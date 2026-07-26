शिक्षणमंत्र्यांच्या राजीनाम्यानंतर आंदोलकांवरील गुन्हेही मागे घेतले जाणार का? जाणून घ्या, कायदेशीर प्रक्रिया
केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्यानंतर जंतरमंतरवरील आंदोलन मागं घेतलं आहे. 20 जुलैच्या हिंसाचारातील गुन्हे मागं घेण्याच्या कायदेशीर प्रक्रियेबाबत माजी एसीपींनी सविस्तर माहिती दिली.
Published : July 26, 2026 at 6:54 PM IST|
Updated : July 26, 2026 at 7:12 PM IST
नवी दिल्ली : राजधानी दिल्लीतील जंतरमंतरवर 36 दिवसांपासून सुरू असलेलं कॉकरोच जनता पक्षाचं आंदोलन केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्यानंतर संपलं. आंदोलन संपवण्यासाठी सरकारनं आंदोलकांची आणखी एक महत्त्वाची मागणी मान्य केली आहे. 20 जुलैला झालेल्या हिंसाचाराच्या वेळी नोंदवलेले गुन्हे मागं घेण्याची मागणी सरकारनं मान्य केली आहे. आता सर्वात मोठा प्रश्न हा आहे की दिल्ली पोलिसांनी नोंदवलेले एफआयआर सरकारच्या आदेशानं आपोआप रद्द होणार का? त्यासाठी वेगळी कायदेशीर प्रक्रिया अवलंबावी लागेल?
'ईटीव्ही भारत'नं दिल्ली पोलिसांचे माजी एसीपी (ACP) आणि दिल्ली पोलीस फेडरेशनचे अध्यक्ष वेदभूषण यांच्याशी या संपूर्ण घटनाक्रमाबाबत विशेष चर्चा केली. त्यांनी गुन्हे मागं घेण्याची कायदेशीर प्रक्रिया, पोलिसांची भूमिका आणि याचा पोलीस दलावर होणारा परिणाम यांबाबत सविस्तर माहिती दिली.
एफआयआर (FIR) रद्द करण्याचं तीन मार्ग : माजी एसीपी (ACP) वेदभूषण यांच्या मते, फौजदारी खटला संपवण्याचे साधारणपणे तीन मार्ग आहेत. पहिला मार्ग म्हणजे तपासादरम्यान पुरेसा पुरावा न मिळाल्यास पोलीस 'क्लोजर रिपोर्ट' (खटला बंद करण्याचा अहवाल) दाखल करू शकतात. दुसरा मार्ग म्हणजे तपास पूर्ण झाल्यावर न्यायालयात दोषारोपपत्र (चार्जशीट) दाखल केलं जातं. यानंतर खटला न्यायालयीन प्रक्रियेद्वारे पुढं चालतो. तिसरा मार्ग म्हणजे जर सरकारला एखाद्या खटल्यात खटला चालवायचा नसेल, तर सक्षम प्राधिकरणाद्वारे आवश्यक सूचना दिल्या जातात. त्यानंतर तपास आणि कायदेशीर कार्यवाही थांबवली जाते.
आंदोलनादरम्यान हिंसाचाराची दहाहून अधिक प्रकरणं : वेदभूषण यांनी सांगितलं की, "20 जुलै आणि इतर दिवशी झालेल्या आंदोलनादरम्यान घडलेल्या हिंसाचाराबाबत दिल्ली पोलिसांनी दहाहून अधिक गुन्हे दाखल केलेत. जर सरकारनं हे गुन्हे मागे घेण्याचा निर्णय घेतला. तर नायब राज्यपालांमार्फत दिल्ली पोलिसांना आवश्यक सूचना दिल्या जातील. त्यानंतर, पोलीस त्यानुसार कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करतील. अशा परिस्थितीत पोलीस तपास थांबवण्याची किंवा खटला मागं घेण्याची प्रक्रिया सुरू करू शकतात.
कॉकरोच जनता पार्टीकडून एफआयआरच्या (FIR) प्रतींची मागणी : 'कॉकरोच जनता पार्टी'नं दिल्ली पोलिसांकडं नोंदवलेल्या सर्व एफआयआरच्या प्रती उपलब्ध करून देण्याची मागणी केली आहे. दिल्ली पोलीस मंगळवारपर्यंत संबंधित एफआयआरच्या प्रती उपलब्ध करून देऊ शकतात. त्यानंतर, ही संघटना आपली पुढील कायदेशीर रणनीती ठरवेल.
निदर्शनांमध्ये 'समाजकंटक'ही होते सहभागी : एसीपी वेदभूषण यांचा दावा आहे की, विद्यार्थी चळवळीशी कोणताही संबंध नसलेल्या अनेक व्यक्तींनी या निदर्शनांमध्ये सहभाग घेतला होता. दिल्ली पोलिसांनी उपलब्ध डेटाबेसच्या आधारे निदर्शकांची पडताळणी केली. यामध्ये विविध गुन्हेगारी प्रकरणांमध्ये यापूर्वी सामील असलेल्या शेकडो व्यक्तींची ओळख पटली आहे. या व्यक्तींनी विद्यार्थ्यांच्या वेशात चळवळीत घुसखोरी केली आणि हिंसाचार भडकवण्यात भूमिका बजावली. अशा व्यक्तींना शिक्षा झालीच पाहिजे.
खटले मागं घेतल्यानं पोलिसांचे मनोधैर्य खचेल का? : वेदभूषण यांच्या मते हिंसाचारादरम्यान 120 हून अधिक पोलीस आणि निमलष्करी दलाचे जवान जखमी झाले होते. त्यांना शारीरिक मारहाण आणि अपमानास्पद वागणूक सहन करावी लागली होती. अशा घटनांमधील खटले जर सरकारनं मागं घेतलं तर त्याचा थेट परिणाम पोलीस कर्मचाऱ्यांच्या मनोधैर्यावर होईल. पोलीस कर्मचारी स्वतःच्या जीवाची बाजी लावून कायदा व सुव्यवस्था राखण्याचं काम करतात. त्यामुळं ज्यांनी त्यांच्यावर हिंसाचार केला अशांविरुद्ध दाखल केलेले खटले मागं घेतल्यास त्यांचं मनोधैर्य खच्ची होईल.
'जोखीम भत्ता' वाढवण्याची मागणी : दिल्ली पोलीस फेडरेशनच्या अध्यक्षांनी असं सांगितलं केलं की, सशस्त्र दलांमधील जवानांप्रमाणंच दिल्ली पोलिसांच्या कर्मचाऱ्यांनाही 'जोखीम भत्ता' (risk allowance) मिळायला हवा. फेडरेशन यासंदर्भात लवकरच केंद्र सरकारला पत्र लिहिणार असून पोलीस कर्मचाऱ्यांसाठी जोखीम भत्त्याची मागणी ठामपणे मांडणार आहे. खटले मागं घेण्याबाबत भाजपच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारनं केलेल्या राजकीय घोषणेनंतर आता सर्वांचं लक्ष दिल्ली पोलीस आणि कायदेशीर प्रक्रियेकडं लागलं आहे. सरकारनं औपचारिक आदेश जारी केल्यास त्यानुसार पुढील कार्यवाही केली जाईल. तथापि, फौजदारी खटल्यांबाबतचा अंतिम निर्णय हा संबंधित कायदेशीर तरतुदी आणि न्यायालयीन प्रक्रियेनुसारच घेतला जाईल. जंतर-मंतर येथील हिंसाचाराच्या संदर्भात दाखल झालेले एफआयआर (FIR) कोणत्या प्रक्रियेद्वारे आणि किती प्रमाणात मागं घेतले जातील, हे आगामी काळात स्पष्ट होईल.
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