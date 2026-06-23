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कॉकरोच जनता पार्टीला शिक्षकांकडून पाठिंबा, जंतर-मंतरवर एकता सभेचं आयोजन

पेपरफुटी, परीक्षेतील अनियमितता आणि शिक्षण व्यवस्थेशी संबंधित इतर मुद्द्यांवर आवाज उठवणाऱ्या या कॉकरोज जनता पार्टीच्या आंदोलनाला आता शिक्षक आणि शिक्षणतज्ज्ञांकडूनही पाठिंबा मिळत आहे.

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कॉकरोच जनता पार्टीला शिक्षकांकडून पाठिंबा, जंतर-मंतरवर एकता सभेचं आयोजन (PHOTO SOURCE : PTI)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : June 23, 2026 at 1:36 PM IST

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नवी दिल्ली : केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी कॉकरोच जनता पार्टीकडून दिल्लीतील जंतर-मंतरवर आंदोलन सुरू आहे. आंदोलनाचा आजचा चौथा दिवस आहे. पेपरफुटी, परीक्षेतील अनियमितता आणि शिक्षण व्यवस्थेशी संबंधित इतर मुद्द्यांवर आवाज उठवणाऱ्या या कॉकरोज जनता पार्टीच्या आंदोलनाला आता शिक्षक आणि शिक्षणतज्ज्ञांकडूनही पाठिंबा मिळत आहे. विविध शिक्षक संघटनाकडून मंगळवारी दुपारी 3 वाजता जंतर-मंतर इथं एकता सभा आयोजित केली जाणार आहे. यामध्ये देशभरातील अनेक प्रमुख शिक्षक नेते आणि शिक्षणतज्ज्ञ सहभागी होणार आहेत. आयोजकांच्या मते, विद्यार्थ्यांचा आवाज बुलंद करण्यासाठी आणि शिक्षण व्यवस्थेत उत्तरदायित्व सुनिश्चित करण्यासाठी शिक्षक समुदाय आता उघडपणे या आंदोलनात सामील होत आहे.

आंदोलनाचा आजचा चौथा दिवस : जंतर-मंतर येथील आंदोलन सलग चौथ्या दिवशीही सुरू आहे. आंदोलकांची मागणी आहे की, शिक्षण व्यवस्थेत सुधारणा व्हाव्यात, पेपरफुटीवर कठोर कारवाई व्हावी आणि केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी राजीनामा द्यावा. या आंदोलनात सहभागी असलेले विद्यार्थी, पालक आणि सामाजिक संघटना आपल्या मागण्या पूर्ण करण्यासाठी सरकारवर सातत्यानं दबाव आणत आहेत. जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठाचे महासचिव दानिश अली यांनी सांगितलं की, "आमच्या मागण्यांवर ठोस कारवाई होईपर्यंत आंदोलन सुरूच राहील. गेल्या तीन दिवसांपासून अनेक विद्यार्थी संघटना, सामाजिक कार्यकर्ते आणि सामान्य नागरिक आपला पाठिंबा दर्शवण्यासाठी आंदोलनस्थळी पोहोचले आहेत."

कॉकरोच जनता पार्टीला शिक्षकांकडून पाठिंबा, जंतर-मंतरवर एकता सभेचं आयोजन (ETV Bharat)

शिक्षकांची एकता सभा : मंगळवारी दुपारी 3 वाजता होणाऱ्या या सभेचा मुख्य उद्देश विद्यार्थी आंदोलनाला पाठिंबा दर्शवणे हा आहे. कार्यक्रमाच्या पोस्टरमध्ये 'पेपरफुटीविरोधी आंदोलनाच्या समर्थनार्थ एकता सभे'चे आवाहन असं म्हटलं आहे. दरम्यान, जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठ शिक्षक संघटनेचे (JNUTA) सचिव अविनाश कुमार, केंद्रीय विद्यापीठ शिक्षक संघटनांच्या महासंघाचे (FEDCUTA) अध्यक्ष अख्तर हुसेन, अखिल भारतीय विद्यापीठ आणि महाविद्यालय शिक्षक संघटनांच्या महासंघाचे (AIFUCTO) खजिनदार मोजपाल सिंग, शिक्षणतज्ज्ञ अनिता रामपाल आणि डीटीआय सदस्य गोपाल प्रधान हे आंदोलनात आपली मतं मांडतील. तसंच हे वक्ते शिक्षण क्षेत्राशी संबंधित विविध मुद्दे, परीक्षा पद्धतीतील आव्हानं आणि विद्यार्थ्यांच्या समस्यांवर चर्चा करतील. याचबरोबर, ते आंदोलन पुढं नेण्याच्या रणनीतीवरही चर्चा करतील.

पेपरफुटीविरोधात वाढता विरोध : आंदोलकांचं म्हणणं आहे की, गेल्या काही वर्षांत विविध स्पर्धा आणि भरती परीक्षांमध्ये झालेल्या पेपरफुटीमुळं लाखो विद्यार्थ्यांच्या भविष्यावर परिणाम झाला आहे. अनेक परीक्षा रद्द कराव्या लागल्या असून, त्यामुळं विद्यार्थ्यांना मानसिक, आर्थिक आणि शैक्षणिक नुकसान झालं आहे. तसंच अनियमिततेच्या वारंवार घटना घडूनही जबाबदार लोकांवर कोणतीही कारवाई करण्यात आलेली नाही. यामुळं विद्यार्थी आणि तरुणांमध्ये संताप वाढला आहे, असा आरोप आंदोलनात सहभागी झालेल्यांनी केला आहे. दरम्यान, जंतर-मंतरवर सुरू असलेल्या या आंदोलनाला आता केवळ विद्यार्थ्यांचाच नाही तर शिक्षक, शिक्षणतज्ज्ञ आणि विविध सामाजिक संघटनांचाही पाठिंबा मिळत आहे. चौथ्या दिवशी होणाऱ्या शिक्षकांच्या सभेनं या चळवळीला आणखी बळ मिळेल, अशी आशा आयोजकांना आहे.

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TAGGED:

JANTAR MANTAR
TEACHERS SUPPORT
नवी दिल्ली
कॉकरोच जनता पार्टी
COCKROACH JANTA PARTY

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