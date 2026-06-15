तरुण सर्वच पक्षांवर नाराज आहेत, राजकारणात थोडा बदल होण्याची गरज - अभिजीत दीपके
अभिजीत दीपके यांनी "ईटीव्ही भारत"शी विशेष संवाद साधला आणि सध्याची शिक्षण व्यवस्था, युवकांचे प्रश्न व त्यांच्या पार्टीचे भविष्य यासह अनेक विषयांवर भाष्य केलं.
Published : June 15, 2026 at 5:05 PM IST
जयपूर : शिक्षण व्यवस्था, परीक्षा प्रक्रियेतील त्रुटी आणि युवकांच्या प्रश्नांवरून सुरू झालेल्या आंदोलनाला आता देशव्यापी स्वरूप देण्याचा निर्धार 'कॉकरोच जनता पार्टी'चे संस्थापक अभिजीत दीपके यांनी व्यक्त केला आहे. याच पार्श्वभूमीवर अभिजीत दीपके जयपूरमध्ये आयोजित आंदोलनात भाग घेणार आहे. दरम्यान, अभिजीत दीपके यांनी "ईटीव्ही भारत"शी विशेष संवाद साधला आणि सध्याची शिक्षण व्यवस्था, युवकांचे प्रश्न व त्यांच्या पार्टीचे भविष्य यासह अनेक विषयांवर भाष्य केलं.
प्रश्न : जयपूरमध्ये मोठं आंदोलन आहे, यामध्ये मुख्य मुद्दे कोणते असतील?
उत्तर : सर्वात मोठा मुद्दा केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याची मागणी आहे. ज्यांच्यामुळं नीट (NEET) विद्यार्थ्यांना आत्महत्या करण्यास भाग पडलं आहे. नीट, सीबीएसई, एसएससी, जीडीसी आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या परीक्षांना बसलेल्या 1 कोटींहून अधिक विद्यार्थ्यांचे भविष्य धोक्यात आलं आहे. याची नैतिक जबाबदारी कोणीतरी घेतलीच पाहिजे आणि धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याशिवाय मुलांना न्याय मिळणार नाही. आम्ही यापूर्वी दिल्लीत मोठं आंदोलन केलं होतं आणि आज जयपूरमध्ये त्याहून मोठं आंदोलन करणार आहोत.
प्रश्न: कॉकरोच जनता पार्टीवर आम आदमी पार्टीची 'बी टीम' असल्याचा आरोप आहे?
उत्तर : मला वाटतं की, 'हा किंवा तो पक्ष कॉकरोच जनता पार्टीच्या मागे आहे' असं म्हणून देशातील तरुणांचा अपमान केला जात आहे. दोन कोटींहून अधिक लोक आमच्यात सामील झाले आहेत. आम आदमी पार्टीकडे तर दोन कोटी कार्यकर्तेसुद्धा नाहीत. जर ही आम आदमी पार्टीची 'बी टीम' असती, तर दोन कोटी लोक कॉकरोच जनता पार्टीत नव्हे, तर आम आदमी पार्टीत सामील झाले असते. आज देशातील तरुण सर्वच पक्षांवर नाराज आहेत, मग तो भाजपा असो, काँग्रेस असो, आम आदमी पार्टी असो किंवा समाजवादी पार्टी असो. तरुणांना कोणताही पक्ष आवडत नाही. आता देशाच्या राजकारणात थोडा बदल होण्याची गरज आहे.
प्रश्न : राहुल गांधी देखील तरुणांचा आवाज उठवत आहेत?
उत्तर: नक्कीच. ज्यांना असं वाटतं की विद्यार्थ्यांवर अन्याय झाला आहे किंवा त्यांना अयोग्य वागणूक मिळाली आहे, त्यांनी पुढे येऊन त्यांच्यासाठी लढा दिला पाहिजे आणि न्याय मिळवून दिला पाहिजे.
प्रश्न : कॉकरोच जनता पार्टीचं भविष्य काय पाहताय?
उत्तर: भविष्याचा अंदाज लावणं अजूनही अवघड आहे. मी फक्त एका आठवड्यापूर्वीच भारतात परत आलो. आम्ही काहीही नियोजन केलं नव्हतं; हे आपोआपच एक मोठे आंदोलन बनलं. आता आम्ही इतर राज्यांमध्ये जाणार आहोत. आम्ही आमच्या सदस्यांशी बोलून पुढं काय करायचे ते ठरवू.
प्रश्न: आंदोलन दडपण्यासाठी काही राजकीय दबाव आहे का?
उत्तर : आपल्या देशात हे नेहमीच घडत आलं आहे. आमची सोशल मीडिया खाती बंद करण्यात आली. आमचे इंस्टाग्राम हॅक करण्याचे प्रयत्न झाले. जेव्हा मी 'कॉकरोच जनता पार्टी' सुरू केली, तेव्हा माझे वैयक्तिक इंस्टाग्राम बंद करण्यात आलं. आवाज दाबण्याचे प्रयत्न केले जातात, पण माझा प्रश्न आहे की, आवाज दाबून काय साध्य होणार आहे? आमचा आवाज दाबल्यानं पेपरफुटी थांबणार आहे का? आमचा आवाज दाबल्यानं आत्महत्या केलेली मुलं परत येणार आहेत का? तुम्हाला तुमची चूक सुधारावी लागेल. तुम्हाला तुमच्या चुका कबूल कराव्या लागतील. तुम्ही तुमची चूक सुधारा; आम्हाला काहीही बोलण्याची गरज भासणार नाही.
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