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कॉकरोच जनता पार्टी देशभरात 'प्रधान गो बॅक' मोहीम सुरू करणार, सोनम वांगचुक बेमुदत उपोषण करतील

विद्यार्थी, पालक, शिक्षक, शेतकरी संघटना, सामाजिक कार्यकर्ते आणि इतर संघटनांना या मोहिमेत सामील होण्याचे आणि आंदोलनाला पाठिंबा देण्यासाठी जंतर-मंतरवर येण्याचं आवाहन अभिजीत दीपके यांनी केलं.

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कॉकरोच जनता पार्टी देशभरात 'प्रधान गो बॅक' मोहीम सुरू करणार (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : June 26, 2026 at 6:15 PM IST

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नवी दिल्ली : केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी कॉकरोच जनता पार्टीकडून दिल्लीतील जंतर-मंतरवर आंदोलन सुरूच आहे. आंदोलनाचा आजचा सहावा दिवस आहे. दरम्यान, कॉकरोच जनता पार्टीनं आता हे आंदोलन राष्ट्रीय स्तरावर नेण्याची घोषणा केली आहे. 'प्रधान गो बॅक' मोहीम देशभरात सुरू केली जाईल, असं पार्टीचे संस्थापक अभिजीत दीपके यांनी शुक्रवारी आयोजित पत्रकार परिषदेत सांगितलं. तसंच विद्यार्थी, पालक, शिक्षक, शेतकरी संघटना, सामाजिक कार्यकर्ते आणि इतर संघटनांना या मोहिमेत सामील होण्याचे आणि आंदोलनाला पाठिंबा देण्यासाठी जंतर-मंतरवर येण्याचं आवाहन अभिजीत दीपके यांनी केलं. याचबरोबर, जर सरकारनं अद्याप कोणतीही जबाबदारी स्वीकारली नाही, तर सामाजिक कार्यकर्ते आणि शिक्षण सुधारणांचे पुरस्कर्ते सोनम वांगचुक रविवारपासून जंतर मंतरवर अनिश्चित काळासाठी उपोषणाला बसतील, असंही अभिजीत दीपके यांनी म्हटलं आहे.

सोनम वांगचुक जंतर-मंतरवर उपोषण करणार : अभिजीत दीपके म्हणाले की, "20 जून रोजी, ज्या दिवशी जंतर मंतरवर आंदोलन सुरू झालं, त्या दिवशी सोनम वांगचुक यांनी घोषणा केली होती की, जर केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी शनिवारपर्यंत राजीनामा दिला नाही, तर ते अनिश्चित काळासाठी उपोषण सुरू करतील. एक आठवडा उलटूनही सरकारनं कोणतीही नैतिक जबाबदारी स्वीकारलेली नाही. त्यामुळं रविवारी उपोषण सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. तसंच शिक्षण व्यवस्थेशी संबंधित गंभीर समस्यांसाठी जबाबदारी निश्चित करणं आवश्यक आहे. जबाबदार लोकांवर कारवाई न केल्यास व्यवस्थेवरील जनतेचा विश्वास कमी होतो," असं अभिजीत दीपके यांनी सांगितलं.

कॉकरोच जनता पार्टी देशभरात 'प्रधान गो बॅक' मोहीम सुरू करणार (ETV Bharat)

'प्रधान गो बॅक' मोहीम देशभरात सुरू केली जाईल : पत्रकार परिषदेदरम्यान अभिजीत दीपके यांनी सांगितलं की, "हे आंदोलन आता केवळ जंतर- मंतरपुरते मर्यादित राहणार नाही. 'प्रधान गो बॅक' मोहिमेत देशभरातील लोक सहभागी होतील." तसंच विद्यार्थी, पालक, शिक्षक, शेतकरी संघटना, सामाजिक कार्यकर्ते आणि इतर संघटनांना या मोहिमेत सामील होण्याचे आणि आंदोलनाला पाठिंबा देण्यासाठी जंतर-मंतरवर येण्याचं आवाहन अभिजीत दीपके यांनी केलं. ते म्हणाले की, "लोकशाहीमध्ये उत्तरदायित्व सर्वोपरि आहे आणि जर सरकार आपली जबाबदारी पार पाडण्यात अपयशी ठरले, तर जनतेनं आवाज उठवलाच पाहिजे."

विद्यार्थ्यांच्या आत्महत्यांच्या प्रकरणांचा मुद्दा : याचबरोबर, अभिजीत दीपके यांनी पत्रकार परिषदेत विद्यार्थ्यांच्या आत्महत्यांच्या घटनांवरही चिंता व्यक्त केली. ज्या कुटुंबांनी आपली मुलं गमावली आहेत, त्यांना न्याय मिळाला पाहिजे. अशा सर्व कुटुंबांना प्रत्येकी एक कोटी रुपयांची नुकसान भरपाई देण्यात यावी, अशी मागणी त्यांनी केली. ते म्हणाले की, "पीडित कुटुंबांपैकी बहुतांश कुटुंबं मध्यमवर्गीय, अल्प मध्यमवर्गीय आणि कामगार वर्गातील आहेत, ज्यांनी आपल्या मुलांना शिक्षण देण्यासाठी वर्षानुवर्षे कठोर परिश्रम घेतलं आणि आर्थिक अडचणींचा सामना केला. पत्रकार परिषदेदरम्यान, त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्यावर अनेक राजकीय आरोपही केले आणि शिक्षण व्यवस्थेत उत्तरदायित्वाची आपली मागणी पुन्हा एकदा मांडली.

नेतृत्व आणि प्रवक्त्यांच्या टीमचा विस्तार : पार्टीचे प्रवक्ते सौरभ दास यांनी सांगितलं की, पार्टी आपल्या नेतृत्व आणि प्रवक्त्यांच्या टीमचा विस्तार करत आहे. वैष्णवी गौर, अफरीन नवाज, दीपक बलियान आणि रत्ना सिंग आता अधिकृतपणे पार्टीच्या प्रवक्त्यांच्या टीमचा भाग असतील. वैष्णवी गौर यांनी सार्वजनिक धोरण (पब्लिक पॉलिसी) या विषयात पदव्युत्तर पदवी मिळवली असून, त्यांनी आर्थिक धोरण आणि प्रशासकीय सुधारणा या क्षेत्रात काम केलं आहे. त्यांनी केंद्र आणि राज्य सरकारे, थिंक टँक्स आणि शैक्षणिक संस्थांसोबतही काम केलं आहे. तसंच अफरीन नवाज या एमबीए पदवीधर असून सध्या एक उद्योजिका आहेत. बंगळूरमध्ये पार्टीचे आंदोलन आयोजित करण्यात त्यांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली होती. तर दीपक बलियान यांनी राज्यशास्त्र (पॉलिटिकल सायन्स) या विषयात पदव्युत्तर पदवी मिळवली असून, ते गेल्या आठ वर्षांपासून शेतकरी आंदोलनात सहभागी आहेत. रत्ना सिंग, एक माजी कायदेशीर पत्रकार असून, सध्या दिल्ली उच्च न्यायालयात वकिली करतात.

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TAGGED:

नवी दिल्ली
कॉकरोच जनता पार्टी
अभिजीत दीपके
धर्मेंद्र प्रधान
COCKROACH JANATA PARTY

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