"एकमेव अजेंडा...", पंतप्रधान मोदींच्या महिला आरक्षणाच्या आवाहनावरुन काँग्रेसच्या जयराम रमेश यांची टीका, काय म्हणाले?
सरकारकडे दोन-तृतीयांश बहुमत नाहीय. सरकारला ते बहुमत मिळणारही नाही", असंही जयराम रमेश म्हणाले.
Published : August 16, 2026 at 7:56 PM IST
नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी रविवारी स्वातंत्र्यदिनी लाल किल्ल्यावरुन देशाला संबोधित केलं. मोदींनी या दरम्यान विरोधकांना महिला आरक्षण लागून करण्यासाठी परिसीमन संबंधित विधेयकाला पाठींबा देण्याचं आवाहन केलं होतं. मोदींच्या या आवाहनावरुन काँग्रेसकडून प्रतिक्रिया देण्यात आली आहे. मोदींचं हे आवाहन नाटक असल्याचं काँग्रेसकडून म्हणण्यात आलं आहे. तसेच महिला आरक्षण नाही तर मोदींना वाचवणं हा त्यांचा एकमेव अजेंडा आहे, अशी टीका काँग्रेसच्या जयराम रमेश यांनी केली आहे. जयराम रमेश यांनी मोदींच्या आवाहनाच्या निमित्ताने अनेक मुद्द्यांवरुन भाष्य केलं.
जयराम रमेश यांनी मोदींच्या आवाहनामागील हेतूबाबत प्रश्न उपस्थित केला. तसेच लाल किल्ल्यावरुन उपदेश देण्याऐवजी मोदींनी 2029 च्या निवडणुकांसाठी लोकसभेच्या सध्याच्या सदस्य संख्येवर महिला आरक्षण लागू करायला हवं, असंही त्यांनी म्हटलं.
जयराम रमेश म्हणाले... :- जयराम रमेश यांना मोदींनी केलेल्या आवाहनावरुन प्रश्न विचारण्यात आला. यावर ते म्हणाले की " वेळेला समजणं गरजेचं आहे, कारण 1993 साली 73वी आणि 74 वी घटनादुरुस्ती विधेयकं मंजूर करण्यात आलं. त्यानुसार पंचायत, जिल्हा परिषद नगरपालिकेत महिलांना एक तृतीयांश आरक्षण देण्यात आलं होतं."
"राजीव गांधी यांनी यासाठी ग्राउंड लेवलवर काम केलं होतं. तसंच हा नियम संविधानात आणण्यासाठी महत्त्वाची भूमिका बजावली होती", असं जयराम रमेश पीटीआयसोबत बोलताना म्हणाले.
"सप्टेंबर 2023 साली नारी शक्ती वंदन कायदा, 2023 एकमताने मंजूर करण्यात आला होता. तेव्हा लोकसभा आणि विधानसभांमध्ये महिला आरक्षण तात्काळ लागू केलं पाहिजे, असं काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी स्वतः म्हटलं होतं", असंही जयराम रमेश यांनी म्हटलं.
"लोकसभेतील 543 जागांवर महिला आरक्षण लागू करण्यात यावं, अशी मागणी काँग्रेस आणि इतर विरोधी पक्षांकडून वारंवार करण्यात आली आहे. त्यानुसार महिलांसाठी 182 जागा राखीव असायला हव्यात", असं जयराम रमेश यांनी स्पष्ट केलं.
सरकारचा महिला आरक्षणाला परिसीमन विधेयकासह जोडण्याचा एकमेव उद्देश असल्याचं जयराम रमेश म्हणाले. "सरकार दोन-तृतीयांश बहुमत मिळवण्याचा प्रयत्न करत आहे. मात्र त्यांना त्यात यश आलेलं नाही. त्यांच्याकडे दोन-तृतीयांश बहुमत नाहीय, त्यांना ते मिळणारही नाही", असंही जयराम रमेश म्हणाले.
"सध्याच्या सदस्यसंख्येच्या आधारावर आरक्षण लागू करावं" :- "लाल किल्ल्यावरून वारंवार 'उपदेश' करण्याऐवजी आणि हे 'नाटक' करण्याऐवजी पंतप्रधान मोदींनी 2029 च्या सार्वत्रिक निवडणुकांपासून सध्याच्या लोकसभा सदस्यसंख्येच्या आधारावर महिला आरक्षण लागू करावं. पंतप्रधानांचा एकमेव अजेंडा 'मोदींना वाचवणं' आहे, महिला आरक्षण नाही," असे रमेश यांनी स्पष्ट केलं.
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