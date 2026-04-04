काँग्रेस नेते शशी थरूर यांच्या ताफ्यावर हल्ला; सुरक्षारक्षक जखमी, गुन्हा दाखल

केरळमधील निवडणूक प्रचारादरम्यान, काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते, खासदार शशी थरूर यांच्या ताफ्यावर हल्ला करण्यात आला. या प्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

काँग्रेस नेते शशी थरूर (ETV Bharat)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : April 4, 2026 at 9:42 AM IST

तिरुवनंतपुरम (केरळ) : केरळ विधानसभा निवडणुक 2026 च्या प्रचार मोहिमेदरम्यान, काँग्रेस खासदार शशी थरूर यांच्या ताफ्यावर हल्ला झाल्याची गंभीर घटना समोर आली आहे. या हल्ल्यातून शशी थरूर थोडक्यात आणि सुखरूप बचावले असले, तरी त्यांच्या सुरक्षारक्षकाला (गनमॅनला) मारहाण करण्यात आली आहे. सुरक्षारक्षकाच्या तक्रारीवरून, वंडूर पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला असून, तीन व्यक्तींना ताब्यात घेतलं आहे आणि दोन वाहनं जप्त केली आहेत.

प्रचाराला जाताना ताफा अडवण्यात आला : IANS या वृत्तसंस्थेच्या माहितीनुसार, केरळमधील मलप्पुरम इथं एक तक्रार दाखल करण्यात आली आहे. काँग्रेसचे खासदार शशी थरूर हे वांडूर येथील एका निवडणूक प्रचार कार्यक्रमासाठी जात असताना, थिरुवल्ली चेलितोडू पुलाजवळ त्यांचा ताफा अडवण्यात आला, असा आरोप या तक्रारीत करण्यात आला आहे.

नेमकं काय घडलं? : या घटनेदरम्यान थरूर यांच्या अंगरक्षकावर हल्ला करण्यात आला. अंगरक्षकाच्या तक्रारीच्या आधारे, वांडूर पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला असून तीन व्यक्तींना ताब्यात घेतलं आणि दोन वाहनं जप्त करण्यता आली आहेत. आरोपींपैकी एक असलेल्या आणि कालिकवू येथील रहिवासी असलेल्या 'उम्मारा' याच्याविरुद्ध अजामीनपात्र गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

स्थानिक प्रसारमाध्यमांच्या वृत्तांनुसार, दुचाकीवरून आलेल्या काही व्यक्तींनी थरूर यांच्या गाडीचा पाठलाग केला आणि त्यांच्या सुरक्षारक्षकाला शिवीगाळ केली. थरूर यांचे अंगरक्षक (गनमॅन) त्यांच्या संरक्षणासाठी पुढे सरसावले. या दरम्यान झालेल्या झटापटीत गमनॅन जखमी झाला.

पुढील तपास सुरू : पोलिसांनी मुख्य आरोपी उमर याच्याविरुद्ध अजामीनपात्र गुन्हा दाखल केला आहे. त्याला अटक करण्यात आल्याचं वृत्त आहे. आणखी दोन संशयितांनाही ताब्यात घेण्यात आलं असून, यामुळे आरोपींची एकूण संख्या 5 झाली आहे. या हल्ल्यामागील उद्देश काय होता? तसेच याच्या नियोजनात अन्य व्यक्तींचाही सहभाग होता की नाही? याचा तपास अधिकारी करत आहेत.

शशी थरूर यांच्या ताफ्यावर झालेल्या हल्ल्यामुळे, विशेषतः केरळसारख्या प्रदेशांमध्ये, निवडणूक प्रचार मोहिमांदरम्यान राजकीय नेत्यांच्या सुरक्षेबाबत गंभीर चिंता निर्माण झाली आहे. या घटनेमुळे राजकीय नेत्यांच्या सुरक्षेत वाढ होण्याची शक्यता आहे. शिवाय, या घटनेमुळे या प्रदेशातील वाढता राजकीय तणाव अधिकच चिघळू शकतो.

