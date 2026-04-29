जाहिरात कंपनीला पडली महागात; 6.1 सेकंदात 100 किलोमीटरचा वेग कार गाठू शकली नाही, संपूर्ण रक्कम परत करावी लागणार
Published : April 29, 2026 at 5:30 PM IST
डेहराडून : देशातील एका मोठ्या कंपनीची 1 कोटी 65 लाख रुपये किमतीची कार जाहिरातीत सांगितलेल्या वेगापेक्षा कमी वेगानं धावली. त्यामुळं कार मालकानं राज्य ग्राहक विवाद निवारण आयोगाकडे तक्रार दाखल केली होती. याशिवाय कार मालकानं आणखी दोन तक्रारी दाखल केल्या होत्या. दरम्यान, या तक्रारींवरील सुनावणीनंतर आयोगानं संपूर्ण रक्कम परत करण्याचे आदेश कंपनीला दिले आहेत. तसंच कंपनीला खटल्याच्या खर्चापोटी 50 हजार रुपये देखील द्यावे लागतील.
जाहिरातीतील दाव्यांनुसार कार कामगिरी करू शकली नाही : मिळालेल्या माहितीनुसार, डेहराडूनमधील एका ग्राहकानं 27 मार्च 2024 रोजी एका प्रमुख भारतीय वाहन उत्पादक कंपनीकडून 1 कोटी 65 लाख रुपये किमतीची एक कार खरेदी केली होती. या कारच्या वेगाबाबत, कंपनीनं जाहिरात केली होती की, ही कार 6.1 सेकंदात ताशी 100 किलोमीटरचा वेग गाठू शकते. दरम्यान, जेव्हा चालकानं या वेगानं कार चालवण्याचा प्रयत्न केला, तेव्हा कारला ताशी 100 किलोमीटरचा वेग गाठायला 7.1 सेकंदांपेक्षा जास्त वेळ लागला. कंपनीनं असा युक्तिवाद केला की, चाचणीदरम्यान हा वेग गाठता आला होता. मात्र, जर ही माहिती खरेदीच्या वेळी ग्राहकाला दिली गेली नसेल, तर ती दिशाभूल करणारी माहिती ठरते, असं आयोगानं म्हटलं आहे.
डीलरकडूनही एक चूक झाली : ग्राहकाची दुसरी तक्रार अशी होती की, कारच्या खालून एक विचित्र आवाज येत होता. जेव्हा ग्राहकानं कार डीलरकडे नेली, तेव्हा ग्राहकाच्या संमतीशिवाय कारच्या चेसिसमध्ये कटिंग करण्यात आले आणि त्यानंतर वेल्डिंग करण्यात आलं. या प्रकरणात आयोगानं असं नमूद केलं की, चेसिस हा कारचा कणा असतो. त्यात कोणताही फेरफार केल्यास वाहनाची मूळ गुणवत्ता बिघडते.
ग्राहक न्यायालयानं कंपनीला धरलं जबाबदार : कारचं काम डीलरनं केलं होतं, त्यामुळं ती त्यांची जबाबदारी होती, असा युक्तिवाद कंपनीकडून करण्यात आला. मात्र, आयोगानं असा निर्णय दिला की, उत्पादन दोषासाठी मोटर कंपनी जबाबदार होती. शिवाय, ग्राहकानं इंधन टाकीच्या झाकणामधील दोषही निदर्शनास आणून दिला होता.
खर्च झालेले 50 हजार रुपये परत करण्याचेही आदेश : या प्रकरणावरील सुनावणीनंतर कुमकुम राणी यांच्या अध्यक्षतेखालील आणि बी. एस. मनराल यांचा समावेश असलेल्या खंडपीठानं म्हटलं की, महागडी कार आहे म्हणून कंपनी आपली जबाबदारी टाळू शकत नाही. दरम्यान, कंपनीला संपूर्ण रक्कम परत करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. तसंच, ग्राहकाच्या खटल्यावर खर्च झालेले 50 हजार रुपये परत करण्याचे देखील आदेश कंपनीला देण्यात आले आहेत.
