महाराष्ट्रासारखीच झाली बिहारमध्ये वोटचोरी, लवकरच पुरावे सादर करणार; काँग्रेसला निकाल मान्य नाही, 'या' नेत्यानं केलं स्पष्ट

महाराष्ट्रातील मतचोरीसारखीच बिहार विधानसभा निवडणूक 2025 मध्ये मतचोरी झाली आहे. त्यामुळे काँग्रेस लवकरच पुरावे सादर करणार असल्याचं काँग्रेस नेत्यांनी घेतलेल्या आढावा बैठकीत स्पष्ट केलं.

Congress Doubts Bihar Poll Result
खासदार राहुल गांधी (ETV Bharat)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : November 15, 2025 at 8:09 PM IST

2 Min Read
नवी दिल्ली : बिहार विधानसभा निवडणूक 2025 चा निकाल शुक्रवारी जाहीर करण्यात आला. या निकालात काँग्रेस आणि महागठबंधनमधील त्यांच्या सहकारी पक्षाला मोठा धक्का बसला. मात्र यानंतर शनिवारी काँग्रेस पक्षाध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी, काँग्रेस संघटन प्रभारी केसी वेणुगोपाल, कोषाध्यक्ष अजय माकन आणि बिहारचे प्रभारी कृष्णा अल्लावरू यांनी निकालाचा आढावा घेतला. यावेळी काँग्रेसनं बिहार विधानसभा निवडणुकीचा निकाल मान्य करण्यास नकार दिला. "महाराष्ट्रासारखीच वोटचोरी बिहारमध्ये झाली आहे. त्यामुळे लवकरच पुरावे घेऊन यावर भाष्य करणार आहे," असं यावेळी काँग्रेस नेत्यांनी 'ईटीव्ही भारत'शी बोलताना सांगितलं.

काँग्रेसचा बिहार निकाल स्वीकारण्यास नकार : बिहार विधानसभा निवडणूक निकाल 2025 मध्ये एनडीएनं बाजी मारली आहे. एनडीएनं तब्बल 202 जागा जिंकत महागठबंधनला तगडा झटका दिला आहे. या धक्क्यातून सावरणं महागठबंधनला सध्या कठीण जात असल्याचं दिसत आहे. निकालाच्या दुसऱ्याच दिवशी काँग्रेसनं निकाल स्वीकारण्यास नकार दिला आहे. कथित मतचोरीचा पर्दाफाश करण्यासाठी पुरावे सादर करणार असल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलं आहे. बिहार विधानसभा निवडणुकीच्या निकालांनी काँग्रेसला धक्का दिला. त्यामुळेच शनिवारी पक्षप्रमुख मल्लिकार्जुन खरगे, लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी, संघटन प्रभारी केसी वेणुगोपाल, कोषाध्यक्ष अजय माकन आणि बिहारचे प्रभारी कृष्णा अल्लावरू यांनी निकालाचा आढावा घेतला.

बिहारचा निकाल आम्हाला मान्य नाही : काँग्रेस नेत्यांनी दारुण पराभवामागील कारणांवर आपापसात आणि महागठबंधनमधील पक्षांच्या नेत्यांशी निवडणूक निकालांवर चर्चा केली. सत्ताधारी एनडीएनं एकूण 243 पैकी 202 जागा जिंकल्या आहेत. तर महागठबंधनला फक्त 35 जागांवरच समाधान मानावं लागलं. बिहार निकालातील कथित मतचोरी काही दिवसांत पुराव्यांसह बाहेर काढू. याबाबत बोलताना बिहारचे प्रभारी सचिव देवेंद्र यादव यांनी ईटीव्ही भारतला सांगितलं, की "बिहारचा निकाल आम्हाला मान्य नाही. हा निकाल एकतर्फी असून वास्तव नाही. आम्ही निकालाचं आणि त्यामागील घटकांचं तपशीलवार विश्लेषण करू, त्यानंतर त्यावर प्रतिक्रिया देऊ."

बिहारमध्ये झाली महाराष्ट्रासारखी मतचोरी : महाराष्ट्र, हरियाणा आणि मध्य प्रदेशात काही दिवसांपूर्वी मतदान पार पडलं. या निवडणुकीत काँग्रेसला जोरदार धक्का बसला. याबाबत बोलताना बिहारचे प्रभारी सचिव देवेंद्र यादव यांनी ईटीव्ही भारतला सांगितलं, की "मागील निवडणुकीत महाराष्ट्र, हरियाणा आणि मध्यप्रदेशात झालेल्या निवडणुकांसारखाच बिहारमध्ये मत चोरीचा प्रकार झाला. भाजपाच्या विरोधात लाट असूनही त्यांचा स्ट्राइक रेट उच्च होता." तर दुसरीकडं “आम्ही यापूर्वीच महाराष्ट्रात लाखो मतांमध्ये फेरफार झाल्याचे पुरावे दिले. त्यामुळे भाजपा आणि त्यांच्या मित्रपक्षांना फायदा झाला. महाराष्ट्रात भाजपाचा स्ट्राइक रेट बिहारप्रमाणंच होता. आम्ही मतचोरीची तक्रार निवडणूक आयोगाकडं केली. पण कोणतीही कारवाई झाली नाही. बिहारमध्येही असंच घडलं,” असं बिहारचे प्रभारी बीएम संदीप यांनी 'ईटीव्ही भारत'ला सांगितलं.

