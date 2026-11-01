सलग तिसऱ्या महिन्यात दरवाढीचा धक्का! व्यावसायिक गॅस सिलिंडरच्या दरात 10 रुपयांनी वाढ
व्यावसायिक गॅस सिलिंडरच्या दरात सलग तिसऱ्या महिन्यात वाढ झाली आहे. त्यामुळे व्यावसियाकांनी
Published : November 1, 2026 at 10:15 AM IST
नवी दिल्ली: ऐन दिवाळीच्या तोंडावर पेट्रोलियम कंपन्यांनी ग्राहकांना धक्का दिला आहे. 1 नोव्हेंबरपासून व्यावसायिक (कमर्शियल) गॅस सिलिंडरच्या किमतीत वाढ करण्यात आली आहे. घरगुती वापराच्या गॅस सिलिंडरच्या किमतीत कोणताही बदल करण्यात आला नाही. त्यामुळे घरगुती सिलिंडर वापरणाऱ्या ग्राहकांना नवीन दरवाढ सोसावी लागणार नाही.
व्यावसायिक सिलिंडरच्या किमतीत 12 रुपयांपर्यंत वाढ झाली आहे. परिणामी, दिल्लीमध्ये व्यावसायिक गॅस सिलिंडरची किंमत 2,820 रुपयांवर पोहोचली आहे. त्याचप्रमाणे, कोलकातामध्ये नवीन किंमत 2971 रुपये, चेन्नईमध्ये 2994.5 रुपये आणि मुंबईमध्ये 2775 रुपये झाली आहे. या दरवाढीचा फटका हॉटेल्स, रेस्टॉरंट्स, ढाबे, केटरर्स आणि लहान व्यावसायिक चालकांना बसणार आहे.
व्यावसायिक सिलिंडरच्या वाढीव किमती:
- दिल्ली – 2880 रुपये
- मुंबई – 2775 रुपये
- चेन्नई – 2994.50 रुपये
- कोलकाता – 2971 रुपये
1 ऑक्टोबर रोजी दिल्लीत व्यावसायिक सिलिंडरच्या किमतीत 62.50 रुपयांची वाढ करण्यात आली होती. यामुळे दरवाढ थेट 2,810 रुपयांवर पोहोचली होती. आता भारतीय पेट्रोलियम कंपन्यांनी 1 नोव्हेंबर 2024 पासून व्यावसायिक एलपीजी (LPG) सिलिंडरच्या किमतीत पुन्हा वाढ केली आहे. गेल्या पाच महिन्यांपासून घरगुती (14.2किलो) एलपीजी सिलिंडरच्या किमती स्थिर असताना 19 किलोच्या (व्यावसायिक) एलपीजी सिलिंडरच्या किमतीत सलग दोन महिने वाढ करण्यात आली आहे. सध्या काही शहरांमध्ये व्यावसायिक एलपीजीची किंमत 3,100 रुपयांच्या वर गेली आहे. तर काही ठिकाणी घरगुती गॅस सिलिंडरची किंमत 1 हजार रुपयांहून जास्त आहे.
आखाती युद्धाचा परिणाम- एलपीजीच्या किमतीतील या वाढीमागे कच्च्या तेलाच्या (क्रूड ऑईल) किमतीत झालेली वाढ हे मुख्य कारण आहे. ही दरवाढ आखाती प्रदेशातील इस्रायल आणि अमेरिकेचे इराणवर झालेल्या हल्ल्यामुळे झाली आहे. होर्मुझ सामुद्रधुनीतील परिस्थितीचा परिणाम जागतिक तेल आणि गॅस पुरवठ्यावर होत आहे. त्यामुळे भारतसह अनेक देशांमध्ये एलपीजीसारख्या पेट्रोलियम उत्पादनांची तीव्र टंचाई निर्माण झाली आहे.
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