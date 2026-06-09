पश्चिम बंगालमध्ये माजी मंत्र्याच्या अडचणीत वाढ; दुर्गा पूजा व्हीआयपी तिकीट घोटाळ्याचे आरोप
सोमवारी आंतरराष्ट्रीय पर्यटन संस्था मेघदूत फाऊंडेशननं कोलकाता पोलीस आयुक्त, राज्याचे पोलीस महासंचालक (डीजी) आणि बहुबाजार पोलीस ठाण्याकडे एक सविस्तर तक्रार दाखल केली.
Published : June 9, 2026 at 4:51 PM IST
कोलकाता : पश्चिम बंगालमध्ये ममता बॅनर्जी यांच्या आणखी एका माजी मंत्र्याच्या अडचणी वाढताना दिसून येत आहेत. दुर्गापूजेची व्हीआयपी तिकिटं विकण्यासाठी युनेस्कोच्या (UNESCO) नावाचा आणि लोगोचा गैरवापर केल्याप्रकरणी माजी पर्यटन मंत्री इंद्रनील सेन आणि त्यांच्या पत्नी मधुछंदा सेन यांच्यासह इतरांविरुद्ध बहुबाजार पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल करण्यात आली आहे. युनेस्कोच्या मान्यतेचा गैरवापर करून आणि जनतेची दिशाभूल करून एक अवैध व्यावसायिक रॅकेट चालवल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. सोमवारी आंतरराष्ट्रीय पर्यटन संस्था मेघदूत फाऊंडेशननं कोलकाता पोलीस आयुक्त, राज्याचे पोलीस महासंचालक (डीजी) आणि बहुबाजार पोलीस ठाण्याकडे एक सविस्तर तक्रार दाखल केली. संस्थेचं प्रमुख जयदीप मुखर्जी आणि सगुणा मुखर्जी यांनी तक्रारीत म्हटलं आहे की, दुर्गापूजेपूर्वी पहाटेच्या वेळी पंडाल पाहण्यासाठी असलेल्या विशेष पूर्वावलोकन शोसाठी महागडी व्हीआयपी तिकिटं विकण्याचा कट रचण्यात आला होता.
दरम्यान, "एक तक्रार दाखल करण्यात आली आहे. मात्र, संपूर्ण प्रकरणाचा तपास अद्याप बाकी आहे. तक्रारीच्या आधारे योग्य कायदेशीर कलम लागू करण्याची प्रक्रिया अद्याप पूर्ण झालेली नाही," अशी माहिती नाव न सांगण्याच्या अटीवर कोलकाता पोलिसांच्या एका अधिकाऱ्यानं दिली. सूत्रांनुसार, फसवणूक आणि आंतरराष्ट्रीय संस्थेच्या ओळखीचा गैरवापर यांसारख्या आरोपांचीही चौकशी केली जाऊ शकते. इंद्रनील सेन आणि मधुछंदा सेन यांच्या व्यतिरिक्त तक्रारीत ध्रुवज्योती बसू (शुभ), सयांतन मैत्रा आणि राजन चट्टोपाध्याय यांचीही नावं आहेत. तक्रारदारांचा दावा आहे की, या तिकिटांच्या विक्रीला प्रोत्साहन देण्यासाठी युनेस्कोचे नाव आणि लोगो वापरण्यात आला. मात्र, अशा कोणत्याही व्यावसायिक उपक्रमाशी युनेस्कोचा कोणताही वास्तविक संबंध नाही. दरम्यान, या आरोपांबाबत इंद्रनील सेन किंवा इतर आरोपींकडून कोणतीही अधिकृत प्रतिक्रिया आलेली नाही.
पोलिसांच्या सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, आरोपांच्या पुष्टीसाठी अनेक कागदपत्रे, अधिकृत ईमेल आणि कायदेशीर दस्तऐवज सादर करण्यात आले आहेत. या कागदपत्रांमध्ये असं नमूद आहे की, युनेस्कोनं अशा तिकीट विक्रीला किंवा व्यावसायिक उपक्रमांना कधीही मंजुरी दिली नव्हती. त्यामुळं युनेस्कोच्या मान्यतेचा गैरवापर करून जनतेकडून पैसे उकळण्याचा प्रयत्न करण्यात आला, असा आरोप आहे. याचबरोबर, तक्रारदारांचा आरोप आहे की, कोलकाताच्या दुर्गापूजेला युनेस्कोचा अमूर्त सांस्कृतिक वारसा दर्जा मिळाल्यापासून काही व्यक्ती आणि गट या दर्जाचा व्यावसायिक गैरवापर करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. त्यांचा दावा आहे की, पूजेच्या काळात सर्वसामान्य गर्दीच्या आधी व्हीआयपींना पंडाल दाखवण्याचे आमिष दाखवून त्यांच्याकडून मोठी रक्कम उकळण्याचा एक कट रचण्यात आला होता.
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