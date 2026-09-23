'व्हिएतजेट'च्या विमानात तांत्रिक बिघाड, चेन्नई विमानतळावर इमर्जन्सी लँडिंग
वैमानिकानं दिल्लीतील आपल्या एअरलाइनच्या मुख्यालयामार्फत चेन्नई विमानतळ नियंत्रण कक्षाशी संपर्क साधून आपत्कालीन लँडिंगसाठी परवानगी मागितली.
Published : September 23, 2026 at 2:46 PM IST
चेन्नई : व्हिएतनामहून श्रीलंकेकडे जाणाऱ्या व्हिएतजेट एअरलाइन्सच्या विमानात मंगळवारी (22 सप्टेंबर) रात्री उशिरा तांत्रिक बिघाड झाला. त्यामुळं विमानाचे चेन्नई विमानतळावर आपत्कालीन लँडिंग करण्यात आलं. विमानातील सर्वजण सुरक्षित आहेत. दुरुस्तीनंतर हे विमान बुधवारी चेन्नईहून पुढील प्रवासासाठी रवाना होईल, असं अधिकाऱ्यांनी सांगितलं.
मंगळवारी (22 सप्टेंबर) संध्याकाळी व्हिएतजेट एअरलाइन्सचे विमान व्हिएतनाममधील 'हो ची मिन्ह सिटी' आंतरराष्ट्रीय विमानतळावरून श्रीलंकेची राजधानी कोलंबोसाठी निघाले होते. या विमानात 143 प्रवासी आणि नऊ कर्मचारी होते. विमान श्रीलंकेच्या दिशेनं अंदाजे 26,000 फूट उंचीवर उड्डाण करत होते. चेन्नईजवळून जात असताना, विमानाचं एक इंजिन अचानक बिघडले आणि बंद पडले. उड्डाण सुरू ठेवण्याचा धोका लक्षात आल्यावर, वैमानिकानं जवळच्या योग्य विमानतळावर आपत्कालीन लँडिंग करण्याचा निर्णय घेतला.
वैमानिकानं दिल्लीतील आपल्या एअरलाइनच्या मुख्यालयामार्फत चेन्नई विमानतळ नियंत्रण कक्षाशी संपर्क साधून आपत्कालीन लँडिंगसाठी परवानगी मागितली. तसंच सुरक्षित लँडिंगसाठी सर्व आवश्यक असलेल्या सर्व सुरक्षा उपाययोजनांची विनंती केली. ही माहिती मिळताच, चेन्नई विमानतळ नियंत्रण कक्षातील अधिकाऱ्यांनी विमानाच्या चेन्नईमधील आपत्कालीन लँडिंगसाठी सर्व आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था तत्काळ केली. त्यानंतर त्यांनी रात्री जवळपास 10: 30 वाजता विमानाला उतरण्याची परवानगी दिली.
रात्री 10:40 वाजता विमान चेन्नई विमानतळावर सुरक्षितपणे उतरले. ज्यामुळं विमानतळ नियंत्रण कक्षातील अधिकारी, व्हिएतजेट एअरचे वैमानिक आणि विमानातील सर्वांनी सुटकेचा निश्वास सोडला. सर्व प्रवाशांना विमानतळावरील लाउंजमध्ये थांबण्याची व्यवस्था करण्यात आली आणि तिथं त्यांना पिण्याचे पाणी व अल्पोपहार पुरवण्याची सोय करण्यात आली. दरम्यान, विमान अभियंत्यांच्या एका पथकानं बिघाड झालेल्या इंजिनच्या दुरुस्तीचं काम केलं. तसंच दुरुस्तीनंतर हे विमान बुधवारी रवाना होईल, असं अधिकाऱ्यांनी जाहीर केलं आहे.
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