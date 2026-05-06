तामिळनाडूमध्ये सरकार स्थापन करण्यासाठी TVK ला काँग्रेसचा पाठिंबा जाहीर
काँग्रेसच्या बैठकीत उपस्थित ज्येष्ठ सदस्यांनी अभिनेता-राजकारणी बनलेल्या विजय यांना पाठिंबा देण्याबाबत अनुकूलता दर्शवली. विजय यांच्या पक्षाने या वर्षीच्या आपल्या पहिल्याच निवडणुकीत ऐतिहासिक कामगिरी नोंदवली आहे.
Published : May 6, 2026 at 9:31 AM IST
नवी दिल्ली/चेन्नई: एका महत्त्वपूर्ण घडामोडीत तामिळनाडू काँग्रेसने राज्यात 'धर्मनिरपेक्ष सरकार' स्थापन करण्यासाठी TVK चे नेते विजय यांना पाठिंबा देण्याचा निर्णय जाहीर केलाय. 'पीटीआय'ने (PTI) दिलेल्या वृत्तानुसार, 'तामिझगा वेट्री कझगम' (TVK) ला पाठिंबा देण्याचा हा निर्णय मंगळवारी रात्री उशिरा तामिळनाडू काँग्रेसच्या 'राजकीय व्यवहार समिती'च्या (PAC) एका तातडीच्या बैठकीत घेण्यात आला. TVK ला पाठिंबा देण्याच्या मुद्द्यावर निर्णय घेण्यासाठी तामिळनाडूच्या पक्षविषयक कामकाजाचे AICC प्रभारी गिरीश चोडणकर यांनी ही समितीची बैठक बोलावली होती. मिळालेल्या माहितीनुसार, ही बैठक 'झूम' (Zoom) ॲपद्वारे पार पडली. या बैठकीत उपस्थित असलेल्या ज्येष्ठ सदस्यांनी अभिनेता-राजकारणी बनलेल्या विजय यांना पाठिंबा देण्याबाबत अनुकूलता दर्शवली. विजय यांच्या पक्षाने या वर्षीच्या आपल्या पहिल्याच निवडणुकीत ऐतिहासिक कामगिरी नोंदवली आहे.
TVK President Thiru Vijay has requested the Indian National Congress for support to form a Government in Tamil Nadu. He has spoken about drawing inspiration from Perumthalaivar Kamaraj as well, in his political mission.— K C Venugopal (@kcvenugopalmp) May 5, 2026
अंतिम निर्णय घेण्याचे निर्देश पक्षश्रेष्ठींनी राज्यातील नेत्यांना दिले : तामिळनाडूमध्ये धर्मनिरपेक्ष सरकार स्थापन करण्यासाठी TVK चे नेते थिरू विजय यांना पाठिंबा देण्याचा निर्णय तामिळनाडू काँग्रेसच्या राजकीय व्यवहार समितीने (PAC) एकमताने घेतल्याचे सूत्रांनी दुजोरा देत स्पष्ट केले. यापूर्वी दिवसाच्या सुरुवातीला काँग्रेसने असा दावा केला होता की, राज्यात सरकार स्थापन करण्यासाठी विजय यांनी काँग्रेसकडे पाठिंबा मागितला होता. तसेच राज्यातील जनतेच्या भावनांचा आदर राखून या मुद्द्यावर अंतिम निर्णय घेण्याचे निर्देश पक्षश्रेष्ठींनी राज्यातील नेत्यांना दिले होते, असेही काँग्रेसने नमूद केले होते.
राज्यात धर्मनिरपेक्ष सरकार स्थापन करण्याचा जनतेचा जनादेश : DMK सोबत युती करून विधानसभा निवडणूक लढवणाऱ्या या पक्षाने असे प्रतिपादन केले की, या दक्षिण भारतीय राज्यात धर्मनिरपेक्ष सरकार स्थापन करण्याचा जनादेश जनतेने दिला आहे. कोणत्याही परिस्थितीत भाजपाला किंवा त्यांच्या अप्रत्यक्ष प्रतिनिधींना तामिळनाडूवर सत्ता गाजवण्याची संधी मिळू द्यायची नाही, अशी पक्षाची भूमिका आहे. मंगळवारी सायंकाळी काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांच्या निवासस्थानी पक्षाच्या ज्येष्ठ नेत्यांची एक बैठक पार पडली. या बैठकीला लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी, तामिळनाडूचे प्रभारी गिरीश चोडणकर यांच्यासह इतर अनेक नेते उपस्थित होते. बैठकीनंतर प्रसारमाध्यमांशी बोलताना काँग्रेसचे सरचिटणीस (संघटन) के. सी. वेणुगोपाल यांनी सांगितले की, पक्षश्रेष्ठींनी या दक्षिण भारतीय राज्यातील निवडणुकीनंतरच्या राजकीय परिस्थितीवर सविस्तर चर्चा केली.
थिरू विजय यांचा काँग्रेसकडे पाठिंबा : ते म्हणाले, "तामिळनाडूमध्ये सरकार स्थापन करण्यासाठी TVK चे अध्यक्ष थिरू विजय यांनी काँग्रेसकडे पाठिंबा मागितलाय." तामिळनाडूमध्ये जनतेने दिलेला जनादेश हा एका धर्मनिरपेक्ष सरकारसाठी आहे आणि ते सरकार संविधानाचे रक्षण आणि जतन करण्यासाठी पूर्णपणे कटिबद्ध असेल, असा ठाम विश्वास काँग्रेसला वाटतो. कोणत्याही परिस्थितीत तामिळनाडूमध्ये भाजपा किंवा त्यांच्या हस्तकांच्या हाती सरकारचे नियंत्रण जाणार नाही, याची खात्री करणे हा काँग्रेसचा ठाम निर्धार आहे.
काँग्रेस नेत्यांना विजय यांच्या विनंतीबाबत अंतिम निर्णय घेण्याचे निर्देश : वेणुगोपाल यांनी सांगितले की, काँग्रेस नेतृत्वाने तामिळनाडू काँग्रेस समितीला (TNCC) विजय यांच्या विनंतीबाबत अंतिम निर्णय घेण्याचे निर्देश दिलेत; हा निर्णय घेताना निवडणुकीच्या निकालांतून प्रतिबिंबित झालेल्या राज्याच्या जनभावनांचा ठामपणे विचार केला जावा, असेही त्यांना सांगण्यात आले आहे. तत्पूर्वी TVK चे प्रमुख विजय यांनी 'X' (पूर्वीचे ट्विटर) वर जाऊन राहुल गांधी यांचे आभार मानले. त्यांनी लिहिले की, "लोकसभेतील विरोधी पक्षनेत्यांनी केलेल्या फोनबद्दल आणि दिलेल्या शुभेच्छांबद्दल मी त्यांचे मनापासून आभार मानतो. जनसेवेत उत्कृष्ट कामगिरी करण्यासाठी आणि आपल्या राज्याचा सांस्कृतिक वारसा जपण्यासाठी आम्ही कटिबद्ध आहोत हे कार्य सामूहिक प्रयत्नांशिवाय साध्य होण्यासारखे नाही. राजकारणाच्या पलीकडे जाऊन आम्ही तामिळनाडूच्या जनतेच्या कल्याणालाच सर्वोच्च प्राधान्य देऊ."
TVK ने निवडणुकीत केलेल्या प्रभावी कामगिरीबद्दल राहुल गांधींकडून अभिनंदन : राहुल गांधी यांनी सोमवारी विजय यांच्याशी संवाद साधला आणि TVK ने निवडणुकीत केलेल्या प्रभावी कामगिरीबद्दल त्यांचे अभिनंदन केले. त्यांनी नमूद केले की, हा जनादेश तरुणांचा वाढता आवाज प्रतिबिंबित करतो आणि हा असा आवाज आहे, ज्याकडे दुर्लक्ष करणे कोणालाही शक्य नाही, तसेच तसे केलेही जाणार नाही. राहुल गांधी यांनी 'X' वर पोस्ट केले, "मी पुन्हा एकदा ठामपणे सांगतो की, काँग्रेस पक्ष तामिळनाडूच्या जनतेचे रक्षण करण्यासाठी आणि त्यांची सेवा करण्यासाठी सदैव तत्पर राहील." तामिळनाडूमध्ये काँग्रेसने पाच जागांवर विजय मिळवला आहे.
आणखी 10 आमदारांच्या पाठिंब्याची आवश्यकता : विजय यांच्या TVK पक्षाने 234 सदस्यांच्या तामिळनाडू विधानसभेत 108 जागा जिंकल्या आहेत ही संख्या बहुमतासाठी आवश्यक असलेल्या निम्म्या आकड्यापेक्षा (बहुमताच्या आकड्यापेक्षा) थोडी कमी आहे. साध्या बहुमतासह सरकार स्थापन करण्यासाठी त्यांना आणखी 10 आमदारांच्या पाठिंब्याची आवश्यकता आहे. निवडणुकीचे निकाल सोमवारी जाहीर करण्यात आले. काँग्रेसने पाच जागा जिंकल्या, तर पट्टाली मक्कल काची (PMK) ने चार जागांवर विजय मिळवला. CPI आणि CPI(M) या दोन्ही पक्षांनी प्रत्येकी दोन जागा मिळवल्या.
अखिल भारतीय अण्णा द्रविड मुन्नेत्र कळघम (AIADMK) ने 47 जागा मिळवल्या : सध्या सत्तेवर असलेल्या द्रविड मुन्नेत्र कळघम (DMK) या पक्षाने 59 जागा जिंकल्या, तर अखिल भारतीय अण्णा द्रविड मुन्नेत्र कळघम (AIADMK) ने 47 जागा मिळवल्या. भारतीय जनता पक्षाला (BJP) केवळ एकच जागा मिळाली; देसिया मुरपोक्कू द्रविड कळघम (DMDK) आणि अम्मा मक्कल मुन्नेत्र कळघम (AMMK) या पक्षांनीही प्रत्येकी एक जागा जिंकली, तर VCK ने दोन जागांवर विजय मिळवला. काँग्रेसने डीएमकेसोबत (DMK) निवडणूकपूर्व आघाडी करून विधानसभा निवडणुका लढवल्या, तर भाजपाने एआयएडीएमकेसोबत (AIADMK) आघाडी केली होती.
