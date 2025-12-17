'मनरेगा'वरुन राजकारण तापलं, काँग्रेसचं केंद्र सरकारविरोधात मुंबईसह देशभरात आंदोलन, विधेयकाच्या प्रती जाळल्या
काँग्रेसनं भाजपाविरोधात देशभरात आंदोलन केलं. यावेळी काँग्रेस नेत्यांनी भाजपा आणि आरएसएसवर जोरदार टीका केली.
Published : December 17, 2025 at 7:37 PM IST
नवी दिल्ली : केंद्र सरकारनं महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी कायद्याचं (मनरेगा) नाव बदलून 'विकसित भारत - रोजगार आणि उपजीविका अभियान हमी (ग्रामीण) विधेयक' असं करण्याच्या निर्णयावरून राजकीय वाद तीव्र झालाय. बुधवारी 'ऑल इंडिया अनऑर्गनाइज्ड वर्कर्स काँग्रेस'च्या बॅनरखाली आंदोलन करताना काँग्रेस नेते उदित राज यांनी नवीन विधेयकाची प्रत जाळून आपला निषेध नोंदवला.
मुंबईत काँग्रेसचं आंदोलन - मुंबईतही काँग्रेस खासदार वर्षा गायकवाड यांच्या नेतृत्वाखाली काँग्रेसनं आंदोलन केलं. यावेळी मोठ्या संख्येनं कार्यकर्ते, पदाधिकारी उपस्थित होते. यावेळी भाजपा, केंद्र सरकारविरोधाक घोषणाबाजी करण्यात आली.
The Mumbai RCC under the leadership of its President @VarshaEGaikwad ji led an aggressive protest against the BJP's lies in the National Herald case.— Congress (@INCIndia) December 17, 2025
We will keep fighting these state-sponsored attacks on the voice of the people. ✊
📍Mumbai pic.twitter.com/xFRK1WIFBc
काँग्रेसचा भाजपावर गंभीर आरोप - केंद्र सरकारवर जोरदार हल्ला चढवताना उदित राज म्हणाले की, "ग्रामीण बेरोजगारी दूर करण्यासाठी जगातील सर्वात मोठी आणि ऐतिहासिक योजना असलेल्या मनरेगाला आता संपवण्याचे लक्ष्य केले जात आहे." त्यांनी असा आरोप केला की, या योजनेतून महात्मा गांधींचे नाव वगळणे हा केवळ त्यांच्या वारशावरच हल्ला नाही, तर ग्रामीण मजुरांचा 'रोजगाराचा कायदेशीर हक्क' हिरावून घेण्याचा प्रयत्न देखील आहे.
काँग्रेसचं कर्नाटकात आंदोलन - कर्नाटकचे मंत्री दिनेश गुंडू राव यांनी मनरेगाचे नाव बदलल्याबद्दल केंद्र सरकारवर टीका केली होती. ते म्हणाले होते की, "हे पाऊल महात्मा गांधींबद्दल भाजपा आणि आरएसएसच्या वैचारिक विरोधाचे प्रतिबिंब आहे." या निर्णयाविरोधात बेळगावीमध्ये आयोजित केलेल्या आंदोलनादरम्यान राव म्हणाले, "आरएसएस आणि भाजपाला महात्मा गांधी आवडत नाहीत, ही एक सर्वश्रुत गोष्ट आहे आणि त्यांच्या कृतींमधून हेच दिसून येते."
मनरेगा योजना से महात्मा गांधी जी का नाम हटाना मोदी सरकार का कुत्सित प्रयास है। देश नरेंद्र मोदी को माफ नहीं करेगा।— Congress (@INCIndia) December 17, 2025
मोदी सरकार सिर्फ योजना का नाम ही नहीं बदल रही है, बल्कि योजना भी ख़त्म करने की साजिश रच रही है। सरकार का यह कदम गरीब मजदूरों के साथ अन्याय है और उनके अधिकार पर… pic.twitter.com/f3vSeemflk
मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री आंदोलनात सहभागी - कर्नाटक काँग्रेसच्या नेत्यांनी बेळगावी येथील सुवर्ण सौधमधील गांधी पुतळ्याजवळ केंद्र सरकारविरोधात आंदोलन केले. कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या आणि उपमुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार यांनीही या आंदोलनात सहभाग घेतला.
ईडीची प्रतिमा मलीन झाली - या आंदोलनादरम्यान उपमुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार म्हणाले की, "'नॅशनल हेराल्ड'चा भारताच्या स्वातंत्र्य चळवळीशी घनिष्ठ संबंध आहे." केंद्रीय तपास यंत्रणांच्या कारवाईवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत ते म्हणाले, "नॅशनल हेराल्ड हे राष्ट्रीय अभिमानाचे प्रतीक आहे, ज्याची स्थापना जवाहरलाल नेहरू यांनी स्वातंत्र्य चळवळीदरम्यान केली होती." शिवकुमार यांनी आरोप केला आहे की, त्यांना अद्याप एफआयआरची प्रत देण्यात आलेली नाही आणि अशा कृतींमुळे अंमलबजावणी संचालनालयाची (ईडी) प्रतिमा मलीन झाली आहे.
#WATCH | Belagavi | Karnataka CM Siddaramaiah and Deputy CM DK Shivakumar join Congress protest against the Centre's decision to rename MGNREGA pic.twitter.com/wCurB9kVIw— ANI (@ANI) December 17, 2025
या विधेयकाविरोधात काँग्रेस पक्षाने १७ डिसेंबर २०२५ रोजी देशव्यापी आंदोलनाची घोषणा केली होती. पक्षाने भाजप आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघावर आरोपही केले.
