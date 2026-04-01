व्यावसायिक एलपीजी सिलिंडरच्या किमतीत 195.50 रुपयांची वाढ; घरगुती गॅसच्या किमतीत कोणताही बदल नाही

पश्चिम आशियामध्ये अधिकच गडद होत चाललेल्या संकटाचे परिणाम आता भारतातही जाणवू लागले आहेत. सरकारी तेल कंपन्यांनी पुन्हा एकदा व्यावसायिक एलपीजी सिलिंडर्सच्या किमती वाढवल्या आहेत.

By ETV Bharat Marathi Team

Published : April 1, 2026 at 1:12 PM IST

नवी दिल्ली : पश्चिम आशियामध्ये सुरू असलेल्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर, सरकारी कंपन्यांनी बुधवारी (1 एप्रिल) व्यावसायिक एलपीजीच्या दरात 195.50 रुपयांची वाढ केली. ही दरवाढ 19 किलोच्या सिलिंडर्सना लागू आहे. तथापि, सरकारी कंपन्यांनी घरगुती सिलिंडर्सच्या दरात कोणताही बदल केलेला नाही. घरांमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या एलपीजी गॅसचे दर 'जैसे थे'च आहेत.

व्यावसायिक सिलिंडरांच्या किमतींमधील ही वाढ हा जागतिक तेल किमतींमध्ये झालेल्या वाढीचा थेट परिणाम असल्याचं बोललं जात आहे. पश्चिम आशियामध्ये तीव्र होत असलेल्या संघर्षामुळे या किमती वाढल्या आहेत. नवीन दर लागू झाल्यानंतर, दिल्लीमध्ये 19 किलोच्या व्यावसायिक एलपीजी सिलिंडराची किंमत आता 2,078.50 रुपये इतकी झाली आहे. यापूर्वी, 1 मार्च रोजी सरकारी तेल कंपन्यांनी 19 किलोच्या सिलिंडरची किंमत 114.50 रुपयांनी वाढवली होती.

घरगुती एलपीजी दरांमध्ये कोणताही बदल नाही : तथापि, सरकारनं घरगुती एलपीजीच्या किमतींमध्ये कोणताही बदल केलेला नाही. 14.2 किलोच्या सिलिंडरची किंमत अखेरची 7 मार्च रोजी 60 रुपयांनी वाढवण्यात आली होती. दिल्लीमध्ये हा सिलिंडर आता 913 रुपयांना उपलब्ध आहे.

किमती कशा निश्चित केल्या जातात? : सरकारी मालकीच्या 'इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशन', 'भारत पेट्रोलियम' आणि 'हिंदुस्तान पेट्रोलियम' या कंपन्या आंतरराष्ट्रीय निकष व विनिमय दरांवर आधारित राहून, दर महिन्याच्या पहिल्या तारखेला 'एव्हिएशन टर्बाइन फ्युएल' (ATF) आणि 'एलपीजी'च्या किमतींमध्ये सुधारणा करतात.

जागतिक तेल किमतींमध्ये मोठी वाढ : पश्चिम आशियातील संघर्षामुळे ऊर्जा पुरवठा साखळीत निर्माण झालेल्या व्यत्ययांमुळे, जागतिक तेल किमतींमध्ये सुमारे 50 टक्क्यांची वाढ झाली आहे. याचा परिणाम एलपीजीच्या किमतींवरही दिसून येत आहे.

पेट्रोल आणि डिझेलचे दर स्थिर : सध्या पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरांमध्ये कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही. गेल्या वर्षी मार्चमध्ये प्रति लिटर 2 रुपयांची कपात झाल्यापासून हे दर स्थिर आहेत. दिल्लीमध्ये सध्या पेट्रोलचा दर प्रति लिटर 94.72 रुपया इतका आहे, तर डिझेल 87.62 रुपये प्रति लिटर दरानं विकलं जात आहे. ही संभाव्य दरवाढ व्यवसाय आणि लहान उद्योगांसाठी चिंतेचा विषय ठरू शकते. कारण वाढत्या ऊर्जा खर्चाचा या क्षेत्रांवर थेट परिणाम होणार आहे.

