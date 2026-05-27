कर्नाटकमध्ये राजकीय भूकंप : काँग्रेस पक्षश्रेष्ठींकडून बदलाचे संकेत, मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या राजीनामा देण्याची शक्यता

कर्नाटकमध्ये मुख्यमंत्री बदलाच्या चर्चांना सध्या उधाण आलं आहे. मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांना बदलून डी के शिवकुमार यांना मुख्यमंत्री करण्याची जोरदार चर्चा सध्या सुरू आहे.

Published : May 27, 2026 at 9:47 AM IST

बंगळुरू : कर्नाटकात नेतृत्व बदलाबाबतच्या चर्चांना मंगळवारी उधाण आलं. काँग्रेसमधील सत्तावाटप करारानुसार, मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या हे येत्या काही दिवसातच आपल्या पदाचा राजीनामा देऊन उपमुख्यमंत्री डी के शिवकुमार यांचा मुख्यमंत्री होण्याचा मार्ग मोकळा करू शकतात, अशी चर्चा सुरू झाली. नवी दिल्ली इथं काँग्रेस पक्षश्रेष्ठींसोबत झालेल्या चर्चेनंतर, सिद्धरामय्या यांनी मुख्यमंत्रिपदाची सूत्रं शिवकुमार यांच्याकडं सोपवण्यास सहमती दर्शवल्याचं पक्षातील वरिष्ठ सूत्रांनी सांगितलं. मुख्यमंत्री सिद्धारमय्या यांनी पक्षनेतृत्वाकडं काही अवधी मागितला असून, ते लवकरच यावर निर्णय घेण्याची शक्यता आहे, असंही या सूत्रांनी स्पष्ट केलं. मात्र नेतृत्व बदलाबाबत सिद्धरामय्या, डी. के. शिवकुमार किंवा काँग्रेस पक्षनेतृत्वानं अद्याप कोणतीही अधिकृत माहिती दिली नाही.

कर्नाटकमध्ये लवकरच होणार खांदेपालट ? : काँग्रेस नेते राहुल गांधी, काँग्रेस पक्षाध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे, कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या, उपमुख्यमंत्री डी के शिवकुमार आणि काँग्रेसचे सरचिटणीस के सी वेणुगोपाल यांच्या उपस्थितीत दिल्लीत बैठक झाली. या बैठकीनंतर कर्नाटकमध्ये मुख्यमंत्री बदलाच्या घडामोडींना अधिकच वेग आला. नेतृत्व बदलाच्या चर्चांनी राजकीय वर्तुळात जोर धरला असला तरी, काँग्रेसनं मात्र सरकारमध्ये कोणताही तातडीचा ​​बदल होणार नसल्याचं स्पष्ट केलं. बैठकीनंतर प्रसारमाध्यमांशी बोलताना के सी वेणुगोपाल म्हणाले, "आमची चर्चा आगामी राज्यसभा आणि विधान परिषद निवडणुकांशी संबंधित होती. मुख्यमंत्री बदलणार असल्याच्या बातम्या वास्तवापासून कोसो दूर आहेत. राहुल गांधी, पक्षाध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे, मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री आणि मी आम्ही सर्वांनी आज सविस्तर चर्चा केली. सध्या सुरू असलेल्या चर्चांमध्ये काहीही तथ्य नाही."

पक्षश्रेष्ठींचा पसंती डी के शिवकुमार यांना : काँग्रेसच्या सूत्रांनी असे संकेत दिले की, पक्षश्रेष्ठींचा कल डी के शिवकुमार यांच्याकडं नेतृत्व सोपवण्याचा आहे. सिद्धरामय्या यांना राज्यसभेवर पाठवून त्यांना राष्ट्रीय राजकारणात मोठी भूमिका देण्याचा प्रस्ताव देण्यात आला आहे, असा दावा या सूत्रांनी केला. मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी या विषयावर आपल्या निकटवर्तीयांशी चर्चा केल्याची माहितीही या सूत्रांनी दिली. पक्षश्रेष्ठी जो निर्णय घेतील, तो आपल्याला मान्य असेल, असा निरोप त्यांनी दिल्याचंही म्हटलं जात आहे. दिल्लीत काँग्रेसच्या वरिष्ठ नेत्यांशी सिद्धरामय्या यांची भेट झाल्यानंतर नेतृत्व बदलाबाबतच्या चर्चांना आणखीच उधाण आलं.

बैठकीनंतर मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या अत्यंत गंभीर : राजकीय निरीक्षकांनी असं निरीक्षण नोंदवलं की, प्रदीर्घ चर्चेनंतर बाहेर पडताना मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या अत्यंत गंभीर दिसून आले. त्यामुळे त्यांच्या राजकीय भवितव्याबाबत पुन्हा एकदा नवी चर्चा सुरू झाली. सिद्धरामय्या मंगळवारी रात्री दिल्लीहून बंगळुरूला परतले. त्यानंतर त्यांनी काही निकटवर्ती मंत्र्यांशी चर्चा केली. दरम्यान, काँग्रेस विधिमंडळ पक्षाची बैठक लवकरच बोलावली जाण्याची चिन्हे आहेत. जर नेतृत्वातील बदलाची प्रक्रिया पुढं सरकली, तर या बैठकीत डी के शिवकुमार यांची विधिमंडळ पक्षाचे नवे नेते म्हणून निवड होण्याची शक्यता आहे. या चर्चांना आणखीच जोर देत सूत्रांनी सांगितले की, राजकीय घडामोडींवर देखरेख ठेवण्यासाठी नेतृत्वातील बदल निश्चित झाल्यास तो सुरळीतपणे पार पडावा यासाठी, काँग्रेस सरचिटणीस के सी वेणुगोपाल आणि कर्नाटकचे प्रभारी रणदीप सिंग सुरजेवाला हे लवकरच बंगळुरूला दाखल होण्याची शक्यता आहे.

