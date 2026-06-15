'कॉकरोच जनता पार्टी'चे संस्थापक अभिजीत दीपकेंना मारहाण; जयपूरमध्ये नेमकं काय घडलं?
जयपूर येथील हुतात्मा स्मारकाजवळ कॉकरोच जनता पार्टीच्या आंदोलनादरम्यान दोन तरुणांनी अभिजीत दीपके यांना सर्वांसमोर कानशिलात लगावली.
Published : June 15, 2026 at 6:38 PM IST
जयपूर : कॉकरोच जनता पार्टीचे संस्थापक अभिजीत दीपके यांना मारहाण करण्यात आली आहे. सोमवारी (15 जून) राजस्थानची राजधानी जयपूर येथील हुतात्मा स्मारकाजवळ कॉकरोच जनता पार्टीच्या आंदोलनादरम्यान दोन तरुणांनी अभिजीत दीपके यांना सर्वांसमोर कानशिलात लगावली. या घटनेनंतर अभिजीत दीपके यांच्या समर्थकांनी त्या दोन तरुणांनाही मारहाण केली आणि नंतर त्यांना पोलिसांच्या ताब्यात दिलं. या घटनेनंतर परिसरात मोठा गोंधळ आणि तणावाचे वातावरण निर्माण झाले. दरम्यान, या तरूणांनी अभिजीत दीपके यांच्यावर हल्ला का केला? याचं नेमकं कारण अद्याप स्पष्ट झालेलं नाही.
जाहीर सभेला संबोधित करण्यासाठी आले होते अभिजीत दीपके : कॉकरोच जनता पार्टीनं नीट पेपरफुटी प्रकरण आणि शिक्षण व्यवस्थेतील त्रुटींच्या विरोधात जयपूरमधील हुतात्मा स्मारकाजवळ आंदोलन आणि जाहीर सभेचं आयोजन केलं होतं. यावेळी कॉकरोच जनता पार्टीचे संस्थापक अभिजीत दीपके या सभेत तरुण आणि विद्यार्थ्यांना संबोधित करण्यासाठी जात होते. त्याचवेळी एका अज्ञात तरुणानं अभिजीत दीपके यांना सर्वांसमोर कानशिलात लगावली. या घटनेनंतर परिसरात मोठा गोंधळ आणि तणावाचे वातावरण निर्माण झाले. यावेळी अभिजीत दिपके यांनी कार्यकर्त्यांना शांतता राखण्याचे आवाहन केले.
सरकारविरोधात जोरदार घोषणाबाजी : अभिजित दीपके यांच्यासह तरुणांनी मोदी सरकारविरोधात बराच वेळ घोषणाबाजी करत आंदोलन केलं. दुपारी 3 वाजता सुरू झालेल्या या आंदोलनात तरुणांसोबत विविध सामाजिक संघटनांचे प्रतिनिधीही सहभागी झाले होते. त्यांनी धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याची एकमतानं मागणी केली. तरुणांचा संताप पाहता, हुतात्मा स्मारकाच्या परिसरात मोठा पोलीस बंदोबस्त ठेवण्यात आला होता.
जबाबदारी घ्यावीच लागेल : आंदोलनादरम्यान तरुणी तेजस्विनीनं आरोप केला की, "देशातील शिक्षण व्यवस्था पूर्णपणे खालावली आहे. विद्यार्थी परीक्षा देतात, पण त्या प्रश्नपत्रिका फुटतात. सरकार या प्रकरणी कोणतीही कारवाई करत नाही. आमची मागणी आहे की, केंद्रीय मंत्र्यांनी राजीनामा द्यावा, कारण जबाबदारी त्यांच्यावर आहे. जर सरकारनं जबाबदारी घेतली नाही, तर जबाबदारी कोण घेणार?" असा सवाल देखील तेजस्विनी हिनं उपस्थित केला. याचबरोबर, "या प्रकरणाचा तपास सीबीआयकडे सोपवण्यात आला आहे, पण तपास कधी होणार, कोणाला शिक्षा होणार, मुलांना याचा काय फायदा होणार, प्रश्नपत्रिका का फुटत आहेत, सरकारनं यावर सुरक्षेची काळजी घेतली पाहिजे," असंही तेजस्विनी म्हणाली.
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