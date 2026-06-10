काँग्रेसच्या नेत्यांनी घेतली निवडणूक आयोगाची भेट; मीनाक्षी नटराजन यांचा उमेदवारी अर्ज रद्द केल्याचा दर्शवला विरोध
काँग्रेस शिष्टमंडळानं मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेंद्र कुमार आणि निवडणूक आयुक्त सुखबीर सिंग संधू व विवेक जोशी यांची भेट घेतली.
Published : June 10, 2026 at 6:47 PM IST
नवी दिल्ली : मध्य प्रदेशमधून काँग्रेसच्या राज्यसभा उमेदवार मीनाक्षी नटराजन यांचा उमेदवारी अर्ज रद्द झाल्यानंतर राजकीय वातावरण तापलं आहे. या मुद्द्यावरून काँग्रेस पक्षाच्या एका उच्चस्तरीय शिष्टमंडळानं बुधवारी दिल्लीत भारत निवडणूक आयोगाची भेट घेतली. यावेळी निवडणूक अधिकाऱ्यांचा (आरओ) हा उमेदवारी अर्ज रद्द करण्याचा निर्णय घटनाबाह्य आणि लोकशाहीविरोधी असून तो तत्काळ रद्द करण्यात यावा, अशी मागणी करण्यात आली.
हैदराबादमध्ये नोंदवलेल्या एका प्रकरणाशी संबंधित माहिती मीनाक्षी नटराजन यांनी उघड केली नसल्याच्या आरोपावरून त्यांचा उमेदवारी अर्ज रद्द करण्यात आला. दरम्यान, काँग्रेसच्या शिष्टमंडळात पक्षाचे महासचिव के. सी. वेणुगोपाल आणि पक्षाचे ज्येष्ठ नेते अभिषेक मनु सिंघवी, रणदीप सिंग सुरजेवाला, जयराम रमेश, भूपेश बघेल आणि मीनाक्षी नटराजन यांचा समावेश होता. शिष्टमंडळानं मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेंद्र कुमार आणि निवडणूक आयुक्त सुखबीर सिंग संधू व विवेक जोशी यांची भेट घेतली. दरम्यान, मंगळवारी काँग्रेस पक्षानं या प्रकरणी आपल्या शिष्टमंडळासोबत बैठक घेण्यासाठी निवडणूक आयोगाकडे वेळ मागितला होता.
बैठकीनंतर प्रसारमाध्यमांशी बोलताना वेणुगोपाल यांनी सांगितलं, "आम्ही मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि इतर निवडणूक आयुक्तांना भेटलो. आम्ही भारतीय निवडणूक आयोगाशी सविस्तर चर्चा केली आणि तथ्ये व आकडेवारी सादर केली." तर ज्येष्ठ नेते अभिषेक मनु सिंघवी म्हणाले, "आम्ही निवडणूक आयोगासमोर आमची बाजू सविस्तरपणे मांडली. आम्ही त्यांना सांगितलं आणि आमच्या मते, कोणत्याही शंका किंवा वादाशिवाय हे सिद्ध केलं की, निवडणूक अधिकाऱ्यानं चुकीचा आदेश दिला होता."
निवडणूक आयोगाच्या नियमांचा हवाला देत अभिषेक मनु सिंघवी यांनी दावा केला की, निवडणूक आयोगाच्याच 'लोकप्रतिनिधित्व कायद्या'च्या कलम 33 A नुसार, माहिती उघड करणं केवळ अशा प्रकरणांमध्ये आवश्यक आहे. जिथं शिक्षा दोन वर्षांपेक्षा जास्त आहे आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, केवळ अशा प्रकरणांमध्ये जिथं आरोप निश्चित करण्यात आले आहेत. तसंच आरोप निश्चित करण्याची प्रक्रिया ही एक न्यायिक प्रक्रिया असून न्यायाधीशच आरोप निश्चित करतात, असंही अभिषेक मनु सिंघवी यांनी सांगितलं.
पुढं अभिषेक मनु सिंघवी म्हणाले, "पहिली गोष्ट म्हणजे, ही एक खाजगी तक्रार आहे. खाजगी तक्रार निराधार आणि तथ्यहीन असू शकते. दुसरी गोष्ट म्हणजे, दखल घेणं हे दंडाधिकाऱ्यांनी करायला हवे, जी एक न्यायिक आणि स्वतंत्र प्रक्रिया आहे. नटराजन यांना केवळ न्यायालयात हजर राहून दखल का घेऊ नये, याचे स्पष्टीकरण देण्याची नोटीस मिळाली आहे. याचा अर्थ असा की, त्यांना मिळालेली नोटीस ही दखल घेतली जाण्यापूर्वीची होती."
याचबरोबर, दखल घेतल्याशिवाय कायद्याच्या दृष्टीनं कोणताही फौजदारी गुन्हा घडत नाही, असं निदर्शनास आणून देत अभिषेक मनु सिंघवी म्हणाले, "मी दुसऱ्या कोणावर आरोप केला आणि त्याची दखल घेतली गेली नाही, म्हणून कोणताही फौजदारी गुन्हा घडत नाही. दखल न घेताही त्यांनी नटराजन यांचं नामांकन रद्द केलं, याचा अर्थ असा की, असा कोणताही फौजदारी गुन्हा नव्हता जो त्या निदर्शनास आणू शकल्या असत्या. याउलट, कलम 33A सांगतं की, दखल घेतल्यानंतर तपास केला जाईल. तपासानंतर आरोपपत्र दाखल केलं जाईल." दरम्यान, निवडणूक आयोगानं या प्रकरणी अद्याप अधिकृत निवेदन जारी केलेलं नाही. तर 18 जून रोजी मतदान होणार आहे.
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