्यातून वगळण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, आमच्या सरकारनं नवीन कायद्याअंतर्गत शीख, ख्रिश्चन, पारशी, बौद्ध आणि जैन यांनाही समान अधिकार दिलं आहेत. व्होट बँकेच्या राजकारणामुळं आणि तुष्टीकरणामुळं देवभूमीची ओळख कलंकित झाली होती, हा कलंक पुसून टाकण्याचं काम आम्ही केलं आहे."
कांग्रेस ने अल्पसंख्यकों को अपनी टूलकिट बनाया pic.twitter.com/wYaYR9NGrO— Pushkar Singh Dhami (@pushkardhami) March 11, 2026
मदरशांच्या नावाखाली आम्ही दहशतवादाची फॅक्टरी चालू देणार नाही : "काही विरोधी सदस्य आरोप करत आहेत की, आमच्या सरकारला मदरसा या शब्दाची समस्या आहे. म्हणूनच आम्ही बेकायदेशीर मदरशांवर कारवाई करतो. जर मदरशाच्या नावाखाली दहशतवादाची फॅक्टरी चालवली किंवा शिक्षणाच्या नावाखाली देशविरोधी कारवाया शिकवल्या गेल्या तर हो, आम्हाला समस्या होईल. त्यामुळं देवभूमी उत्तराखंडमध्ये अशा कोणत्याही देशविरोधी घटकांना वाढू न देण्याचा आम्ही संकल्प करू," असं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांनी सांगितलं.
काँग्रेस विश्वासघात आणि व्होट बँकेचं राजकारण करतंय : दरम्यान, भाषणावेळी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हे आक्रमक पाहायला मिळाले. ते म्हणाले की, "आम्ही विकासाचं आणि लोकांच्या विश्वासाचं राजकारण करतो. काँग्रेस विश्वासघात आणि व्होट बँकेचं राजकारण करतं. आज, पंतप्रधान मोदींच्या मार्गदर्शन आणि सहकार्यानं, उत्तराखंडमध्ये 2 लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त किमतीच्या विकास प्रकल्पांवर काम केलं जात आहे. आमचे सरकार उत्तराखंडच्या सर्वांगीण विकासासाठी, लोकांच्या कल्याणासाठी आणि राज्याला स्वावलंबी बनवण्यासाठी काम करत आहे. आमचा संकल्प हा कोणत्याही पर्यायाशिवायचा संकल्प आहे. हा संकल्प अर्थव्यवस्था आणि पर्यावरण यांच्यात समन्वय स्थापित करण्यासाठी आहे. कोणताही पर्याय नसलेला आमचा संकल्प म्हणजे शेवटच्या व्यक्तीला विकासाच्या प्रवाहाशी जोडणं. कोणताही पर्याय नसलेला आमचा संकल्प म्हणजे उत्तराखंडला जगाची पर्यटन आणि आध्यात्मिक राजधानी बनवणं. आमचा संकल्प महिला शक्तीच्या सक्षमीकरणासाठी आहे."
