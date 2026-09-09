ई 20 पेट्रोलच्या दुष्परिणामांविषयीच्या संभ्रमामुळे वापरलेल्या वाहनांच्या विक्रीत घट
जुन्या वाहनांमध्ये विशेषतः 2023 पूर्वी उत्पादित केलेल्या वाहनांमध्ये ई-20 पेट्रोल वापरण्यातील समस्यांचा परिणाम बाजारावर होऊ लागला आहे. वापरलेल्या वाहनांच्या विक्रीत 50 टक्क्यांपर्यंत घट झाली आहे.
Published : September 9, 2026 at 4:11 PM IST
रांची : ई-20 पेट्रोल सध्या देशात चर्चेचा विषय बनले आहे. हे एक असे इंधन आहे, ज्यात 80 टक्के नियमित पेट्रोल आणि 20 टक्के इथेनॉल यांचे मिश्रण असते. यामुळे जनतेमध्ये मोठ्या प्रमाणावर संभ्रम निर्माण झाला आहे. केंद्र सरकारने याची अंमलबजावणी केल्यामुळे आता नियमित पेट्रोल इथेनॉलसह उपलब्ध आहे. पर्यावरण संरक्षणाचा विचार करून वाहन उत्पादकांनी ई-20 पेट्रोलच्या आगमनाला प्रतिसाद दिला आहे आणि ई-20 सुसंगत नवीन वाहने बाजारात आणण्यास सुरुवात केली आहे. जुन्या वाहनांमध्ये विशेषतः 2023 पूर्वी उत्पादित केलेल्या वाहनांमध्ये ई-20 पेट्रोल वापरण्यातील समस्यांचा परिणाम बाजारावर होऊ लागला आहे. वापरलेल्या वाहनांच्या विक्रीत 50 टक्क्यांपर्यंत घट झाली आहे.
सेकंड हँड बाजारात मंदीची चिन्हे : राजधानी रांचीसह संपूर्ण झारखंडमध्ये जुन्या वाहनांचा व्यवसाय करणाऱ्या एका नामांकित संस्थेचे व्यवस्थापक नितेश कुमार स्पष्ट करतात की, इथेनॉल-मिश्रित पेट्रोलमुळे सेकंड हँड वाहनांच्या विक्रीवर लक्षणीय परिणाम झाला आहे. त्यांच्या मते, गेल्या वर्षी त्यांच्या दुकानात दरमहा सुमारे 40 वाहने विकली जात होती. मात्र, गेल्या तीन ते चार महिन्यांत विक्रीत सातत्याने घट झाली असून, केवळ 15 ते 20 वाहने विकली जात आहेत. सुरुवातीला येणारे ग्राहक ई-20 च्या मायलेजच्या समस्येबद्दल विविध प्रश्न विचारतात. ते विचारतात की इंजिन चालेल का? ही सर्व माहिती मिळाल्यानंतरच ते वाहन खरेदी करू इच्छितात. यासाठी सोशल मीडियादेखील जबाबदार आहे, जिथे ई-20 बद्दलचे विविध संदेश सतत फिरत असल्याने ग्राहकांमध्ये संभ्रम निर्माण होत आहे. आम्ही ग्राहकांना समजावून सांगण्याचा प्रयत्न करतो की, त्यात कोणतीही मोठी समस्या येणार नाही. असे असूनही जुनी वाहने खरेदी करण्यामधील लोकांची आवड कमी झाली आहे.
दुचाकींवरही परिणाम, नवीन वाहनांची विक्रीही घटली : चारचाकींच्या संकटानंतर ई-20 पेट्रोलच्या संकटामुळे केवळ पेट्रोलवर चालणाऱ्या दुचाकी, जुन्या मोटरसायकल आणि स्कूटर यांच्याच नव्हे, तर नवीन दुचाकींच्या विक्रीवरही परिणाम झाला आहे. नवीन दुचाकींची रचना ई-20 ला डोळ्यासमोर ठेवून केली असली तरी त्यांमध्ये कोणतीही तांत्रिक त्रुटी नाही. असे असूनही लोकांमध्ये असलेल्या संभ्रमामुळे त्यांच्या विक्रीतही 10 ते 20 टक्क्यांनी घट झाली आहे.
संभ्रमामुळे इलेक्ट्रिक वाहनांकडे कल वाढला : पेट्रोलच्या वाढत्या किमती आणि जागतिक परिस्थितीमुळे लोकांना भेडसावणाऱ्या अडचणींमुळे इलेक्ट्रिक वाहनांमधील रस वाढला आहे. रांचीच्या किशोरगंजमधील एका नामांकित दुचाकी दुकानाचे विक्री व्यवस्थापक रवी कुमार म्हणतात की, इथेनॉल आधारित इंधन आपल्यासाठी का चांगले आहे, याबद्दल लोकांमध्ये जागृतीचा अभाव आहे. जर लोकांना याची माहिती असती, तर बाजारावर कोणताही परिणाम झाला नसता. मात्र, माहितीच्या अभावामुळे लोकांना ई-20 पेट्रोल काय आहे हे समजत नाही. बाजारातील परिस्थिती अशी आहे की माहितीच्या अभावामुळे लोकांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला आहे. ई-20 पेट्रोल वापरल्याने वाहनाचे नुकसान होईल या गैरसमजामुळे लोक इलेक्ट्रिक बॅटरी वाहने खरेदी करण्यास उत्सुक झाले आहेत. ते म्हणाले की, ग्राहक आल्यावर पहिला प्रश्न विचारतात की, वाहन ई-20 साठी सुसंगत आहे का? आम्ही त्यांना समजावून सांगतो की कोणती वाहने ई-20 साठी वापरली जाऊ शकतात आणि कोणती नाही. या सगळ्यात कार खरेदीदार मायलेजच्या आधारावर आपल्या पसंतीचे वाहन निवडत आहेत. दुचाकी खरेदी करण्यासाठी आलेले मुकेश कुमार नायक म्हणाले की, बॅटरीवर चालणारी इलेक्ट्रिक वाहने शहरी वापरासाठी योग्य आहेत, परंतु ज्यांना 200 किलोमीटरपेक्षा जास्त प्रवास करायचा आहे, त्यांच्यासाठी इंधनावर चालणारे वाहन अधिक चांगले आहे. त्यामुळे त्यांनी ही ई-20 सक्षम असलेली गाडी खरेदी केली.
FADA च्या आकडेवारीनुसार इलेक्ट्रिक वाहनांमध्ये मंद वाढ : दुचाकी इलेक्ट्रिक वाहनांमध्ये 1.44 टक्के वाढ झाली, तर तीनचाकी इलेक्ट्रिक वाहनांमध्ये 8.51 टक्के वाढ झाली. फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाईल डीलर्स असोसिएशन (FADA) ने प्रसिद्ध केलेल्या आकडेवारीनुसार, राज्यात दुचाकी इलेक्ट्रिक वाहनांच्या विक्रीत गेल्या वर्षीच्या तुलनेत 1.44 टक्क्यांनी वाढ झाली असून, एकूण दुचाकी विक्रीमध्ये त्यांचा वाटा केवळ 4.49 टक्के आहे.
तीनचाकी वाहनांच्या विक्रीत 8.51 टक्क्यांची घट : तीनचाकी इलेक्ट्रिक वाहनांच्या विक्रीत 8.51 टक्क्यांनी वाढ झाली, तर सीएनजी आणि एलपीजीवर चालणाऱ्या तीनचाकी वाहनांच्या विक्रीत 8.51 टक्क्यांची घट झाली. इलेक्ट्रिक व्यावसायिक वाहनांच्या विक्रीतही 2.34 टक्क्यांनी घट झाली. FADA झारखंडचे अध्यक्ष गोविंद पी. मेवार यांच्या मते, वापरलेल्या आणि सेकंड हँड वाहनांची विक्री मिळवणे कठीण असले तरी गेल्या वर्षीच्या तुलनेत जवळपास सर्वच वाहन प्रकारांमध्ये नवीन वाहनांच्या विक्रीने सकारात्मक कामगिरी दर्शविली आहे. जुलै महिन्यात दुचाकींची विक्री 21.51 टक्क्यांनी वाढून 32,937 वरून 40,023 युनिट्सवर पोहोचली. त्याचप्रमाणे, तीनचाकींची विक्री 27.18 टक्क्यांनी वाढून 2,892 वरून 3,678 युनिट्सवर पोहोचली. ते म्हणाले की, जर राज्य सरकारने इतर राज्यांप्रमाणे झारखंडमध्ये इलेक्ट्रिक वाहनांवर विशेष सवलत दिली, तर लोकांची त्यामधील आवड आणखी वाढेल. मात्र, सध्या राज्य सरकार वाहन नोंदणीवर केवळ एक छोटी सवलत देते.
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