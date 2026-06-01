'कॉकरोच जनता पार्टी : अभिजीत दिपके 'या' दिवशी येणार भारतात; केंद्रीय मंत्र्यांच्या राजीनाम्यासाठी दिल्लीत करणार मोठं आंदोलन
'कॉकरोच जनता पार्टी'चे संस्थापक अभिजीत दिपके यांनी, आपण 6 जून रोजी भारतात परत येऊ आणि दिल्लीत आंदोलन करू, अशी घोषणा केली आहे.
Published : June 1, 2026 at 10:52 PM IST
छत्रपती संभाजीनगर : कॉकरोच जनता पार्टीचे संस्थापक अभिजित दिपके यानं केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी 6 जून रोजी भारतात परतणार असल्याची घोषणा केली आहे. तसेच या मागणीसाठी शांततापूर्ण आंदोलन उभारण्याचं आवाहन त्यांनी केलं आहे. अभिजित दिपके यानं सोशल मीडियावरील एका पोस्टमध्ये म्हटलं आहे की, "भारतीय संविधानाच्या मार्गावर चालत शांततापूर्ण पद्धतीनं आवाज उठवण्याची वेळ आली आहे. धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याची मागणी करण्यासाठी सर्वांनी एकत्र यावं. आपण एकजूट दाखवली तर आपली मागणी निश्चितच ऐकली जाईल." दिपके यानं 6 जून रोजी दिल्लीत दाखल होणार असल्याचं सांगत समर्थकांना विमानतळावर भेटण्याचं आवाहन केलं आहे. त्यानंतर संसद मार्ग पोलीस ठाण्यात जाऊन जंतर-मंतर येथे शांततापूर्ण आंदोलन करण्यासाठी परवानगी मागणार असल्याची माहिती त्यानं दिली.
Will be returning to India to demand the resignation of the Education Minister.— Abhijeet Dipke (@abhijeet_dipke) June 1, 2026
I request the youth of India to join this peaceful protest at Jantar Mantar and exercise our constitutional right to seek accountability from the government. https://t.co/W8oZsGmgvi
केंद्रीय मंत्र्यांच्या राजीनाम्याची मागणी : आपल्या व्हिडिओ पोस्टमध्ये अभिजित दिपके यानं शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी आपण भारतात परतत असल्याचं म्हटलं आहे. "मी माझ्या देशात, माझ्या घरी – भारतात शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याची मागणी करण्यासाठी येत आहे," असं त्यानं नमूद केलं. दिपकेंच्या म्हणण्यानुसार, नीट (NEET) पेपर लीक प्रकरणामुळे आत्महत्या केलेल्या विद्यार्थ्यांना न्याय मिळावा, तसेच लाखो विद्यार्थ्यांची मेहनत वाया गेल्याबद्दल शिक्षणमंत्र्यांनी नैतिक जबाबदारी स्वीकारून राजीनामा द्यावा. या मागणीला आतापर्यंत 8 लाख विद्यार्थ्यांनी पाठिंबा दिल्याचा दावा त्यानं केला आहे. तसेच सोशल मीडियावर कोट्यवधी लोकांनी या मोहिमेला समर्थन दिल्याचं त्यानं म्हटलं आहे. याशिवाय लखनऊ, जयपूर, महाराष्ट्रासह देशातील विविध भागांत या मागणीसाठी आंदोलनं झाल्याचा उल्लेख करत, तरीही सत्ताधाऱ्यांवर त्याचा परिणाम होताना दिसत नसल्याची टीका त्यानं केली आहे.
विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी खेळ : विविध स्पर्धा आणि प्रवेश परीक्षांमधील कथित गैरव्यवहारांमुळे एक कोटींहून अधिक विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी खेळ झाल्याचा आरोप दिपकेनं केला आहे. या परिस्थितीमुळे विद्यार्थी अस्वस्थ आणि चिंतेत असून, यासाठी कोणीतरी जबाबदारी स्वीकारली पाहिजे, असं त्यानं म्हटलं आहे. "इतका मोठा गोंधळ झाल्यानंतरही शिक्षणमंत्र्यांनी राजीनामा दिला नाही, तर देशातील उत्तरदायित्वाची संकल्पनाच संपुष्टात आल्याचा संदेश जाईल," असं सांगत त्यानं व्यवस्थेवर टीका केली. भारतीय संविधानाच्या मार्गानं आणि शांततापूर्ण पद्धतीने आंदोलन करत धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याची मागणी करण्यासाठी सर्वांनी एकत्र यावं, असं आवाहन त्यानं केलं आहे. तसेच 6 जून रोजी दिल्लीत एकत्र येऊन या आंदोलनाला पाठिंबा देण्याचं आवाहन त्यांनी समर्थकांना केलं आहे.
आंदोलनाला परवानगी मिळेल, असा विश्वास : भारतीय संविधान नागरिकांना अन्यायाविरुद्ध शांततापूर्ण मार्गानं आवाज उठवण्याचा अधिकार देतं. त्याच संविधानिक चौकटीत राहून आपण आपली मागणी मांडणार असल्याचं अभिजित दिपकेनं म्हटलं आहे. कॉकरोच जनता पार्टीचे समर्थक तसेच व्यवस्थेमुळे त्रस्त असलेले विद्यार्थी आणि युवकांनी या आंदोलनात सहभागी व्हावं, असं आवाहनही त्यानं केलं. शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी राजीनामा द्यावा, असं ज्यांना वाटते त्यांनी या लढ्यात सहभागी व्हावं, असंही त्यानं म्हटलं आहे.
दिपकेनं पुढं सांगितलं की, त्याच्या कुटुंबीयांना आणि मित्रांना विमानतळावरच अटक होण्याची भीती आहे. मात्र, भारत हा लोकशाहीप्रधान देश असून शांततापूर्ण आंदोलनासाठी परवानगी मिळेल, असा विश्वास त्यानं व्यक्त केला आहे. संविधानानं दिलेल्या अधिकारांच्या चौकटीत राहूनच आंदोलन करण्यात येणार असल्याचंही त्यानं स्पष्ट केलं.
