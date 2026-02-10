लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांच्याविरुद्ध अविश्वास प्रस्तावाची सूचना, 118 खासदारांच्या स्वाक्षऱ्या

ETV Bharat / bharat

विरोधी पक्षानं लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांच्याविरुद्ध अविश्वास प्रस्तावाची सूचना लोकसभा सरचिटणीसांना सादर केली. तृणमूल काँग्रेसनं या सूचनेपासून स्वतःला दूर ठेवलं आहे.

By ETV Bharat Marathi Team

Published : February 10, 2026 at 1:55 PM IST

Updated : February 10, 2026 at 2:09 PM IST

नवी दिल्ली : काँग्रेसनं लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांच्याविरुद्ध अविश्वास प्रस्तावाची सूचना लोकसभेच्या सरचिटणीसांना सादर केली आहे. काँग्रेस सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, लवकरच ही सूचना लोकसभेच्या सरचिटणीसांना पाठवली जाईल. अविश्वास प्रस्तावाच्या सूचनेवर एकूण 118 खासदारांनी स्वाक्षरी केली आहे.

खरं तर, लोकसभेतील विरोधी पक्षानं नियम 94(C) अंतर्गत लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांच्याविरुद्ध अविश्वास प्रस्तावाची सूचना सादर केली आहे. या सूचनेवर 118 खासदारांच्या स्वाक्षऱ्या आहेत. हे खासदार काँग्रेस, सपा, डावे आणि राजदसह जवळजवळ सर्व विरोधी पक्षांचे प्रतिनिधित्व करतात. मात्र, तृणमूल काँग्रेसनं या सूचनेपासून स्वतःला दूर ठेवलं आहे.

लोकसभा अध्यक्षांना हटवण्याची प्रक्रिया : लोकसभा अध्यक्षांना हटवण्याची प्रक्रिया भारतीय संविधानाच्या कलम 94 आणि लोकसभेतील कार्यपद्धती आणि कामकाजाच्या नियमांच्या कलम 200 द्वारे नियंत्रित केली जाते.

सभापती किंवा उपसभापतींना पदावरून हटण्याच्या प्रस्तावाची सूचना देऊ इच्छिणाऱ्या सदस्यानं अशा प्रस्तावाचा संपूर्ण मजकूर महासचिवांना लेखी स्वरूपात सादर करावा लागतो. प्रस्ताव स्वीकारण्यासाठी खालील अटी पूर्ण केल्या पाहिजेत.

1) आरोप स्पष्टपणं नमूद केले पाहिजेत. आरोप स्पष्ट आणि अचूक शब्दात नमूद केलं पाहिजे.

2) त्यात युक्तिवाद, अनुमान, उपरोध, आरोप किंवा बदनामीकारक विधानं नसावीत.

3) उपनियम (1) अंतर्गत सूचना मिळाल्यानंतर, प्रस्ताव मांडण्यासाठी परवानगी मागण्याचा प्रस्ताव संबंधित सदस्याच्या नावानं कामकाजाच्या यादीत समाविष्ट केला जाईल.

4) प्रस्तावाला किमान 50 सदस्यांचा पाठिंबा मिळणं आवश्यक आहे (अन्यथा प्रस्ताव फेटाळला जाईल).

प्रस्ताव स्वीकारल्यापासून साधारणपणे 10 दिवसांच्या आत चर्चा आणि मतदान होतं. त्यांना काढून टाकण्याचा प्रस्ताव प्रलंबित असताना सभापती किंवा उपसभापती अध्यक्षपद भूषवू शकत नाहीत. लोकसभेचा प्रस्ताव सभागृहातील तत्कालीन सदस्यांच्या बहुमतानं मंजूर होणं आवश्यक आहे.

लोकसभेत अविश्वास प्रस्ताव टिकेल का? : ओम बिर्ला यांच्याविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव मंजूर करणं अत्यंत कठीण आहे. काँग्रेससह विरोधी पक्षाचे एकूण २२० पेक्षा जास्त खासदार आहेत. त्यामुळे, अविश्वास प्रस्ताव आणण्यासाठी विरोधी पक्षांना जास्त संघर्ष करावा लागणार नाही. तथापि, लोकसभेत तो मंजूर करणं कठीण होईल, कारण एनडीएकडे तिथं बहुमत आहे.

