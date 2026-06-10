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नेहरू मोदी तुलना शक्य नाही; इतिहास विसरू नका, शरद पवारांचा भाजपावर हल्लाबोल

देशाचे पहिले पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची तुलना होऊ शकत नाही, असं स्पष्ट मत शरद पवार यांनी व्यक्त केलं.

हरू मोदी तुलना शक्य नाही
हरू मोदी तुलना शक्य नाही (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : June 10, 2026 at 3:58 PM IST

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मुंबई - नेहरूंचा संघर्ष, स्वातंत्र्यलढ्यातील योगदान आणि देश उभारणीतली भूमिका लक्षात घेता त्यांची तुलना अन्य कोणाशीही करता येणार नाही, असं ज्येष्ठ नेते शरद पवार म्हणाले. राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार) पक्षाच्या 27 व्या वर्धापन दिनानिमित्त आज मुंबईतील आयोजित कार्यक्रमात पवार बोलत होते. यावेळी पवार यांनी नेहरू, गांधी घराणे आणि काँग्रेसच्या देशासाठीच्या योगदानाचा उल्लेख केला.


”पंतप्रधान होण्यापूर्वी नेहरूंनी इंग्रजांविरुद्धच्या स्वातंत्र्यलढ्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली. अनेकवर्षे तुरुंगवास भोगला. महात्मा गांधी यांच्या नेतृत्वाखाली त्यांनी संघर्ष केला. आज आपण स्वतंत्र भारताचे नागरिक आहोत, त्यामागे नेहरूंचे मोठे योगदान आहे. हा इतिहास विसरता येणार नाही,” असं शरद पवार म्हणाले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याबाबत बोलताना पवार म्हणाले, “पंतप्रधानपद हे देशातील सर्वोच्च संस्थात्मक पद आहे. त्या पदाची प्रतिष्ठा राखणे हे प्रत्येक भारतीयाचं कर्तव्य आहे. धोरणांवर मतभेद असू शकतात; मात्र पदाचा अनादर करता कामा नये. स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून नेहरूंनी देश संघटित करण्याचं काम केलं. त्यांचा त्याग देश कधीच विसरणार नाही.”

राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार) पक्षाचा 27 वा वर्धापन दिन
राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार) पक्षाचा 27 वा वर्धापन दिन (ETV Bharat)


इंदिरा गांधींवरील टीकेवर नाराजी - ऑपरेशन ब्लू स्टारच्या 42व्या स्मृतिदिनानिमित्त पंजाबमधील अमृतसर येथे आयोजित कार्यक्रमात राज्याचे मंत्री गिरीश महाजन सहभागी झाले होते. यावेळी त्यांनी 6 जून हा शीख समाजासाठी आणि देशाच्या इतिहासातील ‘काळा दिवस’ असल्याचं म्हटलं होतं. तसंच 1984 मधील घटनांचा उल्लेख करत त्यांनी इंदिरा गांधी आणि काँग्रेस नेतृत्वावर टीका केली होती. महाजन यांच्या या वक्तव्यावर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली.

“राज्य मंत्रिमंडळातील एका मंत्र्याने इंदिरा गांधी यांच्याबाबत केलेलं वक्तव्य आम्हाला अजिबात मान्य नाही. इंदिरा गांधींनी स्वातंत्र्योत्तर काळात देशाला संघटित ठेवण्याचं काम केलं. तसंच जागतिक पातळीवर भारताची प्रतिष्ठा उंचावण्यात त्यांचं मोठं योगदान आहे. देशाच्या सन्मानाशी त्यांनी कधीही तडजोड केली नाही,” असं पवार म्हणाले.


यावेळी शरद पवार यांनी इंदिरा गांधी यांच्या परदेश दौऱ्यातील एका प्रसंगाचा उल्लेख करत त्यांच्या स्वाभिमानी भूमिकेचं उदाहरण दिलं. “एका परदेश दौऱ्यात अपेक्षित प्रोटोकॉलनुसार त्यांचं स्वागत झालं नव्हतं. त्यानंतर त्यांनी संबंधित देशाच्या सर्वोच्च नेतृत्वाला भेटण्यासाठी घाई न करता भारताच्या प्रतिष्ठेचा मुद्दा उपस्थित केला. त्या तेथे व्यक्ती म्हणून नव्हे, तर देशातील कोट्यवधी जनतेच्या प्रतिनिधी म्हणून गेल्या होत्या. देशाचा सन्मान सर्वात महत्त्वाचा असल्याची त्यांची भूमिका होती,” असं पवार यांनी सांगितलं.

शेतकरी प्रश्नांवर आंदोलनाचा इशारा - राज्यात खतांसाठी रांगा लागण्यास सुरुवात झाली असून शेतकरी अडचणीत सापडले आहेत, असं सांगत पवार यांनी सरकारवर टीका केली. “देशाच्या अन्नसुरक्षेशी संबंधित प्रश्न सोडवणे ही सरकारची जबाबदारी आहे. पुढील आठ ते दहा दिवसांत विविध प्रश्नांवर चर्चा करून सरकारकडे उत्तरांची मागणी करू. आवश्यकता भासल्यास आंदोलनाची भूमिकाही घेतली जाईल,” असा इशारा त्यांनी दिला. इराण-इस्रायल संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर जागतिक परिस्थिती अधिक गंभीर होत असल्याचाही उल्लेख त्यांनी यावेळी केला.

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TAGGED:

नेहरू मोदी तुलना
शरद पवार
नेहरूंचा संघर्ष
COMPARISON BETWEEN NEHRU AND MODI
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