'पाहा झुरळं मैदानात आली': जंतर मंतर मैदानावरुन अभिजीत दिपकेचा सरकारवर निशाणा: आंदोलनाला नागरिकांचा विरोध
नीट पेपरफुटीवरुन केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याची 'कॉकरोच जनता पार्टी'नं मागणी करत आंदोलन केलं. या आंदोलनाचं अंकिता कुमारी यांनी दिलेलं हे खास वृत्त.
Published : June 6, 2026 at 10:40 PM IST
नवी दिल्ली : 'कॉकरोच जनता पार्टी' (CJP) चा संस्थापक अभिजीत दिपके आज सकाळी दिल्लीत आल्यानंतर जंतर मंतर मैदानावर आंदोलन करण्यात आलं. NEET परीक्षेतील पेपर फुटीप्रकरणी केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्यासाठी हे आंदोलन करण्यात आलं. या आंदोलनासाठी 'जनरेशन झेड' (Gen Z) मधील हजारो आंदोलक तरुण उपस्थित होते. यावेळी अनेक आंदोलकांनी कॉकरोचचे मुखवटे घातले होते. हातात फुलं घेऊन आंदोलन केलं. अनेक शाळकरी मुलांचाही या आंदोलनात सहभाग असल्याचं दिसून आलं.
आंदोलकांनी जोरदार घोषणाबाजी : आज सकाळी 8 वाजतापासूनच जमलेल्या आंदोलकांनी जोरदार घोषणाबाजी केली. बिघडत चाललेली शिक्षण व्यवस्था, NEET 2026 मधील कथित गैरप्रकार, CBSE पेपर मूल्यमापन प्रक्रिया आणि देशभरातील तरुणांवर परिणाम करणाऱ्या विविध मुद्द्यांबाबत या आंदोलनात चिंता व्यक्त करण्यात आली. हातात फलक घेऊन घोषणाबाजी करणाऱ्या आंदोलकांनी यावेळी विविध मागण्या केल्या. हे पहिलंच आंदोलन CJP साठी तरुणांच्या समस्यांचा आवाज बनण्याचा एक प्रयत्न होता. यामध्ये शिक्षण, परीक्षा आणि रोजगाराशी संबंधित आव्हानांना केंद्रस्थानी ठेवण्यात आलं. दुपारपर्यंत मोठ्या संख्येनं आंदोलक आंदोलनस्थळी दाखल झाले. आंदोलकांनी केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या विरोधात घोषणाबाजी केली. यावेळी NEET पेपरफुटी व CBSE च्या मुद्द्यांवरून त्यांच्या राजीनाम्याची मागणी करून आंदोलन आणखी धारदार केलं. परीक्षांचं व्यवस्थापन, विद्यार्थ्यांचं कल्याण आणि व्यापक शैक्षणिक धोरणांबाबतची नाराजी व्यक्त करताना आंदोलकांच्या घोषणांनी जंतर-मंतर परिसर दुमदुमून गेला.
Landed.— Abhijeet Dipke (@abhijeet_dipke) June 6, 2026
Looking forward to meet you all at Jantar Mantar. Do not forget to carry a book and our Tiranga!
Offer flowers to policemen as a gesture of compassion & gratitude.
We have to lead this movement with love and peace! https://t.co/HgDSf2gX0U
आंदोलकांना नागरिकांचा विरोध : आंदोलक बॅरिकेड्सच्या आत राहून विविध मुद्द्यांवर आंदोलन करत असताना आंदोलनाच्या बाहेर नागरिकांचा मोठा जमाव जमा झाला. या जमावानं या आंदोलनाला विरोध दर्शवण्यास सुरुवात केली. सुरक्षा कर्मचाऱ्यांनी संघर्ष टाळण्यासाठी त्वरित हस्तक्षेप केला. कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्यासाठी, दिल्ली पोलीस आणि निमलष्करी दलांनी त्या विरोधी गटाला परिसरापासून दूर नेलं. सुरक्षा यंत्रणांच्या या तत्पर कारवाईमुळे आंदोलन शांततेत पार पडलं. त्यामुळे जंतर-मंतरवरील आंदोलनात कोणतीही अनुचित घटना घडली नाही. दुपारी 1 च्या सुमारास संस्थापक अभिजीत दिपके आणि सोनम वांगचुक आंदोलनस्थळी दाखल झाले. केवळ काही मोजकेच लोक उपस्थित राहतील असा दावा करणाऱ्या टीकाकारांचा संदर्भ देत, दिपके यांनी जमलेल्या जनसमुदायाकडं बोट दाखवलं. "ते म्हणायचे की 'झुरळं' कधीच मैदानावर बाहेर येणार नाहीत," आता पाहा, झुरळं मैदानात आले आहेत. जर अभिजीत दिपके याना अटक झाली, आपण सहा आठवड्यांचं उपोषण करणार असं सोनम वांगचूक यांनी जाहीर केलं.
आंदोलनाला पाठींबा देण्यासाठी देशभरातून आले नागरिक : 'ईटीव्ही भारत'शी (ETV Bharat) बोलताना दिल्लीचे रहिवासी हरविंदर म्हणाले, "मी तरुणांच्या या आंदोलनाला पाठिंबा देण्यासाठी आलो आहे. मला प्रशासनाला एक प्रश्न विचारायचा आहे, व्यवस्थेमध्ये ही 'झुरळं' का निर्माण झाली आहेत? कारण ही व्यवस्था कुठेतरी सडली आहे. जर व्यवस्था योग्य प्रकारे चालली असती, तर ही झुरळं निर्माण झाली नसती." अशीच मतं व्यक्त करताना, तरुणांना पाठिंबा देण्यासाठी आलेल्या दिल्लीतील रिना आनंद यांनी 'ईटीव्ही भारत'ला सांगितलं, "नक्कीच, तरुणांचा संदेश प्रशासनापर्यंत पोहोचेल आणि मला आशा आहे की विद्यार्थ्यांच्या हितासाठी ते यावर गांभीर्यानं विचार करतील." आंदोलन करणाऱ्या तरुणांचे मनोबल वाढवण्यासाठी आलेले हरियाणाचे रहिवासी महावीर प्रसाद शर्मा यांनी 'ईटीव्ही भारत'ला सांगितलं, "जेव्हा जेव्हा मी तरुणांना त्यांच्या रास्त मागण्या मांडताना पाहतो, तेव्हा मी त्यांना पाठिंबा देतो, म्हणूनच मी या आंदोलनात सहभागी झालो आहे."
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