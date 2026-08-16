छात्रों की गूंज : पुण्यात 22 ऑगस्ट रोजी विद्यार्थिनींसाठी कार्यक्रम; राहुल गांधी म्हणाले, आता मुली बोलतील अन् देश ऐकेल!
काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि भाजपावर निशाणा साधत जंतर-मंतरवरील आंदोलनात सहभागी झालेल्या विद्यार्थ्यांच्या धैर्याचं कौतुक केलं.
By ANI
Published : August 16, 2026 at 8:08 PM IST
नवी दिल्ली : काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी आज रविवारी (16 ऑगस्ट) ‘छात्रों की गूंज’ हा कार्यक्रम 22 ऑगस्ट रोजी पुण्यात आयोजित करण्यात येणार असल्याची घोषणा केली आहे. हा कार्यक्रम विशेषतः विद्यार्थिनींसाठी आयोजित करण्यात येणार आहे.
यावेळी राहुल गांधी यांनी जंतर-मंतरवर सरकारकडे उत्तरदायित्वाची मागणी करत आंदोलन करणाऱ्या तरुण विद्यार्थ्यांचाही उल्लेख केला. आंदोलनात सहभागी विद्यार्थ्यांच्या धैर्याचं आणि निर्धाराचं त्यांनी कौतुक केलं. विद्यार्थ्यांनी शांततापूर्ण पद्धतीने आपला आवाज सरकारपर्यंत पोहोचवला. मात्र, त्यांना कथित गैरवर्तन, शिवीगाळ आणि हिंसाचाराला सामोरं जावं लागल्याचं राहुल गांधी यांनी सांगितलं. आंदोलनादरम्यान अशा घटनांना सामोरे गेलेल्या विद्यार्थिनींचं त्यांनी विशेष कौतुक केलं.
भाजपाच्या गुंडांकडून विद्यार्थिनींशी गैरवर्तन- राहुल गांधी : काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि भाजपावर निशाणा साधत जंतर-मंतरवरील आंदोलनात सहभागी झालेल्या विद्यार्थ्यांच्या धैर्याचं कौतुक केलं. ‘एक्स’वरील पोस्टमध्ये राहुल गांधी यांनी म्हटलं की, पंतप्रधान मोदींच्या कथित हिंसक राजवटीविरोधात ठामपणे उभं राहून उत्तरदायित्वाची मागणी करणाऱ्या देशातील तरुणांचे धैर्य आणि निर्धार कौतुकास्पद आहे.
विद्यार्थ्यांनी शांतता, प्रेम आणि विनोदाच्या माध्यमातून आपला आवाज उठवला. मात्र, भाजपाच्या कथित कार्यकर्त्यांकडून गैरवर्तन, शिवीगाळ आणि हिंसाचाराला सामोरं जावं लागलेल्या विद्यार्थिनींचे राहुल गांधी यांनी विशेष कौतुक केलं. त्यांना पंतप्रधानांची माफी मागण्यासाठीही भाग पाडण्यात आल्याचा दावा त्यांनी केला. मात्र, आता त्यांचा आवाज दाबता येणार नाही, असंही राहुल गांधी यांनी म्हटलं.
भारत के युवाओं ने मोदी जी के हिंसक शासन के सामने जिस साहस और मजबूती से खड़े होकर जवाबदेही की मांग की, वह काबिल-ए-तारीफ है।— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) August 16, 2026
उन्होंने शांति, मोहब्बत और हंसी-मज़ाक के साथ अपनी आवाज़ बुलंद की।
मुझे हर एक युवा पर गर्व है - खासकर उन लड़कियों पर, जिन्हें BJP के गुंडों की बदसलूकी,… pic.twitter.com/JOVCj4WCkd
आता मुली बोलतील आणि देश ऐकेल- राहुल गांधी : पुण्यात होणाऱ्या ‘छात्रों की गूंज’ कार्यक्रमाची घोषणा करताना राहुल गांधी यांनी हा कार्यक्रम विशेषतः विद्यार्थिनींना आपलं मत मांडण्यासाठी व्यासपीठ उपलब्ध करून देणार असल्याचं सांगितलं. विद्यार्थिनींचा आवाज संपूर्ण देशात पोहोचेल, असा दावा त्यांनी केला.
22 ऑगस्ट रोजी ‘छात्रों की गूंज’ पुण्यात येत आहे आणि यावेळी हा कार्यक्रम विशेषतः मुलींसाठी असेल. आता मुली बोलतील आणि देश ऐकेल, असं म्हणत राहुल गांधी यांनी विद्यार्थिनींना कार्यक्रमासाठी नोंदणी करण्याचं आवाहन केलं.
‘छात्रों की गूंज’ नेमकं काय आहे? : ‘छात्रों की गूंज’ हे पेपरफुटी, परीक्षेतील अनियमितता आणि वाढत्या परीक्षा शुल्काविरोधातील देशव्यापी विद्यार्थी आंदोलन असल्याचं सांगण्यात आलं आहे. जंतर-मंतरवर विद्यार्थ्यांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या आंदोलनांच्या पार्श्वभूमीवर या कार्यक्रमाची घोषणा करण्यात आली. या आंदोलनांमध्ये तरुण विद्यार्थ्यांनी आपल्या विविध मागण्या मांडत सरकारकडे उत्तरदायित्वाची मागणी केली होती.