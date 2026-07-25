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सीजेपी अध्यक्ष अभिजीत दीपके यांना टायफॉईडची लागण, आंदोलकांना मेसेज काय? पाहा व्हीडिओ

अभिजीत दीपके यांची गेल्या काही दिवसांपासून तब्येत बिघडली होती. मात्र आता टायफॉईड झाल्याची माहिती स्वत: अभिजीत दीपके यांनी दिली आहे.

Cokroach Janta Party Founder Abhijeet Dipke
सीजेपी अध्यक्ष अभिजीत दीपके (ANI)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : July 25, 2026 at 1:12 PM IST

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नवी दिल्ली : कॉक्रोच जनता पार्टीचे संस्थापक अध्यक्ष अभिजीत दीपके यांना टॉयफॉईड झाल्याचं समोर आलं आहे. स्वत: अभिजीत यांनी सोशल मीडियावर व्हीडिओ पोस्ट करत आपल्याला टायफॉईड झाल्याची माहिती दिली आहे. मात्र यानंतरही केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्यासाठी आमचा लढा कायम राहणार असल्याचं दीपके यांनी स्पष्ट केलं आहे. नवी दिल्लीतील जंतर-मंतर इथे गेल्या अनेक दिवसांपासून नीट पेपरफुटी प्रकरणी सीजेपीकडून आंदोलन करण्यात येत आहे. या आंदोलनाला देशभरातून समर्थन मिळत आहे. मात्र अशात दीपके यांना टायफॉईडची लागण झाल्याने सीजेपीला मोठा झटका लागला आहे. मात्र दीपकेंनी टायफॉईड झाल्यानंतरही आपली भूमिका ठाम ठेवली आहे.

"माझी तब्येत बिघडली होती. आता रिपोर्ट आले आहेत. या रिपोर्टमध्ये मला टायफॉईड असल्याचं निदान झालं आहे. आता उपचार सुरु आहेत. सकाळ-संध्याकाळ उपचार सुरु आहेत", अशी माहिती अभिजीत दीपके यांनी दिली.

सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी : दिल्ली पोलिसांनी जंतर-मंतरवर आंदोलकांना केलेल्या मारहाणीबाबतच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. सोमवारी 27 जुलैला ही सुनावणी होणार आहे. त्यामुळे या सुनावणीकडे सीजेपीचे पदाधिकारी आणि आंदोलनात सहभागी असलेल्या सर्वांसह देशाचं लक्ष लागून आहे.

देशभरात निदर्शन : सीजेपीच्या या आंदोलनाला देशभरातून पाठींबा मिळत आहे. ठिकठिकाणी विद्यार्थी आणि सामाजिक संघटनांकडून सीजेपीच्या आंदोलनाचं समर्थन केलं जात आहे. सरकारविरोधात निदर्शन दिली जात आहेत. तसेच शिक्षणमंत्र्यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली जात आहे.

दिल्लीत 18 मेट्रो स्थानकं बंद : दरम्यान गेली अनेक दिवस सातत्याने दिल्लीतील या आंदोलनामुळे 17-18 मेट्रो स्थानकं बंद ठेवण्यात येत आहेत. दिल्ली मेट्रोची आज 25 जुलैला 18 स्थानकं बंद ठेवण्यात आली आहेत. याबाबतची माहिती डीएमआरसीकडून शुक्रवारी देण्यात आली. त्यामुळे प्रवाशांना मनस्ताप सहन करावा लागत आहेत. तसेच पर्यायी मार्गाचा अवलंब करावा लागत असल्याने प्रवाशांचा अधिक वेळ वाया जात आहे.

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