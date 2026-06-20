कॉक्रोच जनता पार्टीचं आज जंतरमंतरवर आंदोलन; सरकारकडं 'या' केल्या मागण्या
'कॉकरोच जनता पार्टी' (CJP) आज दुपारी 1 वाजता जंतरमंतर इथं आंदोलन करणार आहे. कॉक्रोच जनता पक्षाचे कार्यकर्ते ताट चमचे वाजवून केंद्र सरकारचा निषेध नोंदवणार आहेत.
Published : June 20, 2026 at 1:36 PM IST
नवी दिल्ली : देशात वारंवार होणाऱ्या प्रश्नपत्रिका फुटीच्या (Paper Leak Case ) घटना आणि CBSE मॉडेल व NEET परीक्षेभोवती वाद निर्माण झाला आहे. याचा निषेध करण्यासाठी 'कॉकरोच जनता पार्टी' (CJP) आज दुपारी 1 वाजता जंतरमंतर इथं आंदोलन करणार आहे. कॉक्रोच जनता पक्षाचे कार्यकर्ते ताट चमचे वाजवून केंद्र सरकारचा प्रतिकात्मक निषेध नोंदवणार आहेत. या आंदोलनादरम्यान शिक्षण व्यवस्थेत सुधारणा करणं, जबाबदारी निश्चित करणं आणि विद्यार्थ्यांचं हित जपणं आदी मागण्या करण्यात येणार आहेत.
विद्यार्थ्यांच्या कुटुंबीयांना नुकसान भरपाई देण्याची मागणी : 'कॉकरोच जनता पार्टी'चा संस्थापक अभिजीत दिपके यानं पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहून शिक्षण व्यवस्थेशी संबंधित मुद्द्यांवर हस्तक्षेप करण्याची विनंती केली आहे. परीक्षेतील वाद आणि अनियमिततांमुळे अनेक विद्यार्थ्यांनी आत्महत्या केली. त्यांच्या कुटुंबीयांना 1 कोटी रुपयांची नुकसान भरपाई द्यावी, असं आवाहन त्यानं या पत्राद्वारे केलं आहे. परीक्षेबाबतच्या सततच्या वादामुळे विद्यार्थी आणि पालकांचा आत्मविश्वास डळमळीत झाला असल्याचं कॉक्रोच जनता पार्टीचं म्हणणं आहे.
शिक्षण मंत्र्यांच्या राजीनाम्याची मागणी : परीक्षांबाबतच्या वारंवार होणाऱ्या अनियमिततांमुळे विद्यार्थी आणि पालकांचा विश्वास उडाला आहे, असा आरोप कॉक्रोच जनता पक्षानं केला आहे. त्यामुळे, या आंदोलनात केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याची मागणीही केली जाणार आहे. शिक्षण व्यवस्थेत उत्तरदायित्व निश्चित करणं ही काळाची गरज असल्याचं कॉक्रोच जनता पार्टीच्या नेत्यांनी नमूद केलं आहे.
जंतरमंतरवर सोनम वांगचुक राहणार उपस्थित : सामाजिक कार्यकर्ते सोनम वांगचुक हे देखील आज जंतरमंतर येथील आंदोलनात सहभागी होणार असल्याचं कॉक्रोच जनता पक्षानं कळवलं आहे. विद्यार्थ्यांच्या मुद्द्यांवर आवाज उठवण्याचा आपला मानस सोनम वांगचुक यांनी व्यक्त केला आहे, असं कॉक्रोच जनता पार्टीच्या वतीनं सोशल माध्यमावरुन कळवण्यात आलं आहे.
कॉक्रोच जनता पार्टीच्या काय आहेत मागण्या :
प्रश्नपत्रिका फुटीच्या प्रकरणांची निष्पक्ष चौकशी.
केंद्रीय शिक्षणमंत्र्यांचा राजीनामा आणि उत्तरदायित्वाची मागणी NEET वादामुळे प्रभावित झालेल्या विद्यार्थ्यांना न्याय.
आत्महत्या केलेल्या उमेदवारांच्या कुटुंबीयांना नुकसान भरपाई.
परीक्षा प्रणालीमध्ये पारदर्शकता आणि सुरक्षा वाढवण्यासाठी सुधारणा.
विद्यार्थ्यांचे हित जपण्यासाठी ठोस धोरणाची अंमलबजावणी.
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