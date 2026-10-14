"गळा पकडला-चेहरा ओरबाडला", राहुल गांधींसह आलेल्या NSUI कार्यकर्त्यांचा दिल्ली पोलिसांवर गंभीर आरोप
एनएसयुआयच्या कार्यकर्त्यांनी दिल्ली पोलिसांवर आरोप केले. तसंच त्यांच्यासोबत काय झालं? हे या दरम्यान सांगितलं.
Published : October 14, 2026 at 3:33 PM IST|
Updated : October 14, 2026 at 4:50 PM IST
नवी दिल्ली : केंद्रीय निवडणूक आयोगाचे आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीमान्यासाठी देशभरात विविध ठिकाणी आंदोलनं केली जात आहेत. ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्यासाठी राजधानी दिल्लीत एनएसयुआय आणि अन्य विद्यार्थी संघटनांकडून आंदोलन करण्यात आलं. या आंदोलनादरम्यान आंदोलक विद्यार्थी आणि पोलिसांमध्ये संघर्ष पाहायला मिळाला. एनएसयुआयच्या पुरुष आणि महिला कार्यकर्त्यांनी त्यांना आंदोलनादरम्यान पोलिसांकडून मारहाण केल्याचा आरोप केला. काँग्रेस खासदार आणि लोकसभा विरोधी पक्षनेता राहुल गांधी यांनी या मारहाणीचा मुद्दा उचलून धरला आहे. राहुल गांधी यांनी एनएसयुआयच्या कार्यकर्त्यांसह माध्यमांशी संवाद साधला. या दरम्यान एनएसयुआयच्या कार्यकर्त्यांनी दिल्ली पोलिसांवर आरोप केले.
राहुल गांधी काय म्हणाले? :"ही मुलं हिंदुस्तानचा आवाज आहेत. या आवाजासमोर उभे राहू नका, यांच्यासमोर कुणी उभं राहू शकत नाही. प्रत्येक विद्यार्थ्याने विद्यार्थ्याने घटनेचा व्हिडीओ रेकॉर्ड करावा. यांना नंतर शिक्षा करु", असं राहुल गांधी म्हणाले.
पोलिसांकडून मारहाण, कार्यकर्त्याचा आरोप काय? : आम्ही 4 ऑक्टोबरला शांततेने विरोध करत होतो. आम्हाला 5 ऑक्टोबरला ताब्यात घेण्यात आलं. त्यानंतर आम्हाला पोलीस ठाण्यात नेण्यात आलं. तिथे वहाब सिंह तोमर नावाच्या पोलीसाने इतर 20 पोलिसांसह मारहाण केली. त्यानंतर आम्हाला मागील बाजूने असलेल्या रस्त्याने बाहेर काढण्यात आलं. अंकीत कसाना या काँस्टेबलने पोलीस चौकीपासून ते दिल्ली कँटपर्यंत मारत नेलं. माझा सहकारी धर्मेंद याने पोलिसांना उलटी होत असल्याचं सांगितलं. त्यावर पोलिसांनी तुझी बॅग उघडून त्यात उलटी कर असं सांगितलं", असं एनएसयूआयचा कार्यकर्ता समर्थ याने या दरम्यान म्हटलं.
राहुल गांधींकडून वाघीण असा उल्लेख : राहुल गांधींनी माध्यमांशी संवाद साधताना कथित पद्धतीने पोलिसांकडून मारहाण झालेल्या महिला कार्यकर्ताची 'वाघीण' असा उल्लेख केला."तिला मारण्यात आलं. मात्र ती घाबरली नाही. तिच्या मनात कुणासाठीही कटुता नाही", असं राहुल गांधी महिला कार्यकर्ताची ओळख करुन देताना म्हटलं.
पोलिसांवर आरोप काय? : आंदोलनादरम्यान पोलिसांनी 3 बसमध्ये बसवून ताब्यात घेतलं. एका बसमध्ये 2 मुली आणि सुमारे 20 ते 30 एनएसयूआयचे कार्यकर्ते होते, असा आरोप महिला कार्यकर्ताने केला. महिला कार्यकर्ताने पुढे सांगितलं की,"महिला काँस्टेबल चंचल यादव बसमध्ये होती. आम्हाला ताब्यात घेतल्यानंतर आम्ही बसमधून उतरून पुन्हा आंदोलन सुरू करण्याचा प्रयत्न केला. आंदोलन सुरू ठेवता यावं म्हणून बस थांबवण्यासाठी बसखाली बसण्याचाही प्रयत्न केला".
वो दिन आ रहा है जब हमारे लोकतंत्र की आवाज़ को दबाने वालों को कठोर न्याय का सामना करना पड़ेगा। चाहे वो नरेंद्र मोदी हों, अमित शाह हों, ज्ञानेश कुमार हों या कोई भी हवलदार। मैं चाहता हूँ कि हर वो छात्र और युवा, जिसने पुलिस की हिंसा या ग़ैरक़ानूनी हिरासत झेली है, उसका पूरा रिकॉर्ड रखे - वीडियो या फोटो - ये ज़रूरी होंगे। शांतिपूर्ण विरोध आपका अधिकार है। हम इसे किसी को छीनने नहीं देंगे।— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) October 14, 2026
"काँस्टेबल चंचल यादवने माझा गळा धरला आणि जोरात धक्का दिला. त्यामुळे मी मागील सीटवर पडले. त्यानंतर काँस्टेबलने चेहऱ्यावर आणि कानाजवळ नखांनी ओरबाडलं. मी याचा विरोध केल्यानंतर काँस्टेबलने कानाखाली मारली आणि म्हणाली की आणखी एक फटका खा", असा आरोपही महिला कार्यकर्ताने केला.
दरम्यान त्याआधी राहुल गांधी यांनी कॉक्रोच जनता पार्टीचे नेते सौरभ दास आणि आशुतोष रांका यांना सुनावण्यात आलेल्या न्यायलयीन कोठडीबाबत निषेध केला.
"राष्ट्रध्वज फडकवणे हा गुन्हा नाही": जंतरमंतरवर शांततापूर्ण आंदोलनादरम्यान राष्ट्रध्वज फडकवणं हा गुन्हा नसल्याचं राहुल गांधी यांनी एक्स पोस्टमध्ये म्हटलं. "जंतरमंतरवर शांततापूर्ण आंदोलनादरम्यान तिरंगा फडकवणं हा गुन्हा नाही. यासाठी तरुणांना तुरुंगात टाकणं हे भ्याडपणाचं आहे. विद्यार्थी, तरुण, पत्रकार, इंडिया आघाडी या सर्वांचा उद्देश एकच आहे. सर्व आंदोलनं सारखीच आहेत. नागरिक त्यांच्या घटनात्मक हक्कांची मागणी करत आहेत. जंतरमंतर हे भारताच्या जनतेचे आहे. आम्ही ते परत मिळवू.", असं राहुल गांधींनी आपल्या एक्स पोस्टमध्ये नमूद केलं.
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