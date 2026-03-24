ETV Bharat / bharat

इराण युद्धात पाकिस्तानची मध्यस्थी हा भारताचा राजनैतिक पराभव, मोदी सरकारचं धोरण उघडं पडलं, काँग्रेसचा हल्लाबोल!

इराणनं अमेरिकेसोबत चर्चा सुरू असल्याचं नाकारलं आहे. मात्र, या काही देश तणाव कमी करण्यासाठी प्रयत्न करत असल्याचं त्यांनी मान्य केलं आहे.

Congress Attack on PM Modi
काँग्रेसचा मोदी सरकारवर हल्लाबोल
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : March 24, 2026 at 11:02 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

नवी दिल्ली : अमेरिका, इस्रायल आणि इराण यांच्यातील तणावाच्या पार्श्वभूमीवर पाकिस्तान मध्यस्थी करत असल्याच्या बातम्या खऱ्या ठरल्यास, 'भारतासाठी हा गंभीर धक्का आणि मोठा राजनैतिक पराभव ठरेल', असा दावा काँग्रेसनं आज मंगळवारी (24 मार्च) केला आहे. काँग्रेसचे संपर्क विभागाचे सरचिटणीस जयराम रमेश यांनी सांगितलं की, आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील प्रमुख प्रसारमाध्यमांमध्ये आलेल्या अनेक वृत्तांमध्ये, अमेरिका व इस्रायल (एका बाजूला) आणि इराण (दुसऱ्या बाजूला) यांच्यातील मध्यस्थांपैकी एक म्हणून पाकिस्तानचा उल्लेख करण्यात आला आहे.

जयराम रमेश काय म्हणाले? : 'X' वरील एका पोस्टमध्ये रमेश म्हणाले की, 'जर या बातम्या खऱ्या असतील, तर ते भारतासाठी एक गंभीर धक्का आणि नामुष्कीचं प्रतीक आहे आणि या सर्वांचं खापर त्या 'स्वघोषित विश्वगुरू'वरच फोडावं लागेल.'

"गेल्या वर्षभरापासून हे अगदी स्पष्ट झालं आहे की, 'ऑपरेशन सिंदूर'मधील आपलं लष्करी यश निर्विवाद असूनही, कटू वास्तव हेच आहे की त्यानंतरच्या काळात पाकिस्तानची राजनैतिक सक्रियता आणि नरेटीव्ह मॅनेजमेंट हे मोदी सरकारच्या तुलनेत कितीतरी सरस ठरलं आहे.".

राजकीय, सामाजिक, आर्थिक आणि जागतिक अशा सर्वच पातळ्यांवर अत्यंत नाजूक स्थितीत असलेल्या पाकिस्तानला यामुळे जणू काही नवसंजीवनीच मिळाली आहे, असंही रमेश यांनी नमूद केलं. या घडामोडींमुळे भारताच्या परराष्ट्र धोरणाबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असून, या विषयावर अधिक स्पष्ट भूमिका घेण्याची गरज असल्याचं काँग्रेसनं सूचित केलं आहे.

'ट्रम्प यांनी पाकिस्तानला आत्मीयतेनं मिठी मारली' : रमेश यांनी याप्रसंगी पुढे दावा केला की, 'राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी त्या व्यक्तीला अत्यंत आत्मीयतेनं आणि वारंवार मिठी मारली आहे, ज्याच्या भडकवाऊ भाषणांमुळे पहलगाम दहशतवादी हल्ल्याचं वातावरण तयार झालं होतं. त्यांनी फील्ड मार्शल असीम मुनीर यांना दोनदा व्हाईट हाऊसमध्ये आमंत्रित केलं. पाकिस्तानी राज्यव्यवस्थेनं ट्रम्प यांच्याशी अतिशय मधूर संबंध प्रस्थापित केले आहेत.'

रमेश यांनी मोदींवरील टीका करत पुढे म्हटलं की, 'मोदींचा इस्रायल दौरा, जो अमेरिका-इस्रायलच्या अनपेक्षित हवाई हल्ल्यापूर्वी केवळ दोन दिवस आधी संपला, हा राजकारणाच्या इतिहासात अत्यंत अपयशी निर्णय म्हणून नोंदला जाईल. यामुळेच भारताला मध्यस्थी करण्याच्या संधीपासून वंचित राहावं लागलं. पंतप्रधानांची 'हगलोमसी' (आलिंगन-मुत्सद्देगिरी) आता पूर्णपणे उघडी पडली आहे. तसेच, यासाठी देशाला मोठी किंमत मोजावी लागत असल्याचंही त्यांनी नमूद केलं.

'...तो मध्यस्थ कोण?' : राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी सोमवारी सांगितलं की, अमेरिका एका प्रतिष्ठित इराणी नेत्याशी चर्चा करत आहे. तसेच, युद्ध संपुष्टात आणण्यासाठी एखादा करार करण्यास 'इस्लामिक रिपब्लिक' (इराण) उत्सुक असल्याचा दावाही त्यांनी केला. तथापि, गेल्या तीन आठवड्यांपासून सुरू असलेलं हे युद्ध थांबवण्यासाठी अमेरिका ज्या इराणी नेत्याशी चर्चा करत आहे, त्या नेत्याचं नाव सांगण्यास ट्रम्प यांनी नकार दिला. हा चर्चेतील मध्यस्थ एक अत्यंत उच्चपदस्थ व्यक्ती असून, त्या देशात त्यांचा सर्वाधिक आदर केला जातो, असंही त्यांनी स्पष्ट केलं.

फ्लोरिडा येथील पाम बीच आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर पत्रकारांशी बोलताना ट्रम्प यांनी हेदेखील स्पष्ट केलं की, अमेरिका 'दुसऱ्या सर्वोच्च नेत्या'शी (Second Supreme Leader) कोणत्याही प्रकारची चर्चा करत नाहीये. हा संदर्भ अयातुल्ला खामेनेई यांचे पुत्र मोज्तबा खामेनेई यांच्याशी संबंधित होता. प्राप्त वृत्तांनुसार, इराणनं अमेरिकेशी चर्चा सुरू असल्याचा इन्कार केला आहे. मात्र, या क्षेत्रातील काही देश तणाव कमी करण्यासाठी प्रयत्नशील असल्याचं त्यांनी मान्य केलं आहे.

अमेरिकेच्या स्त्रोतांनुसार, तुर्की, इजिप्त आणि पाकिस्तान या तीन देशांनी मागील दोन दिवसांपासून अमेरिका आणि इराण यांच्यात संदेश पोहोचवण्याचं काम केलं आहे. या देशांच्या परराष्ट्र मंत्र्यांनी व्हाईट हाऊसच्या विशेष दूत स्टीव्ह विटकॉफ आणि इराणचे परराष्ट्र मंत्री अब्बास अरागची यांच्याशी स्वतंत्र बैठक घेतली.

अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांनी सांगितलं की, स्टीव्ह विटकॉफ आणि जॅरेड कुशनर यांनी रविवारी त्यांच्या इराणी समकक्षांशी चर्चा केली. मात्र, ट्रम्प यांनी सांगितलं की, ते व्यक्ती कोण आहेत हे उघड करणार नाहीत, कारण त्यांचा जीव धोक्यात येऊ शकतो.

दरम्यान, 28 फेब्रुवारीपासून अमेरिका आणि इस्रायल यांनी संयुक्त हल्ला सुरु केला, ज्यात इराणचे सर्वोच्च नेते अयातुल्ला अली खामेनेई यांचा मृत्यू झाला. तेव्हापासून मिडल ईस्टमध्ये तणाव सुरू आहे.

TAGGED:

CONGRESS JAIRAM RAMESH
IRAN US TALKS REPORT
IRAN ISRAEL WAR
इराण इस्रायल युद्ध
PAKISTAN MEDIATION IN IRAN WAR

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.