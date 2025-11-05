हरियाणामध्ये 25 लाख मतांची चोरी, राहुल गांधींचा निवडणूक आयोगावर गंभीर आरोप
हरियाणा विधानसभा निवडणुकीत घोळ झाल्याचा आरोप करत 25 लाख मतांची चोरीला झाल्याचा दावा राहुल गांधी यांनी केली आहे.
Published : November 5, 2025 at 1:20 PM IST
नवी दिल्ली : बिहारमध्ये विधानसभा निवडणुकीसाठी उद्यापासून (6 नोव्हेंबर) मतदान होणार आहे. या मतदानापूर्वी काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी आज नवी दिल्लीतील अखिल भारतीय काँग्रेस समिती (एआयसीसी) मुख्यालयात पत्रकार परिषद घेतली. यावेळी मत चोरीच्या मुद्द्यावरून त्यांनी हायड्रोजन बॉम्ब सोडला. हरियाणा विधानसभा निवडणुकीत घोळ झाल्याचा आरोप करत हरियाणामध्ये 25 लाख मतांची चोरीला झाल्याचा दावा राहुल गांधी यांनी केली आहे.
22 वेळा बनावट ओळखपत्र वापरून मतदान : अनेक राज्यांमधून मत चोरीच्या तक्रारी आल्याचं राहुल गांधी यांनी सांगितलं. ते म्हणाले," हरियाणामध्ये मत चोरी झाल्याचं आढळून आलं. हरियाणामध्ये, एक्झिट पोलमध्ये काँग्रेस पुढं होती. नंतर भाजपाचा विजय झाला. 25 लाख मतं चोरीला गेली. कर्नाटकातील महादेवपुरा इथंही अशीच एक घटना घडली. तसचं हरियाणातील 10 मतदान केंद्रांवर एका मुलीनं 22 वेळा बनावट ओळखपत्र वापरून मतदान केलं. अनेक मतदार यादीत एका ब्राझिलियन मॉडेलचा फोटो वापरण्यात आला," असं राहुल गांधी यांनी सांगत निवडणूक आयोगावर आरोप केले आहेत.
LIVE: #VoteChori Press Conference - The H Files https://t.co/IXFaH9fEfr— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) November 5, 2025
दोन मतदान केंद्रांवरील व्हिडिओ फुटेज हटवण्यात आले : पुढं राहुल गांधी म्हणाले की, "आम्हाला हरियाणा, महाराष्ट्र, कर्नाटक आणि छत्तीसगडमध्ये मतांची चोरी आढळली. जेव्हा मी आकडे पाहिले, तेव्हा मला विश्वासच बसला नाही. तुम्हालाही विश्वास बसणार नाही. मी माझ्या टीमला प्रत्येक स्रोताकडून सर्व डेटा पुन्हा तपासण्यास सांगितलं. हा घोळ मोठ्या प्रमाणात झाला आहे. हरियाणातील दोन मतदान केंद्रांवरील व्हिडिओ फुटेज हटवण्यात आले आहेत. निवडणुकीदरम्यान एकाच व्यक्तीनं एकाच बूथवर अनेक वेळा बनावट मतदान करण्यात आलं. निवडणूक आयोगानं त्या बूथवरील फुटेज हटवले आहे," असं राहुल गांधी यांनी सांगितलं.
भाजपाला मदत केल्याचा निवडणूक आयोगावर आरोप : याचबरोबर, निवडणूक आयोगावर भाजपाला मदत केल्याचा आरोप राहुल गांधी यांनी केला. राहुल गांधी म्हणाले की, "हरियाणामध्ये बनावट फोटो असलेले एक लाखहून अधिक मतदार आहेत. राज्यातील आठ मतदारांपैकी एक मतदार नकली होता. निवडणूक आयोगाकडून भाजपाला मदत करण्यात आली," असा आरोप राहुल गांधी यांनी केला. तसंच देशभरात बोगस मतदान होत असल्याचा दावा राहुल गांधी यांनी केला. यावेळी राहुल गांधी यांनी भाजपा नेते सैनी यांची एक ऑडिओ क्लिप दाखवली, ज्यामध्ये ते भाजपाकडे "उत्तम व्यवस्था" असल्याचं सांगण्याचा प्रयत्न करत होते. त्यात त्यांनी दावा केला की, व्यवस्था केली जाईल आणि भाजपा विजयी होईल.
आधीच सांगितलं होतं 'हायड्रोजन बॉम्ब' फोडणार : विशेष म्हणजे, राहुल गांधी यांनी यापूर्वी मत चोरीच्या मुद्द्यावरून 'हायड्रोजन बॉम्ब' फोडणार असल्याचं म्हटलं होतं. त्यामुळं हा आरोप मत चोरी आणि मतदार यादीतील अनियमिततेच्या आरोपांशी संबंधित आहे."लवकरच मतदान चोरीच्या आपल्या आरोपांवर 'हायड्रोजन बॉम्ब' टाकणार आहे. कारण, कर्नाटकातील महादेवपुराबाबत जे दाखवण्यात आलं, ते फक्त 'अणुबॉम्ब' होतं," असं 1 सप्टेंबर रोजी राहुल गांधी यांनी भाजपाला उद्देशून म्हटलं होतं. याचबरोबर, 'मतदार हक्क यात्रे'च्या शेवटच्या दिवशी एका सभेला संबोधित करताना राहुल गांधी यांनी भाजपावर जोरदार निशाणा साधला होता. ते म्हणाले की, "ज्या शक्तींनी महात्मा गांधींची हत्या केली ते आता भारताचे संविधान नष्ट करण्याचा प्रयत्न करत आहेत."
