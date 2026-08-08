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"भाजपा-आरएसएसवाले पळपुटे;धर्माच्या नावावर लुटतायत", मल्लिकार्जून खरगे यांचा जोरदार हल्लाबोल

उत्तराखंडमध्ये आयोजित जाहीर सभेत काँग्रेसच्या राष्ट्रीय अध्यक्षांनी भाजप आणि आरएसएसवर सडकून टीका केली. खरगे यांनी यादरम्यान तरुणाईला आश्वासन दिलं. जाणून घ्या.

Mallikarjun Kharge
मल्लिकार्जून खरगे (CONGRESS X ACCOUNT)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 8, 2026 at 9:14 PM IST

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हल्द्वानी : काँग्रेसने उत्तराखंडमध्ये आगामी 2027 च्या विधानसभा निवडणूकीचं रणशिंग फुकलं आहे. काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जून खरगे यांनी उत्तराखंडमध्ये एका सभेला संबोधित करताना आरएसएस आणि भाजापवर थेट हल्लाबोल केला आहे. भाजपा आणि आरएसएसवाले हे पळपुटे असून ते धर्माच्या नावावर लुटतायत, असा घणाघात खरगे यांनी केला. तसेच यांचं देशाला स्वातंत्र्य मिळवून देण्यात योगदान नसल्याचंही खरगे यांनी म्हटलं. खरगे यावेळेस काय म्हणाले? हे सविस्तर जाणून घेऊयात.

खरगे यांनी या सभेत तरुणांना मोठं आश्वासन दिलं. काँग्रेसचं सरकार आल्यास तरुणांना कोणत्याही भ्रष्टाचारशिवाय आणि शिफारशीशिवाय रोजगार दिला जाईल, असा शब्द खरगे यांनी दिला. ते उत्तराखंडमधील रामलीला मैदानात हल्द्वानीमध्ये आयोजित करण्यात आलेल्या जाहीर सभेत बोलत होते.

देशातील पहिलं परमवीर चक्र कुमाऊ रेजिमेंटला : देवभूमी आणि वीरांची भूमी म्हणून उत्तराखंडची ओळख आहे. खरगे यांनी उपस्थितांना संबोधित करताना देवभूमीला नमन केलं. तसेच खरगे यांनी कुमाऊं आणि गढवाल रेजिमेंटच्या शौर्याचे किस्से सांगितले. "कुमाऊं आणि गढवाल रेजिमेंट फार प्रसिद्ध आहे. देशात या रेजिमेंटचं नाव आहे. भारतातील पहिलं 'परमवीर चक्र' हे कुमाऊ रेजिमेंटला मिळाल्याचं खरगे यांनी सांगितलं. शहीद मेजर सोमनाथ शर्मा यांना परमवीर चक्राने सन्मानित करण्यात आलं होतं. त्यामुळे तुम्ही, आम्ही देशासाठी लढणारे, देशाची रक्षा करणारे आणि देशाला स्वातंत्र मिळवून देणारे लोक आहोत, असं गर्वाने म्हणून शकता, असं खरगे उपस्थितांना उद्देशून म्हणाले.

भाजप आणि आरएसएसवर हल्लाबोल : खरगे यांनी या सभेत आरएसएस आणि भाजपाचा चांगलाच समाचार घेतला. "भाजपा आणि आरएसएसने देशासाठी आणि स्वांतंत्र्यासाठी काही केलं नाही. भाजपा किंवा आरएसएसचा कोणता व्यक्ती देशाला स्वातंत्र्य मिळवून देण्यासाठी तुरुंगात गेलाय का? तसेच जर कुणी गेला असेल तर तो काँग्रेसमध्ये राहून भाजपात गेला असेल. मात्र भाजपाच्या कोणत्याही माणसाने या चळवळीत सहभाग घेतलेला नाही. भाजपा आणि आरएसएस कायम देशभक्तीबाबत बोलतात. हे सर्व पळपुटे आहेत", अशा शब्दात खरगे यांनी भाजप आणि आरएसएसवर निशाणा साधला.

"काँग्रेसचा कार्यकर्ता घाबरणारा नाही" : "काँग्रेसने देशाला स्वातंत्र मिळवून देण्यासाठी लढा दिला आहे. काँग्रेसच्या नेत्यांनी आणि कार्यकर्त्यांनी देशासाठी बलिदान दिलं आहे. त्यामुळे काँग्रेसचा कार्यकर्ता घाबरणारा नाही. उत्तराखंडचे लोक घाबरणारे नाहीत, ते झुकतात फक्त देशासाठी", असंही खरगे म्हणाले.

बेरोजगारीवरुन केंद्र सरकारवर निशाणा : "आज देशातील तरुणाईकडे रोजगार नाही. तर 30 लाख जागा रिक्त आहेत. पंतप्रधानांनी 2 कोटी नोकऱ्या देण्याबाबत घोषणा केली होती. याबाबत विचारणा करावी लागेल. भाजपची खोटं बोलून लोकांना फसवण्याची सवय आहे. काँग्रेस जे बोलते तेच करते", असंही मल्लिकार्जुन खरगे म्हणाले.

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MALLIKARJUN KHARGE

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