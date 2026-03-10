राहुल गांधींची शेतकऱ्याच्या मुलीच्या लग्नाला हजेरी; लग्न समारंभात कडक सुरक्षा व्यवस्था
शेतकरी संजय यांच्या कुटुंबीयांकडून राहुल गांधी आणि दीपेंद्र हुड्डा स्वागत करण्यात आलं.
Published : March 10, 2026 at 2:20 PM IST
सोनीपत : हरियाणातील एका शेतकऱ्याच्या मुलीचे लग्न सध्या चर्चेत आहे. कारण, या लग्नाला काँग्रेस नेते राहुल गांधी हे उपस्थित होते. मंगळवारी (दि.10) सकाळी राहुल गांधी गोहानाच्या मदिना गावात एका शेतकऱ्याच्या मुलीच्या लग्नाला हजेरी लावली. यावेळी लग्न समारंभात कडक सुरक्षा व्यवस्था करण्यात आली होती. राहुल गांधी यांच्यासोबत दीपेंद्र हुड्डा देखील उपस्थित होते. यावेळी शेतकरी संजय यांच्या कुटुंबीयांकडून राहुल गांधी आणि दीपेंद्र हुड्डा स्वागत करण्यात आलं. तसंच त्यांना हरियाणवी पगडी भेट दिली.
शेतकऱ्याच्या मुलीच्या लग्नाला राहुल गांधींची हजेरी : राहुल गांधी हे शेतकरी संजय यांच्या मुलीच्या लग्नाला उपस्थित होते. दरम्यान, भारत जोडो यात्रेदरम्यान, राहुल गांधी हे शेतकरी संजय यांच्यासोबत शेतात ट्रॅक्टर चालवताना दिसले होते. तसंच भात लावणी देखील केली होती. याशिवाय, गोहाना येथील मदिना गावातील शेतकरी संजय यांच्यासोबत 10 जनपथ इथं जेवणही केलं होतं. आज, राहुल गांधी हे शेतकरी संजय यांच्या मुलीच्या लग्नाला उपस्थित होते. यावेळी त्यांनी संजय यांच्या घरी काही वेळ घालवला. तसंच, संजय यांच्या कुटुंबातील सदस्यांसोबत त्यांनी चुरमा देखील खाल्ला. त्यानंतर ते निघून गेले.
राहुल गांधींना पाहण्यासाठी लोकांची गर्दी : मदिना गावात राहुल गांधींच्या आगमनाची बातमी पसरताच, गावात आनंदाचं वातावरण पाहायला मिळालं. राहुल गांधींना पाहण्यासाठी हजारो लोक जमले होते. स्थानिक काँग्रेस कार्यकर्ते आणि गावकरी सुरक्षेच्या आणि स्वागताच्या तयारीत व्यस्त होते. शेतकरी संजय म्हणाले, "देशातील एक प्रमुख नेता गावाच्या चौपाल आणि अंगणाशी पुन्हा जोडला जात आहे, ही आमच्यासाठी आणि गावकऱ्यांसाठी अभिमानाची गोष्ट आहे."
