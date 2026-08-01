केंद्र सरकारचा मोठा निर्णय! एलपीजी गॅस सिलेंडर दोनशे रुपयांनी स्वस्त
एलपीजी गॅस सिलेंडरचे 1 ऑगस्ट 2026 पासूनचे नवीन दर जाहीर झाले आहेत. त्यामुळे गॅस सिलेंडर स्वस्त झाले आहे.
Published : August 1, 2026 at 7:57 AM IST|
Updated : August 1, 2026 at 8:06 AM IST
नवी दिल्ली - केंद्र सरकारने ग्राहकांना मोठा दिलासा दिला आहे. एलपीजी गॅस सिलेंडरचे 1 ऑगस्ट 2026 पासूनचे नवीन दर जाहीर झाले आहेत. त्यामुळे गॅस सिलेंडर स्वस्त झाले आहे.
घरगुती गॅस किंमतीत बदल नाही - किमतीतील ही कपात केवळ रेस्टॉरंट्स, हॉटेल्स आणि इतर व्यवसायांमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या व्यावसायिक एलपीजी (LPG) सिलिंडर्सना लागू आहे. घरगुती वापरासाठी पुरवल्या जाणाऱ्या 14.2 किलोच्या एलपीजी सिलेंडर्सच्या किमतीत कोणताही बदल झालेला नाही.
गॅस जवळपास दोनशे रुपयांनी स्वस्त - आज कोलकातामध्ये 19 किलोच्या व्यावसायिक एलपीजी (LPG) सिलेंडरच्या दरात 209 रुपयांनी आणि दिल्लीत 202 रुपयांनी कपात करण्यात आली आहे. या बदलामुळे, आजपासून कोलकातामध्ये 19 किलोच्या व्यावसायिक सिलेंडरची किंमत 2 हजार 872 रुपये असेल. घरगुती एलपीजी सिलेंडरच्या दरांमध्ये कोणताही बदल झालेला नाही.
युद्धात झाली होती किंमतीत वाढ - इराण आणि अमेरिका यांच्या युद्धादरम्यान एलपीजी गॅस सिलेंडरच्या दरात सातत्याने मोठी वाढ होत होती. युद्धात होर्मुझ खाडी बंद होती. एलपीजी गॅस सिलेंडर वाहतुकीच्या जहाजांवर मोठे हल्ले केले जात होते. गॅस प्रकल्पांवरही हल्ले सुरू होते, ज्यामुळे जागतिक बाजारात एलपीजीचे भाव गगणाला पोहोचले होते. यादरम्यान सरकारने मोठा निर्णय घेत गॅस सिलेंडरच्या किमतीत वाढ केली. तेल कंपन्यांवरही मोठा दबाव होता.
जागतिक बाजारात वाढणाऱ्या किंमतीमुळे तेल कंपन्यांवरील ताण वाढला होता. व्यावसायिक गॅस सिलेंडरच्या किमतीमध्ये कमालीची वाढ सरकारने केली. याचा फटका अनेकांना बसला. त्यामध्येच आता सरकारकडून नागरिकांना मोठा दिलासा देण्यात आला.
दुसऱ्यांदा झाले गॅस स्वस्त - व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडरच्या किमतीत झालेली आजची कपात ही सलग दुसरी कपात आहे. मे आणि जून महिन्यांत किमतीत मोठी वाढ झाल्यानंतर, तेल विपणन कंपन्यांनी जुलैमध्ये दर कमी केले होते; त्या काळात अमेरिका-इराण संघर्ष आणि पश्चिम आशियातील संकटामुळे जागतिक स्तरावर एलपीजीच्या किमतीत मोठी वाढ झाली होती.
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