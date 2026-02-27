राज्यसभा निवडणुकीसाठी काँग्रेस पक्षात तिकिटांसाठी संघर्ष; महाराष्ट्रातून शरद पवार राज्यसभेवर जाण्यास उत्सुक
27 सदस्य असलेली काँग्रेस स्वतःच्या बळावर पाच जागा सहज जिंकू शकते. छत्तीसगड, हिमाचल प्रदेश आणि हरियाणामधून प्रत्येकी एक आणि तेलंगणातून दोन जागा जिंकता येऊ शकतात.
नवी दिल्ली : आगामी राज्यसभा निवडणुकीसाठी काँग्रेस पक्षात संघर्ष सुरू झालाय. अनेक ज्येष्ठ नेते आणि तरुण चेहरे नामांकन दाखल करण्याची आशा बाळगत आहेत. राज्यसभेच्या 37 जागांसाठी निवडणूक 16 मार्च रोजी होणार आहे. नामांकन दाखल करण्याची शेवटची तारीख 5 मार्च आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, 27 सदस्य असलेली काँग्रेस स्वतःच्या बळावर पाच जागा सहज जिंकू शकते. छत्तीसगड, हिमाचल प्रदेश आणि हरियाणामधून प्रत्येकी एक आणि तेलंगणातून दोन, कारण त्यांच्याकडे राज्यसभा निवडणुकीत मतदान करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या आमदारांची संख्या आहे.
फुलो देवी नेताम आणि रजनी पाटील यांचा समावेश : द्रमुकच्या पाठिंब्याने काँग्रेस तामिळनाडूमधूनही एक जागा जिंकू शकते. महाराष्ट्रात शिवसेना (यूबीटी), काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी (शपा) यांचा समावेश असलेली महाविकासदेखील राज्यसभेची एक जागा जिंकू शकते. एप्रिलमध्ये ज्या चार काँग्रेस राज्यसभा सदस्यांचा कार्यकाळ संपत आहे, त्यात अभिषेक मनु सिंघवी, केटीएस तुलसी, फुलो देवी नेताम आणि रजनी पाटील यांचा समावेश आहे. यापैकी सर्वोच्च न्यायालयाचे वकील आणि काँग्रेस कार्यकारिणी समितीचे सदस्य असलेले सिंघवी यांची पुन्हा निवड होण्याची शक्यता आहे, कारण ते अनेक महत्त्वाच्या बाबींवर पक्षाचे प्रतिनिधित्व करतात आणि ते एक वरिष्ठ प्रवक्तेदेखील आहेत. सिंघवी यांचा सध्याचा कार्यकाळ 28 ऑगस्ट 2024 रोजी सुरू झाला आणि 9 एप्रिल 2026 रोजी संपणार आहे. के. केशव राव यांच्या राजीनाम्यानंतर ते तेलंगणामधून बिनविरोध निवडून आलेत. यापूर्वी काँग्रेसने हिमाचल प्रदेशातून वरिष्ठ सभागृहात सिंघवी यांना पाठवण्याचा प्रयत्न केला होता, परंतु काही पक्षाच्या आमदारांनी क्रॉस व्होटिंग केल्यामुळे ते निवडणूक हरले.
हिमाचलमधील संभाव्य नावे : काँग्रेसचे रणनीतीकार हिमाचल प्रदेशातून उपलब्ध असलेल्या एका जागेसाठी स्थानिक उमेदवार उभा करण्याचा विचार करीत आहेत. मिळालेल्या माहितीनुसार, काँग्रेसशासित डोंगराळ राज्यातील जागेसाठी माजी केंद्रीय मंत्री आनंद शर्मा आणि माजी प्रदेशाध्यक्षा प्रतिभा सिंह यांचा विचार केला जाऊ शकतो. छत्तीसगडमधील काँग्रेसच्या रणनीतीकारांसमोर एक कठीण पर्याय आहे. आदिवासी नेत्या फुलो देवी नेताम यांना पुन्हा निवडून द्यायचे की माजी मुख्यमंत्री आणि ओबीसी नेते भूपेश बघेल, प्रदेश पक्षाध्यक्ष दीपल बैज किंवा माजी उपमुख्यमंत्री टी.एस. सिंह देव यांच्यापैकी एकाची निवड करायची.
खेरा आणि श्रीनाते हे वेळोवेळी पक्षाचे समर्थन करतात : हरियाणामधून काँग्रेस जिंकू शकणाऱ्या एका जागेसाठी अनेक नेत्यांचा विचार केला जातोय, ज्यामध्ये काँग्रेसचे सरचिटणीस जितेंद्र सिंह, मीडिया प्रमुख पवन खेरा, सोशल मीडिया प्रमुख सुप्रिया श्रीनाते आणि काँग्रेस विधिमंडळ पक्षाचे नेते भूपिंदर सिंह हुडा यांच्या जवळचे मानले जाणारे वरिष्ठ नेते राज बब्बर यांचा समावेश आहे. खेरा आणि श्रीनाते हे वेळोवेळी पक्षाचे समर्थन करतात आणि विविध मुद्द्यांवर मोदी सरकारला घेरतात, तर सिंग आसाम काँग्रेसचे प्रभारी आहेत.
न्यायमूर्ती बी. सुदर्शन रेड्डी यांचा विचार केला जातोय : तेलंगणातील दुसऱ्या जागेसाठी काँग्रेस सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश न्यायमूर्ती बी. सुदर्शन रेड्डी यांना उभे करू शकते, जे 2025 च्या उपराष्ट्रपती निवडणुकीत अखिल भारतीय आघाडीचे उमेदवार होते परंतु सी. पी. राधाकृष्णन यांच्याकडून पराभूत झालेत. विशेष म्हणजे न्यायमूर्ती रेड्डी यांना तामिळनाडूमधून राज्यसभेवर पाठवले जाऊ शकते आणि तेलंगणातून अल्पसंख्याक समुदायाचे नेते किंवा ज्येष्ठ नेते हनुमंत राव यांची निवड केली जाऊ शकते. काँग्रेस (एआयसीसी) अधिकारी प्रवीण चक्रवर्ती यांच्या संभाव्य उमेदवारीबद्दलही काही चर्चा झालीय, परंतु द्रमुक त्यांना पाठिंबा देऊ शकत नाही, कारण त्यांनी आघाडीच्या मुद्द्यांवरून राज्य सरकारवर निशाणा साधलाय. तेलंगणाचे काँग्रेस प्रभारी सचिव रोहित चौधरी यांनी ईटीव्ही भारतला सांगितले की, "या खूप महत्त्वाच्या निवडणुका आहेत. चर्चा सुरू आहेत. पक्षाचे सर्वोच्च नेतृत्व लवकरच नावांना अंतिम मान्यता देणार आहे."
महाराष्ट्रात महाविकास आघाडीची बैठक होणार : महाराष्ट्रात अशी अटकळ बांधली जात आहे की, राष्ट्रवादी काँग्रेस (शपा)चे वरिष्ठ नेते शरद पवार राज्यसभा निवडणुकीसाठी उमेदवारी दाखल करण्यास उत्सुक आहेत, दुसरीकडे शरद पवार त्यांचा पक्ष राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये विलीन करण्याची योजना आखत आहेत, ज्याचे नेतृत्व अलीकडेपर्यंत त्यांचे बंडखोर पुतणे आणि दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार करत होते. शिवसेना (यूबीटी) देखील त्यांचा नेता वरिष्ठ सभागृहात पाठवू इच्छिते. महाविकास आघाडी लवकरच नाव अंतिम करण्यासाठी बैठक घेणार आहे. जर उमेदवारावर एकमत झाले नाही, तर काँग्रेस पुन्हा ज्येष्ठ नेत्या रजनी पाटील यांना उमेदवारी देऊ शकते. महाराष्ट्राचे प्रभारी काँग्रेस सचिव यू. बी. वेंकटेश यांनी ईटीव्ही भारतला सांगितले की, "सर्व बाजूंनी दावे केले जाताहेत. महाविकास आघाडीमध्ये चर्चा होईल आणि त्यानंतर आमचे वरिष्ठ नेतृत्व या विषयावर अंतिम निर्णय घेणार आहे."
