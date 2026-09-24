ETV Bharat / bharat

मतचोरी करणारे देशद्रोही, या सगळ्यांना शिक्षा झाली पाहिजे: राहुल गांधीचा हल्लाबोल

विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी निवडणूक आयोगावर हल्लाबोल केला. निवडणूक आयोगाचे मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्यावर राहुल गांधी यांनी वोट चोरीचा आरोप केला.

Rahul Gandhi Press Conference
विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी (ETV Bharat)
author img

By PTI

Published : September 24, 2026 at 6:26 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

नवी दिल्ली : लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी निवडणूक आयोगावर हल्लाबोल केला. निवडणूक आयोगाचे मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्यावर राहुल गांधी यांनी वोट चोरीचा आरोप केला. महाराष्ट्र, हरियाणा आणि मध्य प्रदेश या राज्यात झालेल्या निवडणुकीवर राहुल गांधी यांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं. भाजपा प्रत्येक निवडणूक जिंकते कशी ? असा सवाल राहुल गांधी यांनी यावेळी विचारला. आज घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत राहुल गांधींनी सरकारवर हल्लाबोल केला.

काय म्हणाले राहुल गांधी : मतचोरी करुन सरकार सत्तेत आलं आहे. या प्रकरणात आरोपी असलेल्यांना आज ना उद्या शिक्षा करणारच आहे, इशारा राहुल गांधी यांनी आज दिला. "देशात 'वोट चोरी' आणि मतांची हेराफेरी सुरू आहे. मतदाराचं मत कुठं जाते हे तपासण्याची जबाबदारी मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांची असूनही त्यांनी प्रत्येक निवडणुकीत गोंधळ घातला. त्यामुळे हे देशविरोधी कृत्य आहे. संविधानावर झालेला हा हल्ला आहे. या प्रकरणी ज्ञानेश कुमार यांनी तत्काळ आपल्या पदाचा राजीनामा द्यावा," अशी मागणी राहुल गांधींनी केली.

पंतप्रधान मोदी आणि अमित शाह मुख्य सुत्रधार : "लोकशाहीच्या मुळावर उठलेल्या या कारस्थानाला ज्ञानेश कुमार जबाबदार आहेत. निवडणूक आयोगातील दोन निवडणूक आयुक्तांनीच मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या निर्णयांवर आक्षेप नोंदवला आहे. त्यामुळे 2024 ची निवडणूक आणि विधानसभा निवडणुकीत मतांची चोरी झाल्याचं सिद्ध होते. याबाबत असलेला आमचा संशय खरा ठरला, असं राहुल गांधी यांनी यावेळी सांगितलं. या प्रकरणावरुन राहुल गांधी यांनी थेट पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनाच लक्ष्य केलं. याबाबत बोलताना राहुल गांधी म्हणाले की, " मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार हे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शाह यांनी निवडले आहेत. या कटाचे मुख्य सूत्रधार पंतप्रधान आणि गृहमंत्री आहेत. त्यामुळे ज्ञानेश कुमार यांना वाचवण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. त्यामुळे या घटनेची उच्चस्तरीय चौकशी झाली पाहिजे, अशी मागणी राहुल गांधी यांनी केली."

हेही वाचा :

  1. राहुल गांधींचा थेट फोन अन् शेवटच्या क्षणी ट्विस्ट! राहुल बोंद्रे यांचा भाजपा प्रवेश रद्द? बुलढाणात खळबळ
  2. "चौकीदार चोर है", प्रकरणात राहुल गांधी यांची याचिका मुंबई उच्च न्यायालयानं फेटाळली, मानहानीचा खटला चालणार
  3. ‘सृजन शिबिरा’साठी राहुल गांधी नाशकात; काँग्रेसच्या ज्येष्ठ नेत्यांसोबत घेतली महत्त्वाची बैठक

TAGGED:

ELECTION COMMISSION GYANESH KUMAR
CONGRESS LEADER RAHUL GANDHI
मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार
विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी
RAHUL GANDHI PRESS CONFERENCE

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.