कॉकरोच जनता पार्टीकडून दिल्लीत आंदोलनाची घोषणा, तरुणांना सहभागी होण्याचं आवाहन
कॉकरोच जनता पार्टीनं शिक्षण व्यवस्थेबद्दल चिंता व्यक्त केली आणि तरुणांना शनिवारी दिल्लीतील जंतर मंतर इथं शांततापूर्ण आंदोलनात सहभागी होण्याचं आवाहन केलं.
Published : June 4, 2026 at 8:17 PM IST
नवी दिल्ली : कॉकरोच जनता पार्टीनं (सीजेपी) गुरुवारी आपल्या पहिल्या पत्रकार परिषदेत शिक्षण व्यवस्थेबद्दल चिंता व्यक्त केली आणि तरुणांना शनिवारी (6 जून) दिल्लीतील जंतर मंतर इथं शांततापूर्ण आंदोलनात सहभागी होण्याचं आवाहन केलं. कॉकरोच जनता पार्टीचे प्रवक्ते आशुतोष रांका यांनी प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधला. यावेळी गेल्या महिन्यातील घटना शिक्षण मंत्रालय आणि यंत्रणेची अकार्यक्षमता स्पष्टपणे दर्शवतात, असा आरोप त्यांनी केला. ते म्हणाले, "गेल्या महिन्यातील घटनांनी हे स्पष्ट केलं आहे की शिक्षण मंत्रालय अकार्यक्षम आहे. आम्ही सर्वांना एकत्र येऊन धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याची एकमतानं मागणी करण्याचं आवाहन करतो."
सीबीएसईच्या अध्यक्षांची बदली निव्वळ एक ढोंग : सीबीएसईचे अध्यक्ष आणि सचिव यांच्या बदल्यांवरही कॉकरोच जनता पार्टीच्या सदस्यांनी टीका केली. तरुण उत्तर मागत आहेत, केवळ दिखाऊ बदल्या नकोत, असं त्यांनी म्हटलं आहे. पक्षाचे मुख्य प्रवक्ते सौरभ दास म्हणाले, "ही बदली निव्वळ एक ढोंग आहे. यापूर्वीच्या पेपरफुटीच्या प्रकरणांमध्ये किती लोक सामील होते, त्यांची सध्याची स्थिती काय आहे, त्यांना दोषी ठरवले आहे की नाही, किंवा त्यांच्यावर काय कारवाई करण्यात आली आहे? हे जनतेला कधीच सांगण्यात आलं नाही."
“The incidents that have occurred in the past month make it clear that the Education Minister is incompetent. We want everyone to come together and demand the resignation of Dharmendra Pradhan in one voice.”— CJP Comms (@CJPComms) June 4, 2026
CJP Spokesperson @AshutoshRanka speaking at the Press conference. pic.twitter.com/jQgIO7rNnU
सर्वांना आंदोलनात सामील होण्याचे आवाहन : याचबरोबर, कॉकरोच जनता पार्टीचे संस्थापक अभिजीत दीपके 6 जून रोजी सकाळी 8 वाजता दिल्लीत दाखल होतील आणि आंदोलनात सामील होतील, असंही सौरभ दास यांनी सांगितलं. ते म्हणाले, "आम्ही त्यांच्यासोबत पार्लमेंट स्ट्रीट पोलीस ठाण्यापर्यंत जाऊ आणि आंदोलनासाठी निश्चित केलेल्या जंतर मंतर इथं शांततापूर्ण आंदोलनासाठी परवानगी मागू. तसंच आम्ही सर्व पक्षांच्या लोकांना कोणत्याही पक्षाचे बॅनर न घेता आमच्यात सामील होण्याचे आवाहन करतो, कारण हा मुद्दा देशातील तरुणांशी संबंधित आहे."
पैशाची चिंता नाही, कारण... : दरम्यान, प्रस्तावित आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर निधी उभारणीबद्दल विचारलेल्या प्रश्नांना उत्तर देताना सौरभ दास म्हणाले की, "पैशाची चिंता नाही, कारण अनेक तरुण या चळवळीत स्वयंसेवक म्हणून सामील होण्यास तयार आहेत. कोणत्याही आर्थिक मदतीशिवाय आमच्यात सामील होण्याचं धैर्य आणि वचनबद्धता तरुणांमध्ये आहे." पुढं सौरभ दास यांनी असा आरोप केला की, जेव्हा जेव्हा एखादी चळवळ जोर धरते, तेव्हा षडयंत्र सिद्धांतांच्या माध्यमातून तिला बदनाम करण्याचं प्रयत्न केले जातात. ते म्हणाले, "ही एक सामान्य बाब आहे की, जेव्हा एखाद्या चळवळीला पाठिंबा मिळू लागतो, तेव्हा काही लोक तिला कमकुवत करण्याच्या प्रयत्नात परकीय निधी किंवा बाहेरील पाठिंब्याबद्दल चुकीची माहिती आणि षडयंत्र सिद्धांत पसरवू लागतात. मात्र, आम्ही तरुणांशी संबंधित खरे मुद्दे मांडत आहोत आणि आमचा विश्वास आहे की आम्ही योग्य मार्गावर आहोत."
अभिजित दीपकेंवर कारवाई होण्याची भीती : यापूर्वी कॉकरोच जनता पार्टीनं आपल्या मागण्यांसंदर्भात सरकार आणि विरोधी पक्ष या दोघांशीही वाटाघाटी करण्यास तयार असल्याचं म्हटलं होतं. दरम्यान, कॉकरोच जनता पार्टीचे आणखी एक प्रवक्ते विजेता दहिया यांनी अभिजीत दीपके भारतात परतल्यावर त्यांच्यावर पोलीस कारवाई होण्याची भीती व्यक्त केली. ते म्हणाले, "जर सोनम वांगचुक यांना अटक होऊ शकते, तर दीपके यांनाही अटक होऊ शकते. जर त्यांना अटक झाली, तर अधिक लोक आमच्या समर्थनासाठी एकत्र येतील." याचबरोबर, आम आदमी पक्षासोबतच्या (आप) कथित संबंधांबद्दल विचारलेल्या प्रश्नांना उत्तर देताना आशुतोष रांका म्हणाले, "आमचे पूर्वीचे संबंध महत्त्वाचे नाहीत. ही लढाई त्याहून खूप मोठी आहे. सीजेपी कोणत्याही व्यक्ती किंवा संघटनेपेक्षा मोठी आहे."
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