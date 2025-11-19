"इंदिरा गांधींकडून कोणत्याही महासत्तेसमोर न झुकणाऱ्या राष्ट्राची निर्मिती"- काँग्रेसकडून देशाच्या पहिला महिला पंतप्रधानांना अभिवादन
काँग्रेस पक्षाच्या नेत्यांनी दिल्लीतील शक्तीस्थळ येथे माजी पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांना जयंतीनिमित्त अभिवादन केले. पंतप्रधान मोदी यांनीदेखील एक्स मीडियात पोस्ट करून त्यांना अभिवादन केलं.
Published : November 19, 2025 at 11:25 AM IST
नवी दिल्ली-काँग्रेसच्या संसदीय समितीच्या अध्यक्षा सोनिया गांधी, लोकसभेच्या विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी, काँग्रेसचे अध्यक्ष मल्लिकार्जून खरगे, काँग्रेसचे महासचिव के. सी. वेणुगोपाल आणि पक्षाचे इतर वरिष्ठ नेत्यांनी शक्तीस्थळ येथे माजी पंतप्रधान इंदिरा गांधींच्या समाधीस्थळाला अभिवादन केले.
काँग्रेसनं एक्स मीडियावरील पोस्टमध्ये म्हटलं, आम्ही निर्भय नेतृत्व, ठाम दूरदृष्टी, भारताच्या प्रगतीसाठी त्यांच्या अविरत वचनबद्धतेचा आदर करतो. असलेल्या इंदिरा गांधी यांना जयंतीनिमित्त अभिवादन करतो. त्यांनी हरित क्रांतीपासून बांगलादेशच्या मुक्ततेपर्यंत देशाचं धाडसी नेतृत्व केलं. त्यांनी एका मजबूत, स्वावलंबी आणि कोणत्याही महासत्तेसमोर न झुकणाऱ्या राष्ट्राची निर्मिती केली.
त्यांची देशभक्ती आणि नीतिमत्ता अन्यायाला सामोरे जाण्याचे धैर्य देते, असे राहुल गांधी यांनी म्हटलं आहे. त्यांनी एक्स मीडियातील पोस्टमध्ये म्हटलं, भारतासाठी निर्भय निर्णय घेण्याची आणि प्रत्येक परिस्थितीत देशहिताला नेहमीच प्राधान्य देण्याची प्रेरणा मला माझ्या आजीकडून मिळाली. त्यांचं धाडस, देशभक्ती आणि नीतिमत्ता मला आजही अन्यायाविरुद्ध ठामपणे उभे राहण्याकरिता सामर्थ्य देते.
भारत के लिए निडर होकर फैसले लेने और हर परिस्थिति में देशहित को प्रथम रखने की प्रेरणा मुझे दादी से ही मिली है।— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) November 19, 2025
उनका साहस, देशभक्ति और नैतिकता आज भी मुझे अन्याय के ख़िलाफ़ मज़बूती से खड़े होने का हौसला देती हैं। pic.twitter.com/6lGu1oAq45
- पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भारताच्या पहिल्या महिला पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांना त्यांच्या १०८ व्या जयंतीनिमित्त अभिवादन केलं.
आज आहे राष्ट्रीय एकात्मता दिन-दरवर्षी १९ नोव्हेंबर रोजी राष्ट्रीय एकात्मता दिन साजरा केला जातो. इंदिरा गांधी जयंती आणि राष्ट्रीय एकात्मता दिन आजच आहे. एकप्रकारे देशाच्या राजकीय, सामाजिक आणि आर्थिक प्रवासाला आकार देण्यात त्यांच्या महत्त्वपूर्ण भूमिकेचा हा सन्मान आहे. भारत जागतिक शक्ती बनण्याच्या दिशेनं वाटचाल करत असताना, राष्ट्रीय एकात्मता दिन हा इंदिरा गांधीच्या योगदानाची स्मरण करून देतो. देशातील एकता वाढवण्याच्या त्यांच्या प्रयत्नांचं स्मरण करण्यासाठी १९८५ मध्ये भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसनं एकात्मता दिवस साजरा करण्याची सुरुवात केली. देशातील विविधता उत्सव साजरा करण्यासाठी आणि देशाच्या विकासासाठी सामूहिक प्रयत्नांचे महत्त्व ओळखण्यासाठी एकात्मता दिन महत्त्वाचा मानला जातो.
स्वातंत्र्य चळवळीत योगदान ते भारताच्या पहिल्या महिला पंतप्रधान- 'भारताच्या पोलादी महिला' म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या इंदिरा गांधी स्वातंत्र्य चळवळींमध्ये सक्रिय सहभागी होता. तसेच सविनय कायदेभंग चळवळीदरम्यान काँग्रेसला पाठिंबा देण्यासाठी आणि ब्रिटीश सैन्याविरुद्ध लढण्यासाठी 'बाल चरखा संघ' आणि 'वानर सेना' करण्याकरिता सहभाग घेतला होता. त्या भारताच्या पहिल्या महिल्या पंतप्रधान होत्या. १९६६ ते १९७७ आणि १९८० ते १९८४ मध्ये त्यांच्या हत्येपर्यंत पंतप्रधान पदाच्या काळात इंदिरा गांधी यांनी राष्ट्रीय एकात्मता मजबूत करण्यासाठी परिश्रम घेतले. १९७१ च्या भारत-पाकिस्तान युद्धादरम्यान त्यांनी निर्णायक नेतृत्व केले. त्यातून बांगलादेशची निर्मिती झाली. त्यांच्या कृतींमुळे खंबीर आणि दृढनिश्चयी नेत्या म्हणून त्यांची जगभरात ओळख निर्माण झाली. त्यांच्या संपूर्ण राजकीय आयुष्यात, त्यांनी विविध प्रदेश, संस्कृती असलेल्या लोकांना एकत्र आणण्यावर भर दिला. त्यांचे नेतृत्व आणि धोरणे सातत्यानं एकता वाढवण्यावर आणि देशाच्या विकासाला चालना देण्यावर केंद्रित होती. ३१ ऑक्टोबर १९८४ रोजी अकबर रोड येथील त्यांच्या अधिकृत निवासस्थानी दोन अंगरक्षकांनी त्यांची गोळ्या घालून हत्या केली.