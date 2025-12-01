ETV Bharat / bharat

व्यावसायिक गॅस सिलिंडरच्या दरात कपात; जाणून घ्या नवे दर

व्यावसायिक कामासाठी गॅस सिलिंडर खरेदी करणाऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी आहे. जाणून घ्या, सविस्तर माहिती.

By ETV Bharat Marathi Team

Published : December 1, 2025 at 10:16 AM IST

हैदराबाद- डिसेंबर महिन्याच्या पहिल्याच दिवशी व्यावसायिक कामासाठी गॅस सिलिंडर खरेदी करणाऱ्यांसाठी आज दिलासादायक महत्त्वाची बातमी आहे. सरकारी तेल कंपन्यांनी महिन्याच्या पहिल्या दिवशी गॅस सिलिंडरचे दर कमी केले आहेत. सरकारी तेल कंपन्यांनी १९ किलो गॅस सिलिंडरचे दर कमी केले आहेत. सरकारी तेल कंपन्यांनी गॅस सिलिंडरचे ५ रुपयांनी कमी केले आहेत. सरकारी तेल कंपन्यांच्या माहितीनुसार १ नोव्हेंबर पासून लागू झाले आहेत.

इंडियन ऑइल कंपनीच्या अधिकृत वेबसाइटवर १९ किलोच्या व्यावसायिक गॅस सिलिंडरच्या नवीन किमती जाहीर केल्या आहेत. राजधानी दिल्लीत आता व्यावसायिक गॅस सिलिंडर १५९०.५० रुपयांना उपलब्ध होणार आहे. यापूर्वी या गॅस सिलिंडरची किंमत १५९५.५० रुपये होती. कंपन्यांनी घरगुती गॅस सिलिंडरच्या किमतीत कोणताही बदल केलेला नाही.

जाणून घ्या, तुमच्या शहरातील गॅस सिलिंडरचे दर- ऑक्टोबरमध्ये गॅस सिलिंडरच्या किमती बदलण्यात आल्या होत्या. कंपन्यांनी १९ किलोच्या व्यावसायिक गॅस सिलिंडरच्या किमतीत अंदाजे १५ रुपयांनी वाढ केली होती. यावेळी, किंमत ५ रुपयांनी कमी करण्यात आली आहे. मुंबईत व्यावसायिक सिलिंडर आता १५४२ रुपयांना, चेन्नईमध्ये १७५० रुपयांना आणि कोलकातामध्ये १६९४ रुपयांना उपलब्ध होणार आहे. रेस्टॉरंट्स, ढाबे, हॉटेल आणि इतर व्यावसायिक ठिकाणी व्यावसायिक गॅस सिलिंडर वापरले जातात.

  • दिल्लीजवळील नोएडामध्ये १९ किलोच्या सिलिंडरची किंमत वाढवण्यात आली आहे. या सिलिंडरची किंमत १,८७६ रुपये आहे. मध्य प्रदेशची राजधानी भोपाळमध्ये या सिलिंडरची नवीन किंमत सुमारे १८५३.५० रुपये असणार आहे. हरियाणातील गुरुग्राममध्ये या गॅस सिलिंडरची किंमत १६०७ रुपये असणार आहे. १४ किलोच्या घरगुती गॅस सिलिंडरची किंमत बदलेली नाही. या सिलिंडरची किंमत शेवटची ८ एप्रिल २०२५ रोजी बदलण्यात आली होती. तेव्हापासून घरगुती गॅस सिलिंडरचे दर स्थिर आहेत.

घरगुती गॅस सिलिंडरची काय आहे किंमत?- राजधानी दिल्लीमध्ये घरगुती गॅस सिलिंडरची किंमत ८५३ रुपये, कोलकातामध्ये ८७९ रुपये, मुंबईत ८५२.५० रुपये आणि चेन्नईमध्ये ८६८.५० रुपये आहे. हैदराबादमध्ये ९०५ रुपये आहे. लखनऊमध्ये हाच सिलिंडर ८९०.५० रुपयांना विकला जात आहे.

